5 λόγοι για να συμμετέχεις στο Lidl Wellness Camp 2026

Μέσα από τον θεσμό αυτό, η Lidl Κύπρου αναδεικνύει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για την καθημερινή ζωή: πέρα από την προσφορά ποιοτικών προϊόντων, επενδύει σε πρωτοβουλίες που προάγουν τη γνώση, τη συνειδητή διατροφή, την ψυχική και σωματική ευεξία και τις επιλογές που μας φέρνουν πιο κοντά στο ευ ζήν, όχι θεωρητικά αλλά πρακτικά.

Με ένα δυνατό line-up ομιλητών και ειδικών από την Κύπρο και την Ελλάδα, με θεματικές που αγγίζουν την υγεία, τη διατροφή, την ψυχική ευεξία, το σώμα, τη μακροβιότητα, την ενσυνειδητότητα και τις συνειδητές επιλογές ζωής, το φετινό Camp δεν είναι απλώς μια όμορφη εμπειρία. Είναι μια ευκαιρία να ακούσεις, να μάθεις, να εμπνευστείς και να κρατήσεις κάτι ουσιαστικό.

Αν ακόμα αναρωτιέσαι γιατί αξίζει να δηλώσεις συμμετοχή, συγκεντρώσαμε 5 σημαντικούς λόγους για να βάλεις το Lidl Wellness Camp 2026 στο πρόγραμμά σου.

Λόγος 1: Γιατί είναι ένας θεσμός που επιστρέφει για 7η χρονιά

Το Lidl Wellness Camp δεν είναι μια μεμονωμένη δράση, αλλά πια ένας θεσμός που έχει χτιστεί σταθερά μέσα στον χρόνο και επιστρέφει για 7η συνεχόμενη χρονιά, εξελίσσοντας κάθε φορά το περιεχόμενο και την εμπειρία του.

Φέτος, κάνει ένα ακόμη βήμα μπροστά, με ένα πρόγραμμα πιο ολοκληρωμένο, πιο σύγχρονο και πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας.

Λόγος 2: Γιατί βάζει τη γνώση στο επίκεντρο της ευεξίας

Η ευεξία δεν είναι μόνο μια στιγμή χαλάρωσης, αλλά είναι γνώση, συνήθειες, επιλογές και μικρές αποφάσεις που επαναλαμβάνουμε καθημερινά.

Το Lidl Wellness Camp 2026 φέρνει στο προσκήνιο την ουσία: πώς μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα το σώμα, το μυαλό και τις ανάγκες μας, ώστε να κάνουμε πιο συνειδητές επιλογές για καλύτερη ποιότητα ζωής.

Λόγος 3: Γιατί φέρνει κοντά experts από διαφορετικούς τομείς

Το φετινό πρόγραμμα συγκεντρώνει ομιλητές και ειδικούς από διαφορετικά πεδία, δημιουργώντας μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ευεξία.

Ψυχολογία, διατροφή, σώμα, γυμναστική, μυαλό και προσωπική εξέλιξη συναντιούνται σε ένα πρόγραμμα που βλέπει την ευεξία συνολικά και όχι αποσπασματικά.

Λόγος 4: Γιατί θα ακούσεις πρόσωπα που ξεχωρίζουν

Το Lidl Wellness Camp 2026 φιλοξενεί μια ιδιαίτερα δυνατή ομάδα ομιλητών και ειδικών από την Κύπρο και την Ελλάδα, με πρόσωπα που ξεχωρίζουν στον τομέα τους, αλλά και με έντονη δημόσια και ψηφιακή παρουσία.

Ανάμεσά τους, η Μαρία Μπακοδήμου, που αναλαμβάνει την παρουσίαση και τον συντονισμό του διημέρου, η Δρ Άννα Κανδαράκη, που θα μιλήσει για την ψυχική ανθεκτικότητα και την ευαλωτότητα, η Δρ Καλλιόπη Καλαϊτζή, με θέμα την υγιή μακροβιότητα, η Καρολίνα Πελενδρίτου, που θα μοιραστεί τη δύναμη της επιμονής και της ψυχικής ανθεκτικότητας, η Δρ Μυρτάνη Πιερή, με τη θεματική «You are what your microbes eat», η Δρ Ελένη Γ. Ανδρέου και η Νικολέτα Μιχαηλίδου, που θα παρουσιάσουν το διαδραστικό workshop Body ReShape, η Δρ Χαρά Δημητρίου που θα αναπτύξει την ενσυνειδητότητα, ο Σωκράτης Σωκράτους που θα αναφερθεί στις ρίζες της ευεξίας, ενώ πολλοί άλλοι experts στον τομέα τους θα συμπληρώσουν τη σειρά πάνελ που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του διημέρου. Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα εδώ.

Μέσα, λοιπόν, από ομιλίες, συζητήσεις και βιωματικές παρουσιάσεις, η ομάδα των εμπειρογνωμόνων θα μοιραστούν εμπειρίες, γνώσεις και πρακτικά εργαλεία που μπορούν να εμπνεύσουν έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής.

Λόγος 5: Γιατί συνδέει την προσωπική ευεξία με την καθημερινή ζωή

Το πρόγραμμα δεν μένει στη θεωρία. Οι θεματικές του αγγίζουν ζητήματα που αφορούν όλους μας: πώς διαχειριζόμαστε το άγχος, πώς φροντίζουμε το σώμα μας, πώς τρεφόμαστε, πώς γυμναζόμαστε, πώς ξεπερνάμε δυσκολίες, πώς χτίζουμε καλύτερες συνήθειες, αλλά και πρακτικές δράσεις όπως sound healing, yoga για ενήλικες και παιδιά κ.α..

Με άλλα λόγια, το Lidl Wellness Camp θα αναφερθεί συνολικά στην ευεξία όπως πραγματικά τη ζούμε.

Δήλωσε συμμετοχή

Η συμμετοχή στο Lidl Wellness Camp 2026 θα γίνει μετά από κλήρωση. Το κοινό μπορεί να δηλώσει ενδιαφέρον και να μπει αυτόματα στην κλήρωση για μία από τις 70 διαθέσιμες εμπειρίες.

Συγκεκριμένα, 50 νικητές θα κερδίσουν διπλά Wellness Passes, που προσφέρουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο σύνολο των σεμιναρίων και διαλέξεων του διημέρου για δύο άτομα συνολικά.

Επιπλέον, 20 νικητές θα κερδίσουν Wellness & Stay Passes, που περιλαμβάνουν πρόσβαση στο σύνολο των σεμιναρίων και διαλέξεων του διημέρου, καθώς και διαμονή για ένα βράδυ στο ξενοδοχείο St Raphael Resort & Marina με τα προβλεπόμενα γεύματα, κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας τους, για μέχρι 4 άτομα συνολικά.

Η περίοδος συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι από 28 Σεπτεμβρίου μέχρι 16 Οκτωβρίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής εδώ.

Το Lidl Wellness Camp 2026 σε περιμένει. Γιατί για τη Lidl Κύπρου, η καλή ζωή δεν είναι μόνο κάτι που μπαίνει στο καλάθι, αλλά γνώση, φροντίδα, επιλογές και εμπειρίες που μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα όλων μας ακόμα καλύτερη.

Γιατί η ευεξία και η φροντίδα του εαυτού μας είναι κάτι που πραγματικά αξίζει!