Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες που επιτέθηκαν στην 13χρονη στη Θεσσαλονίκη, την παρέσυραν σε γήπεδο και τραβούσαν βίντεο όσο τη χτυπούσαν

Πρόκειται για επτά κορίτσια, ηλικίας 12, 13 και 14 ετών, και ένα αγόρι 16 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για ηθική αυτουργία, συναυτουργία και απλή συνέργεια σε σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, παράνομη βία, απειλή και παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., όλα έγιναν μεσημεριανές ώρες στις 18 Σεπτεμβρίου, όταν μία εκ των ανηλίκων που ταυτοποιήθηκαν παρέσυρε τη 13χρονη στον αθλητικό χώρο, όπου τις ανέμεναν οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι. Εκεί άρχισαν να την ξυλοκοπούν, ενώ παράλληλα κατέγραφαν το περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Ο 16χρονος, μάλιστα, φρόντισε να εμποδίσει την έξοδο του θύματος από τον χώρο, απειλώντας την ταυτόχρονα για τη ζωή της.

Μετά από έρευνες των αστυνομικών είχαν συλληφθεί δύο άτομα στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος και των υπολοίπων εμπλεκομένων θα διαβιβαστεί επίσης στις δικαστικές Αρχές.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα