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ΕΛΛΑΔΑ

Διαχωρίζει εντελώς τη θέση του από τη Γάκα ο γιατρός: Δεν ήξερα τίποτα για μέθη, ανοίξτε τα κινητά μου -Δεν ήξερα ότι η κόρη μου έκανε πλασμαφαίρεση

 07.10.2026 - 14:28
Διαχωρίζει εντελώς τη θέση του από τη Γάκα ο γιατρός: Δεν ήξερα τίποτα για μέθη, ανοίξτε τα κινητά μου -Δεν ήξερα ότι η κόρη μου έκανε πλασμαφαίρεση

Νέο αίτημα προς τον 32ο ανακριτή υποβάλλει μέσω του δικηγόρου του, Νίκου Αγαπηνού, ο 58χρονος προφυλακισμένος ιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο κατηγορούμενος ζητεί να υποβληθεί διευκρινιστικό ερώτημα προς τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) αναφορικά με το κινητό του τηλέφωνο, προκειμένου να απαντηθούν:

Α) Εάν έχει προβεί, κατά τις κρίσιμες για την υπόθεση ημέρες και ώρες, σε οποιαδήποτε διαγραφή μηνύματος, φωτογραφίας, αρχείου ή άλλου δεδομένου από τη συσκευή του ιατρού.

Β) Εάν στα μηνύματα, στις συνομιλίες ή εν γένει στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό μου τηλέφωνο υφίσταται οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης».

Όπως σημειώνει η υπεράσπιση του ιατρού «η απάντηση της ΔΕΕ επί των ανωτέρω ζητημάτων είναι ουσιώδης για την πλήρη και αντικειμενική διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης».

Τι υποστηρίζει η πλευρά του γιατρού -Αναμένεται να υποβάλει νέο αίτημα αποφυλάκισης

Η υπεράσπιση του ιατρού επιμένει ότι ο 58χρονος δεν είχε υπόψιν τίποτα περί μέθης, αλλά ούτε για την πλασμαφαίρεση στην οποία φέρεται να υπεβλήθη η κόρη του ζεύγους στα τέλη Αυγούστου. Εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος δηλώνει πως ήταν εκτός Αθηνών.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν πηγές από το περιβάλλον του ιατρού, το καλοκαίρι υπήρχε η σκέψη να χωρίσουν τα ιατρεία και να γινόταν μετεγκατάσταση της 56χρονης ιατρού στην Πατριάρχου Ιωακείμ.

Πλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από την πλευρά των δύο προφυλακισμένων ιατρών έχει καταγγελθεί το συμβόλαιο μίσθωσης του ιατρείου της Καρνεάδου, για να μην πληρώνουν ενοίκια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος ιατρός θα υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης αφότου έρθουν στον ανακριτή οι απαντήσεις από τις τοξικολογικές εξετάσεις.

Πηγή: iefimerida.gr

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