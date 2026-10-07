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ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ - Flydubai: Στο μικροσκόπιο δύο στελέχη του υπουργείου Μεταφορών για παράλληλες συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες

 07.10.2026 - 10:39
Ισραήλ - Flydubai: Στο μικροσκόπιο δύο στελέχη του υπουργείου Μεταφορών για παράλληλες συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες

Έρευνα σε βάρος δύο υψηλόβαθμων στελεχών του υπουργείου Μεταφορών του Ισραήλ βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά τα σοβαρά κενά ασφαλείας που ήρθαν στο φως με αφορμή την επίθεση στην πτήση της flydubai προς το Τελ Αβίβ την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τη Haaretz και το Channel 12, οι Αρχές εξετάζουν εάν υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων στην περίπτωση των Ντβιρ Ρουμπινστάιν και Άβρι Κοέν, οι οποίοι φέρονται να ασκούσαν παράλληλα ιδιωτικές δραστηριότητες πέρα από τα καθήκοντά τους στο υπουργείο.

Ο Κοέν, επικεφαλής ασφαλείας του υπουργείου Μεταφορών, φέρεται σύμφωνα με τη Haaretz να εργαζόταν περιστασιακά και ως «έφεδρος αξιωματικός ασφαλείας» για ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες σε αεροδρόμιο του εξωτερικού.

Ιδιωτικές συνεργασίες με εταιρείες που επόπτευε

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ο Ρουμπινστάιν, αξιωματούχος του υπουργείου που είναι αρμόδιος για την εποπτεία των μέτρων ασφαλείας ξένων αεροπορικών εταιρειών οι οποίες εκτελούν πτήσεις προς το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο ίδιος φέρεται να είχε παράλληλα αμειβόμενη ιδιωτική δραστηριότητα ως σύμβουλος και εκπαιδευτής για αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η flydubai και η Emirates.

Ο Ρουμπινστάιν υπηρετεί εδώ και 19 χρόνια ως διευθυντής αεροπορικής ασφάλειας του υπουργείου και, σύμφωνα με επαγγελματικό βιογραφικό που επικαλείται το Channel 12, είναι υπεύθυνος για την παροχή εγκρίσεων και αδειών ασφαλείας σε ξένες αεροπορικές εταιρείες και πτήσεις που εισέρχονται στο Ισραήλ.

Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνεται και η εποπτεία της flydubai, καθώς και της γραμμής Ντουμπάι–Τελ Αβίβ, στην οποία σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα η επίθεση με πρωταγωνιστή, σύμφωνα με τις ισραηλινές Αρχές, έναν Ομανό συγκυβερνήτη.

Ταξίδια στα ΗΑΕ για εκπαίδευση και συμβουλές

Το Channel 12 μετέδωσε ότι ο Ρουμπινστάιν ταξίδευε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με ιδιωτική ιδιότητα, προκειμένου να παρέχει εκπαίδευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο στη flydubai όσο και στην Emirates.

Το δίκτυο επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δημιουργεί προφανές ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς ο ίδιος αξιωματούχος που ήταν επιφορτισμένος με την εποπτεία της ασφάλειας των συγκεκριμένων αεροπορικών εταιρειών φέρεται να παρείχε σε αυτές και αμειβόμενες υπηρεσίες εκτός του υπουργείου.

Η έρευνα αναμένεται πλέον να εξετάσει εάν οι παράλληλες αυτές δραστηριότητες επηρέασαν με οποιονδήποτε τρόπο τους ελέγχους, τις εγκρίσεις και τις διαδικασίες ασφαλείας που εφαρμόζονταν στις πτήσεις προς το Ισραήλ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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