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VIDEO: Μεθυσμένη αποφάσισε να κάνει παντιλίκια έξω από δικαστήριο

 07.10.2026 - 14:34
VIDEO: Μεθυσμένη αποφάσισε να κάνει παντιλίκια έξω από δικαστήριο

Το βλέπεις και στο βίντεο ξεκάθαρα. Είναι μέρα μεσημέρι και το σκηνικό, πόσω μάλλον το μέρος, δεν προσφέρεται για κάτι τέτοιο.

Αυτό μικρή σημασία είχε βέβαια για μια 67χρονη γυναίκα στην Ιντιάνα των ΗΠΑ που τα είχε τσούξει και λίγο και αποφάσισε ότι ήταν καλή ιδέα να δείξει στον κόσμο τις οδηγικές της (τουλάχιστον) ικανότητες.

Η πρωταγωνίστρια του βίντεο ανέβασε το αυτοκίνητό της στον κήπο έξω από δικαστήριο και άρχισε να κάνει παντιλίκια στα γκαζόν, περνώντας ανάμεσα από δέντρα, κολώνες και παγκάκια, πριν τελικά πέσει πάνω σε μια πινακίδα.

Η γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τοπικά μέσα ονομάζεται Λορέιν Γουίλκερσον, συνελήφθη και βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

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