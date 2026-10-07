Μόνο στην Κύπρο: Κοινοτάρχης καταδικάστηκε το 2021, επανεξελέγη και παύθηκε ξανά το 2026 - VIDEO

Όπως ανέφερε ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αντώνης Οικονομίδης στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», η υπόθεση είχε καταχωρηθεί ενώπιον δικαστηρίου το 2015 και αφορούσε αρκετές επίδικες πράξεις του κοινοτάρχη και συγκεκριμένα θέματα ξυλοδαρμού, παράνομης εισόδου, πραγματικής σωματικής βλάβης, κακόβουλης ζημιάς κλπ.

Το δικαστήριο καταδίκασε τον κοινοτάρχη από το 2021 και του επέβαλε ποινές φυλάκισης με αναστολή.

Η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας ακολούθως απέστειλε επιστολή στην Νομική Υπηρεσία, ζητώντας γνωμάτευση ως προς το κατά πόσο τα αδικήματα εμπίπτουν στα αδικήματα που ορίζει ο νόμος, τα οποία ενέχουν έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας.

«Είναι γεγονός, είχε σταλεί μια επιστολή από την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας το 2022, αμέσως μετά την ενημέρωση για την καταδίκη του κοινοτάρχη από το Δικαστήριο. Κάπου εκεί θέλετε ότι υπήρχε ένα μπέρδεμα, να το πω, ή ενδεχομένως κάπου να παράπεσε μια επιστολή σε σχέση με τη νομική υπηρεσία. Υπήρξε αυτή η καθυστέρηση μέχρις ότου το είχαν αντιληφθεί», ανέφερε.

Λόγω της καθυστέρησης των πέντε χρόνων, μεσολάβησαν οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης το 2024 που είχαν ως αποτέλεσμα ο κοινοτάρχης να επανεκλεγεί.

Όπως εξήγησε, «δεν είναι όλα τα αδικήματα που εμπίπτουν σε αυτήν την έννοια. Και εφόσον δεν υπήρχε μη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας μέχρι η δεδομένη ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και υποβολής των υποψηφιοτήτων, τότε δεν μπορούσε η Επαρχιακή Διοίκηση να μην λάβει την υποψηφιότητα του συγκεκριμένου κοινοτάρχη».

Ο νόμος προνοεί την αυτοδίκαιη έκπτωση, έτσι ο κοινοτάρχης αφού έλαβε δια χειρός την επιστολή από την περασμένη Παρασκευή, η θέση πλέον θεωρείται κενωθείσα και η κοινότητα οδηγείται σε εκλογές.

Οι εκλογές, θα διεξαχθούν εντός 15 ημερών από τη μέρα που η θέση μένει κενή.

Δείτε βίντεο: