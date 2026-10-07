«Βροχή» τα παράπονα από καταναλωτές - Ποια ζητήματα τους «καίνε» και τι τους ανησυχεί περισσότερο

Μιλώντας στο ThemaOnline, η Νομική Σύμβουλος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Βιργινία Χρίστου, αναφέρθηκε στα ζητήματα που καταγράφονται αυτή την περίοδο και στα παράπονα που φτάνουν στον Σύνδεσμο από πολίτες.

Στο επίκεντρο η ακρίβεια και τα καύσιμα

Σύμφωνα με την κα. Χρίστου, όπως προκύπτει από τα παράπονα των καταναλωτών, η ακρίβεια εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό στα νοικοκυριά, με τις τιμές βασικών αγαθών και υπηρεσιών να αποτελούν καθημερινό ζήτημα για τους πολίτες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται αυτή την περίοδο στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες έχουν καταγράψει διαδοχικές αυξήσεις, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Οι αυξήσεις στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου δεν επηρεάζουν μόνο τους οδηγούς που χρησιμοποιούν καθημερινά το αυτοκίνητό τους, αλλά έχουν ευρύτερες επιπτώσεις στην αγορά, καθώς το κόστος μετακίνησης και μεταφοράς αποτελεί σημαντικό παράγοντα για μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες.

Μάλιστα, οι πρατηριούχοι αναμένουν νέες επιβαρύνσεις στις τιμές των καυσίμων το επόμενο διάστημα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμη και για νέες αυξήσεις της τάξης των 2-3 σεντ το λίτρο.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόσθετη πίεση τόσο στους καταναλωτές όσο και στις ίδιες τις επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς το κόστος για την προμήθεια ενός φορτίου καυσίμων έχει αυξηθεί σημαντικά.

Για τα νοικοκυριά, κάθε νέα αύξηση μεταφράζεται σε μεγαλύτερο κόστος για τις καθημερινές μετακινήσεις, ενώ παράλληλα υπάρχει ο φόβος ότι οι επιπτώσεις θα περάσουν σταδιακά και σε άλλους τομείς της αγοράς.

Νέα παράπονα αναμένονται από τις 10 Οκτωβρίου

Ένα ακόμη ζήτημα που αναμένεται να προκαλέσει παράπονα και ερωτήματα από τους καταναλωτές αφορά την αλλαγή στον τρόπο λήψης των ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών.

Από τις 10 Οκτωβρίου, η κυπριακή τηλεόραση περνά σε μια νέα εποχή, καθώς η λήψη των ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών θα γίνεται αποκλειστικά μέσω των νέων συχνοτήτων και της ευρωπαϊκής τεχνολογίας DVB-T2, μετά και την ολοκλήρωση της παράτασης που είχε δοθεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η μετάβαση στη νέα τεχνολογία ενδέχεται να δημιουργήσει πρακτικά προβλήματα σε καταναλωτές οι οποίοι διαθέτουν παλαιότερες τηλεοράσεις ή εξοπλισμό που δεν υποστηρίζει το νέο πρότυπο.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι πολίτες ενδέχεται να χρειαστούν συμβατό δέκτη ή άλλη λύση προκειμένου να συνεχίσουν να παρακολουθούν κανονικά τα τηλεοπτικά κανάλια.

Το ζήτημα αναμένεται να απασχολήσει έντονα τους καταναλωτές από την ημέρα εφαρμογής της αλλαγής, ιδιαίτερα σε περίπτωση που υπάρξουν νοικοκυριά τα οποία δεν έχουν ενημερωθεί επαρκώς ή διαπιστώσουν εκ των υστέρων ότι ο εξοπλισμός τους δεν είναι συμβατός.

Και καταγγελία για την ασφάλεια παιχνιδιών

Παράλληλα, στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών έχει καταγραφεί και μεμονωμένη καταγγελία που αφορά την ασφάλεια παιχνιδιών.

Η ασφάλεια των παιδικών παιχνιδιών αποτελεί διαχρονικά ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα, καθώς οι καταναλωτές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την αγορά προϊόντων που προορίζονται για παιδιά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ηλικιακή καταλληλότητα ενός παιχνιδιού, οι σχετικές προειδοποιήσεις, αλλά και η ύπαρξη των απαραίτητων ενδείξεων και σημάνσεων στη συσκευασία.

Οι γονείς καλούνται, ειδικότερα, να μην περιορίζονται μόνο στην εμφάνιση ή την τιμή ενός παιχνιδιού, αλλά να ελέγχουν και τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προϊόντα που προορίζονται για μικρά παιδιά.

Συνεχής παρακολούθηση της αγοράς

Τα ζητήματα που καταγράφονται μέσα από τις καταγγελίες και τα παράπονα των καταναλωτών αποτυπώνουν σε μεγάλο βαθμό τις ανησυχίες που υπάρχουν αυτή την περίοδο στην αγορά.

Από τη μία, η ακρίβεια και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων συνεχίζουν να πιέζουν τα νοικοκυριά, ενώ από την άλλη, νέες αλλαγές και υποχρεώσεις δημιουργούν ερωτήματα για τους καταναλωτές.

Ιδιαίτερα σημαντική παραμένει η ενημέρωση των πολιτών, ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, αλλά και τι πρέπει να προσέχουν όταν αγοράζουν προϊόντα ή χρησιμοποιούν υπηρεσίες.

Με τις εξελίξεις στην αγορά να είναι συνεχείς, δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να καταγραφούν νέες καταγγελίες, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν το κόστος διαβίωσης, τις τιμές των καυσίμων, αλλά και την εφαρμογή των νέων τεχνολογικών αλλαγών στην καθημερινότητα των καταναλωτών.