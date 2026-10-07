Food divorce: Η νέα τάση που χωρίζει τα πιάτα, αλλά μπορεί να σώσει τη σχέση

Μπορεί αυτή η «διατροφική ανεξαρτησία» να προστατεύσει μια σχέση από περιττές εντάσεις ή μήπως κινδυνεύει να μεγαλώσει την απόσταση ανάμεσα στους συντρόφους;

Γιατί τσακωνόμαστε για το φαγητό;

Οι διαφορές μπορεί να ξεκινούν από κάτι απλό, όπως οι γευστικές προτιμήσεις: Ο ένας ακολουθεί διατροφή χαμηλή σε υδατάνθρακες, ο άλλος δεν διανοείται γεύμα χωρίς ψωμί. Ο ένας απολαμβάνει να μαγειρεύει, ο άλλος αντιμετωπίζει το φαγητό απλώς ως ανάγκη. Αλλεργίες και ειδικές διατροφικές απαιτήσεις για λόγους υγείας μπορούν να κάνουν τα πράγματα ακόμη πιο περίπλοκα.

Συχνά, μάλιστα, η σύγκρουση δεν αφορά καν στο μενού, αλλά σε άλλους παράγοντες, όπως το ποιος θα ψωνίσει, ποιος θα μαγειρέψει, πόσα χρήματα θα ξοδευτούν και ποιος θα καθαρίσει. Διαφορετικά ωράρια και τρόποι ζωής προσθέτουν ακόμη μία δυσκολία. Ακόμη και η κουζίνα μπορεί να γίνει πεδίο μάχης όταν ο ένας σύντροφος είναι υπερβολικά απαιτητικός, επικριτικός ή ελεγκτικός. Και όταν τέτοιες μικρές καθημερινές εντάσεις συσσωρεύονται, η δυσαρέσκεια μπορεί να περάσει και σε άλλες πλευρές της σχέσης.

Πότε τα ξεχωριστά γεύματα μπορούν να βοηθήσουν

Πριν φτάσει ένα ζευγάρι στο «food divorce», αξίζει να αναζητήσει την πραγματική αιτία της έντασης. Μερικές φορές, αρκεί ένας διαφορετικός καταμερισμός των υποχρεώσεων ή ένας συμβιβασμός: Κάποια γεύματα χωριστά και κάποια μαζί.

Εάν, όμως, οι διατροφικές προτιμήσεις είναι πραγματικά ασύμβατες, λίγη αυτονομία δεν είναι απαραίτητα κακό σημάδι. Οι σύντροφοι δεν χρειάζεται να κάνουν τα πάντα μαζί για να παραμένουν συνδεδεμένοι. Έτσι, ένα «food divorce» μπορεί να είναι αρκετά ήπιο: Διαφορετικά πιάτα στο ίδιο τραπέζι ή κοινά δείπνα και ξεχωριστά τα υπόλοιπα γεύματα. Για ορισμένα ζευγάρια, αυτή η λύση μπορεί απλώς να αφαιρέσει μια καθημερινή πηγή τριβής.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν τρώνε το ίδιο φαγητό, αλλά αν εξακολουθούν να μοιράζονται τη στιγμή.

Πότε κρύβεται ένα βαθύτερο πρόβλημα

Τα πράγματα αλλάζουν εάν το κοινό γεύμα ήταν μία από τις ελάχιστες στιγμές ουσιαστικής επικοινωνίας του ζευγαριού. Αν εξαφανιστεί χωρίς να αντικατασταθεί από άλλον κοινό χρόνο, οι σύντροφοι μπορεί σταδιακά να αρχίσουν να λειτουργούν περισσότερο σαν συγκάτοικοι.

Παράλληλα, οι διαφωνίες για το φαγητό μπορεί να είναι σύμπτωμα ενός διαφορετικού προβλήματος: Δυσκολίας στον συμβιβασμό και την επικοινωνία ή έλλειψης σεβασμού στις ανάγκες του άλλου. Αν, για παράδειγμα, ένας σύντροφος αγνοεί συστηματικά μια σημαντική διατροφική ανάγκη του άλλου, το ζήτημα ξεπερνά τις διαφορετικές γευστικές προτιμήσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση, δύο διαφορετικές λίστες για το σούπερ μάρκετ δύσκολα θα λύσουν το πραγματικό πρόβλημα.

Τελικά, βοηθά ή βλάπτει τη σχέση;

Δεν υπάρχει μία απάντηση. Αν ένα ζευγάρι επικοινωνεί καλά, αισθάνεται κοντά και διαθέτει άλλους τρόπους σύνδεσης, τα ξεχωριστά γεύματα μπορεί να είναι απλώς ένας πρακτικός τρόπος να σεβαστεί ο ένας τις προτιμήσεις του άλλου. Αν, αντίθετα, αποτελούν ακόμη ένα βήμα σε μια σταδιακή απομάκρυνση, χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή.

Πριν, λοιπόν, ένα ζευγάρι εγκαταλείψει το κοινό τραπέζι, αξίζει να αναρωτηθεί τι ακριβώς χάνει μαζί του. Αν το δείπνο είναι μόνο μια καθημερινή αφορμή για καβγά, λίγη ανεξαρτησία μπορεί να φέρει ηρεμία. Αν, όμως, αποτελεί μία από τις λίγες στιγμές που οι δύο σύντροφοι κάθονται, μιλούν και συνδέονται πραγματικά, τότε το τι θα πάρει τη θέση του έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από το τι βρίσκεται στο πιάτο τους.

Πηγή: ygeiamou.gr