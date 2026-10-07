Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαFood divorce: Η νέα τάση που χωρίζει τα πιάτα, αλλά μπορεί να σώσει τη σχέση
ΥΓΕΙΑ

Food divorce: Η νέα τάση που χωρίζει τα πιάτα, αλλά μπορεί να σώσει τη σχέση

 07.10.2026 - 14:35
Food divorce: Η νέα τάση που χωρίζει τα πιάτα, αλλά μπορεί να σώσει τη σχέση

Το φαγητό είναι ένα από τα μικρά τελετουργικά μιας σχέσης: Οι αγορές, το μαγείρεμα, αλλά και η ώρα του φαγητού δημιουργούν ευκαιρίες για συζήτηση, σύνδεση και φροντίδα. Τι γίνεται, όμως, όταν το φαγητό προκαλεί περισσότερους καβγάδες παρά όμορφες στιγμές; Μια τάση που συζητείται στο διαδίκτυο, το λεγόμενο «food divorce», προτείνει μια ασυνήθιστη λύση: Μείνετε μαζί, αλλά οργανώστε χωριστά τη διατροφή σας. Αυτό μπορεί να σημαίνει διαφορετικά ψώνια και πιάτα στο ίδιο τραπέζι ή, στην πιο ακραία εκδοχή, εντελώς ανεξάρτητο μαγείρεμα και διαφορετικές ώρες φαγητού.

Μπορεί αυτή η «διατροφική ανεξαρτησία» να προστατεύσει μια σχέση από περιττές εντάσεις ή μήπως κινδυνεύει να μεγαλώσει την απόσταση ανάμεσα στους συντρόφους;

Γιατί τσακωνόμαστε για το φαγητό;

Οι διαφορές μπορεί να ξεκινούν από κάτι απλό, όπως οι γευστικές προτιμήσεις: Ο ένας ακολουθεί διατροφή χαμηλή σε υδατάνθρακες, ο άλλος δεν διανοείται γεύμα χωρίς ψωμί. Ο ένας απολαμβάνει να μαγειρεύει, ο άλλος αντιμετωπίζει το φαγητό απλώς ως ανάγκη. Αλλεργίες και ειδικές διατροφικές απαιτήσεις για λόγους υγείας μπορούν να κάνουν τα πράγματα ακόμη πιο περίπλοκα.

Συχνά, μάλιστα, η σύγκρουση δεν αφορά καν στο μενού, αλλά σε άλλους παράγοντες, όπως το ποιος θα ψωνίσει, ποιος θα μαγειρέψει, πόσα χρήματα θα ξοδευτούν και ποιος θα καθαρίσει. Διαφορετικά ωράρια και τρόποι ζωής προσθέτουν ακόμη μία δυσκολία. Ακόμη και η κουζίνα μπορεί να γίνει πεδίο μάχης όταν ο ένας σύντροφος είναι υπερβολικά απαιτητικός, επικριτικός ή ελεγκτικός. Και όταν τέτοιες μικρές καθημερινές εντάσεις συσσωρεύονται, η δυσαρέσκεια μπορεί να περάσει και σε άλλες πλευρές της σχέσης.

Πότε τα ξεχωριστά γεύματα μπορούν να βοηθήσουν

Πριν φτάσει ένα ζευγάρι στο «food divorce», αξίζει να αναζητήσει την πραγματική αιτία της έντασης. Μερικές φορές, αρκεί ένας διαφορετικός καταμερισμός των υποχρεώσεων ή ένας συμβιβασμός: Κάποια γεύματα χωριστά και κάποια μαζί.

Εάν, όμως, οι διατροφικές προτιμήσεις είναι πραγματικά ασύμβατες, λίγη αυτονομία δεν είναι απαραίτητα κακό σημάδι. Οι σύντροφοι δεν χρειάζεται να κάνουν τα πάντα μαζί για να παραμένουν συνδεδεμένοι. Έτσι, ένα «food divorce» μπορεί να είναι αρκετά ήπιο: Διαφορετικά πιάτα στο ίδιο τραπέζι ή κοινά δείπνα και ξεχωριστά τα υπόλοιπα γεύματα. Για ορισμένα ζευγάρια, αυτή η λύση μπορεί απλώς να αφαιρέσει μια καθημερινή πηγή τριβής.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν τρώνε το ίδιο φαγητό, αλλά αν εξακολουθούν να μοιράζονται τη στιγμή.

Πότε κρύβεται ένα βαθύτερο πρόβλημα

Τα πράγματα αλλάζουν εάν το κοινό γεύμα ήταν μία από τις ελάχιστες στιγμές ουσιαστικής επικοινωνίας του ζευγαριού. Αν εξαφανιστεί χωρίς να αντικατασταθεί από άλλον κοινό χρόνο, οι σύντροφοι μπορεί σταδιακά να αρχίσουν να λειτουργούν περισσότερο σαν συγκάτοικοι.

Παράλληλα, οι διαφωνίες για το φαγητό μπορεί να είναι σύμπτωμα ενός διαφορετικού προβλήματος: Δυσκολίας στον συμβιβασμό και την επικοινωνία ή έλλειψης σεβασμού στις ανάγκες του άλλου. Αν, για παράδειγμα, ένας σύντροφος αγνοεί συστηματικά μια σημαντική διατροφική ανάγκη του άλλου, το ζήτημα ξεπερνά τις διαφορετικές γευστικές προτιμήσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση, δύο διαφορετικές λίστες για το σούπερ μάρκετ δύσκολα θα λύσουν το πραγματικό πρόβλημα.

Τελικά, βοηθά ή βλάπτει τη σχέση;

Δεν υπάρχει μία απάντηση. Αν ένα ζευγάρι επικοινωνεί καλά, αισθάνεται κοντά και διαθέτει άλλους τρόπους σύνδεσης, τα ξεχωριστά γεύματα μπορεί να είναι απλώς ένας πρακτικός τρόπος να σεβαστεί ο ένας τις προτιμήσεις του άλλου. Αν, αντίθετα, αποτελούν ακόμη ένα βήμα σε μια σταδιακή απομάκρυνση, χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή.

Πριν, λοιπόν, ένα ζευγάρι εγκαταλείψει το κοινό τραπέζι, αξίζει να αναρωτηθεί τι ακριβώς χάνει μαζί του. Αν το δείπνο είναι μόνο μια καθημερινή αφορμή για καβγά, λίγη ανεξαρτησία μπορεί να φέρει ηρεμία. Αν, όμως, αποτελεί μία από τις λίγες στιγμές που οι δύο σύντροφοι κάθονται, μιλούν και συνδέονται πραγματικά, τότε το τι θα πάρει τη θέση του έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από το τι βρίσκεται στο πιάτο τους.

Πηγή: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη: Πέθανε 47χρονη στη Κύπρο: Πότε θα γίνει η κηδεία - Εισφορές για το μικρό παιδί της - Δείτε φωτογραφία
Νέες ταυτότητες: Αλλάζουν ξανά – Τι θα ισχύει με τα ονόματα των γονέων
Φρίκη με γάτο στην Πάφο: Βίντεο «πρόδωσε» όχημα μετά τη θανάτωση – Τον εντόπισαν νεκρό με 13 σφαιρίδια – Τρεις νεαροί στο επίκεντρο των ερευνών
Ζώδια: Η σημερινή μέρα κρύβει εκπλήξεις – Ποιοι ευνοούνται περισσότερο
Τζόκερ: Βρέθηκαν τρεις τυχεροί στην Κύπρο και γέμισαν τις... τσέπες τους - Πόσα κέρδισαν και πού παίχτηκαν τα δελτία
Μπορείτε να επισκεφθείτε το παιδί σας στο Δημοτικό; Ο κανόνας που ίσως δεν γνωρίζουν οι γονείς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Μεθυσμένη αποφάσισε να κάνει παντιλίκια έξω από δικαστήριο

 07.10.2026 - 14:34
Επόμενο άρθρο

Μιχαηλίδου για εκπαιδευτικές οργανώσεις: «Θέλουν ίσως αποκλειστικότητα για τα μέλη τους»

 07.10.2026 - 14:43
Προεδρικές 2028: Η κυβέρνηση απαντά στην κριτική για «προεκλογική» ατζέντα

Προεδρικές 2028: Η κυβέρνηση απαντά στην κριτική για «προεκλογική» ατζέντα

Οι Προεδρικές Εκλογές του 2028 αρχίζουν να αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο χώρο στην πολιτική συζήτηση, παρά το γεγονός ότι απομένει σημαντικό χρονικό διάστημα μέχρι την κάλπη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προεδρικές 2028: Η κυβέρνηση απαντά στην κριτική για «προεκλογική» ατζέντα

Προεδρικές 2028: Η κυβέρνηση απαντά στην κριτική για «προεκλογική» ατζέντα

  •  07.10.2026 - 12:48
Προεδρικές 2028: Κινήσεις Αβέρωφ για το χρίσμα του ΔΗΣΥ - Άρχισε να μαζεύει υπογραφές – Τι αποκάλυψε η Κούσιου

Προεδρικές 2028: Κινήσεις Αβέρωφ για το χρίσμα του ΔΗΣΥ - Άρχισε να μαζεύει υπογραφές – Τι αποκάλυψε η Κούσιου

  •  07.10.2026 - 14:05
ΔΗΚΟ: Συνεδριάζει το Εκτελεστικό Γραφείο-Οι προεδρικές- Το χρονοδιάγραμμα- Η ΔΗΠΑ και ο «γρίφος» Νικόλα

ΔΗΚΟ: Συνεδριάζει το Εκτελεστικό Γραφείο-Οι προεδρικές- Το χρονοδιάγραμμα- Η ΔΗΠΑ και ο «γρίφος» Νικόλα

  •  07.10.2026 - 13:35
Ισχυρή αναφορά MED9 για Κυπριακό: «Είναι ευρωπαϊκό ζήτημα» – Τι ζητά από την Τουρκία

Ισχυρή αναφορά MED9 για Κυπριακό: «Είναι ευρωπαϊκό ζήτημα» – Τι ζητά από την Τουρκία

  •  07.10.2026 - 14:24
Νέες ταυτότητες: Αλλάζουν ξανά – Τι θα ισχύει με τα ονόματα των γονέων

Νέες ταυτότητες: Αλλάζουν ξανά – Τι θα ισχύει με τα ονόματα των γονέων

  •  07.10.2026 - 11:30
Κυπριακό FBI: Οι υπηρεσίες, οι στόχοι και ποιοι θα βρίσκονται στο πηδάλιο

Κυπριακό FBI: Οι υπηρεσίες, οι στόχοι και ποιοι θα βρίσκονται στο πηδάλιο

  •  07.10.2026 - 12:00
Μόνο στην Κύπρο: Κοινοτάρχης καταδικάστηκε το 2021, επανεξελέγη και παύθηκε ξανά το 2026 - VIDEO

Μόνο στην Κύπρο: Κοινοτάρχης καταδικάστηκε το 2021, επανεξελέγη και παύθηκε ξανά το 2026 - VIDEO

  •  07.10.2026 - 10:48
Μαύρη Θάλασσα: Στις φλόγες το κυπριακών συμφερόντων Aframax «Rio» μετά από επίθεση ανοικτά του Σότσι - Δείτε βίντεο

Μαύρη Θάλασσα: Στις φλόγες το κυπριακών συμφερόντων Aframax «Rio» μετά από επίθεση ανοικτά του Σότσι - Δείτε βίντεο

  •  07.10.2026 - 11:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα