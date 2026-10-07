Μπορείτε να επισκεφθείτε το παιδί σας στο Δημοτικό; Ο κανόνας που ίσως δεν γνωρίζουν οι γονείς

Στην πράξη, όμως, οι κανόνες στα δημόσια σχολεία είναι πολύ πιο συγκεκριμένοι, και έχουν ως βασικό στόχο την ασφάλεια όλων των παιδιών.

Οι οδηγίες της Δημοτικής Εκπαίδευσης ξεκαθαρίζουν ότι γονείς, κηδεμόνες και συγγενείς δεν μπορούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου να εισέρχονται στον χώρο για να επισκεφθούν, να συναντήσουν ή να συνομιλήσουν με το παιδί τους.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι η πόρτα του σχολείου είναι κλειστή στους γονείς. Μπορούν να το επισκέπτονται κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση ή κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα επισκέψεων, προκειμένου να ενημερωθούν από τον εκπαιδευτικό για την επίδοση ή για οποιοδήποτε θέμα αφορά το παιδί τους.

Γιατί είναι τόσο αυστηρή η είσοδος

Πίσω από τους περιορισμούς υπάρχει ένα πολύ πρακτικό ζήτημα, ένα σχολείο φιλοξενεί καθημερινά δεκάδες ή εκατοντάδες παιδιά και πρέπει να γνωρίζει ποιος βρίσκεται εντός του χώρου του.

Οι οδηγίες αναφέρονται, μάλιστα, σε περιστατικά που παρατηρούνται κατά καιρούς με εξωσχολικούς ή άτομα με περίεργη συμπεριφορά να εισέρχονται σε σχολικούς χώρους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Διεύθυνση καλείται να λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα προστασίας και, ανάλογα με το περιστατικό, να ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες, ακόμη και την Αστυνομία.

Ο γενικός κανόνας είναι σαφής, όποιος δεν έχει άμεση σχέση με τα μαθήματα και το έργο του σχολείου δεν επιτρέπεται να εισέρχεται, εκτός εάν έχει προσκληθεί ή έχει προηγουμένως ζητήσει και λάβει έγκριση.

Τι μαθαίνουν τα ίδια τα παιδιά για τους αγνώστους

Η ασφάλεια, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην κλειστή είσοδο.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υπενθυμίζουν τακτικά στα παιδιά έναν πολύ απλό κανόνα, εάν ένας άγνωστος, είτε βρίσκεται μέσα είτε έξω από το σχολείο, τους ζητήσει να τον ακολουθήσουν για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει αμέσως να ενημερώσουν έναν εκπαιδευτικό.

Η ενημέρωση αυτή, σύμφωνα με τις οδηγίες, πρέπει να γίνεται με τρόπο που ενδυναμώνει το παιδί χωρίς να το τρομάζει. Το λεξιλόγιο πρέπει να προσαρμόζεται στην ηλικία και στο επίπεδο αντίληψής του, ώστε η πρόληψη να μη μετατρέπεται σε επιπρόσθετο φόβο ή άγχος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στο να μάθουν τα παιδιά πότε βοηθούμε κάποιον, αλλά και πότε και πώς βάζουμε όρια όταν μας πλησιάζει ένας άγνωστος.

Ακόμη και όταν πρόκειται για άνθρωπο του σχολείου

Υπάρχει μία πρόνοια που πιθανόν αρκετοί γονείς να μη γνωρίζουν.

Ακόμη και όταν ένας εκπαιδευτικός ή άλλος λειτουργός του σχολείου ζητήσει από ένα παιδί να τον ακολουθήσει για κάποια εργασία ή δραστηριότητα εντός του σχολικού χώρου, προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία.

Ο λειτουργός πρέπει προηγουμένως να ενημερώσει και να πάρει έγκριση από τη Διεύθυνση και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του παιδιού. Στη συνέχεια ενημερώνεται ο μαθητής και, αφού δώσει και ο ίδιος τη συναίνεσή του, μπορεί να τον συνοδεύσει. Αντίστοιχα, τα παιδιά ενθαρρύνονται να ενημερώνουν τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τους όταν τους ζητείται να απομακρυνθούν από την τάξη.

Πρόκειται για μια πρόνοια που επιχειρεί να δημιουργήσει στο παιδί την αντίληψη ότι είναι σωστό να ενημερώνει πού πηγαίνει και με ποιον, ακόμη και μέσα στο γνώριμο περιβάλλον του σχολείου.

Τι συμβαίνει σε σοβαρές και έκτακτες περιπτώσεις

Διαφορετική διαδικασία προβλέπεται όταν απαιτείται παρέμβαση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, του Σπιτιού του Παιδιού ή άλλης αρμόδιας Αρχής, για παράδειγμα σε εκτέλεση δικαστικού διατάγματος ή σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας ή σεξουαλικής κακοποίησης.

Ακόμη και τότε, όμως, οι λειτουργοί που παρουσιάζονται στο σχολείο πρέπει να αποδεικνύουν την ιδιότητά τους με επαγγελματική ταυτότητα, δικαστικό διάταγμα ή άλλο υπηρεσιακό έγγραφο. Οι οδηγίες είναι κατηγορηματικές ότι το σχολείο δεν παραδίδει μαθητή σε πρόσωπο που δεν μπορεί να αποδείξει γραπτώς ότι είναι αρμόδιος λειτουργός.

Η ασφάλεια χωρίς να καλλιεργείται φόβος

Αυτό που προκύπτει τελικά από τις οδηγίες δεν είναι απλώς ένα «απαγορεύεται η είσοδος». Η λογική είναι να δημιουργηθεί γύρω από το παιδί ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, όπου οι ενήλικες γνωρίζουν ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει και ποιος μπορεί να το προσεγγίσει. Ταυτόχρονα, το ίδιο το παιδί μαθαίνει να αναγνωρίζει τα όριά του, να μιλά όταν κάτι το προβληματίζει και να ζητά βοήθεια χωρίς να μεγαλώνει με την αίσθηση ότι κάθε άγνωστος αποτελεί απειλή.

Άλλωστε, οι ίδιες οι οδηγίες τονίζουν ότι η ενδυνάμωση πρέπει να γίνεται με ηρεμία και χωρίς να προκαλείται φόβος ή άγχος στα παιδιά.