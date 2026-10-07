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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θάνατος γάτου από πυροβόλο όπλο: Υπό 2ήμερη κράτηση δύο ανήλικοι

 07.10.2026 - 10:48
Θάνατος γάτου από πυροβόλο όπλο: Υπό 2ήμερη κράτηση δύο ανήλικοι

Διατάγματα κράτησης δύο ημερών εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον δύο προσώπων που συνελήφθησαν χθες, προς διευκόλυνση των ανακρίσεων σε σχέση την υπόθεση θανάτωσης γάτου στην Πάφο, ο οποίος έφερε 13 σφαιρίδια πυροβόλου όπλου. Πρόκειται για έναν 18χρονο και έναν 16χρονο ενώ ήδη υπό τετραήμερη κράτηση τελεί από χθες και τρίτο πρόσωπο ηλικίας 18 ετών.

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Σύμφωνα με  ανακοίνωση της Αστυνομίας, μετά τη σύλληψη δύο 18χρονων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, συνελήφθη χθες και 16χρονος. Για την υπόθεση, διάταγμα κράτησης τεσσάρων ημερών εξέδωσε στο μεταξύ την Τρίτη, το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον του πρώτου συλληφθένα 18 ετών.

Εναντίον των τριών διερευνώνται, μεταξύ άλλων, αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος και κακουργήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, καθώς και ρίψη πυροβολισμού σε κατοικημένη περιοχή. 

Σύμφωνα με την Αστυνομία, την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, 56χρονος κατήγγειλε ότι εντόπισε νεκρό τον γάτο του σε κοντινή απόσταση από την οικία του. Στο σημείο έσπευσαν μέλη του Κλιμακίου για τα Ζώα και του Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού Πάφου, τα οποία προχώρησαν σε εξετάσεις.

Κατά τη νεκροτομή που διενεργήθηκε  στο ζώο, διαπιστώθηκε ότι έφερε 13 σφαιρίδια πυροβόλου όπλου. Στο πλαίσιο των ερευνών, εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 18χρονου, ο οποίος συνελήφθη.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αριθμός τεκμηρίων. Ακολούθησε χθες η σύλληψη δεύτερου 18χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη και 16χρονος. Οι έρευνες του ΤΑΕ Πάφου συνεχίζονται.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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