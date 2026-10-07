Από το «μυστικό δείπνο» στη «σημαδεμένη τράπουλα»: Η μάχη για την εξουσία περνά από τη Βουλή και τον ΔΗΣΥ

Το πολιτικό σκηνικό, όχι μόνο δεν ηρεμεί, αλλά φαίνεται να ανοίγει ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα μέτωπα. Την ώρα που στον Δημοκρατικό Συναγερμό επιχειρείται να πέσουν οι τόνοι και να διατηρηθεί η εικόνα της κομματικής ενότητας- κάτι που δεν φαίνεται να είναι εφικτό- η υπόθεση του περιβόητου «μυστικού δείπνου» αποκτά πλέον θεσμική συνέχεια, ενώ στο εσωτερικό του ΔΗΣΥ η αντιπαράθεση για την επιλογή του υποψηφίου των Προεδρικών του 2028, παίρνει όλο και πιο προσωπικά χαρακτηριστικά.

Το Κίνημα «ΑΛΜΑ» φέρνει στη Βουλή πρόταση νόμου, για την υποχρέωση υποβολής Πόθεν Έσχες από μετόχους και διευθυντές Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Πρόκειται για μια κίνηση, που επιχειρεί να μετατρέψει τη συζήτηση, για τις σχέσεις πολιτικής και ΜΜΕ από δημόσια αντιπαράθεση, σε ζήτημα θεσμικής διαφάνειας.

Το ερώτημα πλέον, δεν είναι μόνο ποιοι κάθισαν γύρω από ένα τραπέζι, τι συζητήθηκε και ποιες πολιτικές ισορροπίες ενδεχομένως επιχειρήθηκε, να διαμορφωθούν. Το ερώτημα είναι, κατά πόσο η Κυπριακή Δημοκρατία, διαθέτει επαρκείς δικλείδες διαφάνειας, για πρόσωπα που, πέρα από την οικονομική τους δραστηριότητα, μπορούν να διαθέτουν σημαντική επιρροή στη δημόσια συζήτηση.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου το έθεσε χωρίς περιστροφές: «Παρακολουθήσαμε εξωθεσμικούς παράγοντες ΜΜΕ, να ηγούνται σε διαπραγματεύσεις, προς όφελος πολιτικών προσώπων, με στόχο τη διασφάλιση εξουσίας. Δεν μπορούμε να υποκρινόμαστε ότι δεν συμβαίνει τίποτα».

Και στο βάθος, ο ΔΗΣΥ

Την ίδια ώρα, στην Πινδάρου η «ηρεμία» μοιάζει όλο και περισσότερο με εύθραυστη ισορροπία. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου έχει προκαλέσει σειρά συζητήσεων με τις τοποθετήσεις του, για τη διαδικασία επιλογής υποψηφίου, με κορυφαία την αναφορά του στη «σημαδεμένη τράπουλα».

«Δεν φοβήθηκα ποτέ με κανονική τράπουλα. Με σημαδεμένες τράπουλες δεν ξαναπαίζω. Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού».

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, δεν ξεκαθάρισε ακόμα, αν προτίθεται να διεκδικήσει το χρίσμα μέσα από τις καταστατικές διαδικασίες του κόμματος, ή αν θα επιλέξει διαφορετική διαδρομή. Αντίθετα, επέμενε ότι θα μιλήσει όταν ο ίδιος κρίνει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Παράλληλα, αμφισβήτησε κατά πόσο τα χρονοδιαγράμματα των εσωκομματικών διαδικασιών, μπορούν να εφαρμοστούν όπως έχουν σχεδιαστεί.

Η στάση αυτή, προκάλεσε την αντίδραση της κομματικής ηγεσίας, η οποία υπογραμμίζει ότι ο μόνος δρόμος για τη διεκδίκηση του χρίσματος του ΔΗΣΥ είναι οι θεσμοθετημένες καταστατικές διαδικασίες.

Ο Παμπορίδης και το «παιχνιδάκι»

Στο ήδη φορτισμένο σκηνικό ήρθε να προστεθεί η παρέμβαση του Γιώργου Παμπορίδη, ο οποίος ανακοίνωσε τη δική του υποψηφιότητα, για το χρίσμα του ΔΗΣΥ και την επόμενη ημέρα, εξαπέλυσε ευθεία βολή, κατά του Αβέρωφ Νεοφύτου.

«Με ενοχλεί αυτό το παιχνιδάκι, αλλά ας είναι. Δεν περιποιεί τιμή», δήλωσε αναφερόμενος στην ασάφεια γύρω από το κατά πόσο ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα κινηθεί εντός ή εκτός των κομματικών διαδικασιών.

Η παρέμβαση Παμπορίδη δείχνει ότι η εσωκομματική συζήτηση έχει περάσει πλέον σε διαφορετικό επίπεδο. Δεν είναι μόνο οι διαδικασίες. Είναι και η δυσπιστία που εκφράζεται δημόσια για το παρασκήνιο, τις προθέσεις και τις κινήσεις των πρωταγωνιστών.

Ο ίδιος ο ΔΗΣΥ, πάντως, επιμένει ότι οι κανόνες είναι δεδομένοι και ότι η επιλογή θα γίνει μέσα από τα αρμόδια όργανα και τα μέλη του κόμματος.

Και ενώ η αντιπαράθεση κορυφώνεται, ο Αβέρωφ Νεοφύτου έκανε τελικά ένα βήμα που προσθέτει νέο ενδιαφέρον στην υπόθεση: ζήτησε το έντυπο υποβολής υποψηφιότητας από τον ΔΗΣΥ, διαδικασία που αποτελεί το πρώτο βήμα για τη διεκδίκηση του κομματικού χρίσματος.

Έτσι, το τοπίο αλλάζει ξανά. Η «σημαδεμένη τράπουλα» συναντά το «παιχνιδάκι». Το «μυστικό δείπνο» συναντά το Πόθεν Έσχες. Και στο επίκεντρο βρίσκεται διαρκώς το ίδιο ζήτημα: ποιος έχει πρόσβαση στην εξουσία, ποιος επηρεάζει τις αποφάσεις και με ποιους κανόνες γίνεται το παιχνίδι.

Αν υπάρχει ένα συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από όλη αυτή την αλληλουχία γεγονότων, είναι ότι η πολιτική, δεν διεξάγεται πλέον μόνο στα κομματικά γραφεία και στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Διεξάγεται και στον χώρο της δημόσιας επιρροής, των ΜΜΕ, των πολιτικών δικτύων και των εσωκομματικών συσχετισμών.

Όσο οι πρωταγωνιστές μιλούν για τράπουλες, παιχνίδια, διαδικασίες και παρασκηνιακές συμφωνίες, η κοινωνία δικαιούται να ζητά κάτι πολύ πιο απλό: καθαρούς κανόνες, διαφάνεια και ίσους όρους για όλους.