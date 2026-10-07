Μιχαηλίδου για εκπαιδευτικές οργανώσεις: «Θέλουν ίσως αποκλειστικότητα για τα μέλη τους»

Ερωτηθείσα για την πρόοδο στις επαφές με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι για το Υπουργείο δεν υπάρχει κανένα αδιέξοδο, αλλά βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης.

«Είχαμε υποσχεθεί ότι θα ακούσουμε όλους, και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλλά και άλλους ενδιαφερόμενους. Θυμίζω ότι εδώ έχουν ρόλο και λόγο και οι νέοι εκπαιδευτικοί και οι διορίσιμοι και οι γονείς, τους έχουμε δει όλους. Δώσαμε την επικαιροποιημένη μας πρόταση χθες, με ένα διάστημα μιας εβδομάδας για να τοποθετηθούν γραπτώς οι εκπαιδευτικές οργανώσεις. Άρα περιμένουμε αυτές τους τις τοποθετήσεις», ανέφερε στη συνέχεια.

«Δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί απορρίπτουν και την επικαιροποιημένη πρόταση. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι η πρόταση μας είναι δίκαιη και ισορροπημένη, λαμβάνει υπόψη και τους ανθρώπους που έχουν προϋπηρεσία και δουλεύουν στα σχολεία, άρα τα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων, λαμβάνει όμως υπόψη και τους άλλους ανθρώπους που έχουν περάσει ήδη την εξέταση», σημείωσε περαιτέρω.

Υπενθύμισε ότι σύμφωνα με την νομοθεσία, το 2027, μόνον όσοι είχαν περάσει την εξέταση είχαν δικαίωμα να εργαστούν. «Άρα δεν μπορώ να αδικήσω τη μία από τις δύο ομάδες, δίνουμε μια πολύ δίκαιη πρόταση, η οποία λέει να διορίζονται κατά 50% από το κλειστό μητρώο και 50% από τον κατάλογο διορισίμων για κάλυψη αναγκών, αλλά για μονιμοποίηση μέσω της εξετάσεις κατάταξης», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αν οι εκπαιδευτικοί επομένως υποστηρίζουν μια άδικη μεταχείριση των συναδέλφων τους, η Υπουργός είπε ότι από τις θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων φαίνεται ότι δεν επιθυμούν το 50-50.

«Θέλουν ίσως μια αποκλειστικότητα στους διορισμούς για τα μέλη τους. Και επίσης αυτό που ζητούσαν έντονα και το αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι την αυτόματη μονιμοποίηση, κάτι που δεν γίνεται στο δημόσιο ευρύτερα. Συνεπώς η κανονική πορεία των πραγμάτων θα έπρεπε να ήταν την επόμενη βδομάδα να συζητούμε επί των γραπτών τους τοποθετήσεων-εισηγήσεων, για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε την τελική πρόταση, η οποία θα πάει για νομοτεχνικό έλεγχο και Βουλή, αντί άλλων κινητοποιήσεων», είπε.

«Θυμίζω ότι είχαν ληφθεί αποφάσεις για κινητοποιήσεις πριν ακόμα δουν και την επικαιροποιημένη πρόταση, συνεπώς μας προβληματίζει αυτό. Αν ο στόχος είναι απλά να δηλώσουμε ότι θέλουμε να παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν, να μην γίνει καμία αλλαγή, τότε αυτό δεν είναι υγιές», κατέληξε.

Εξάλλου, σε ανακοίνωσή του, ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανέφερε ότι άκουσε τις προτάσεις της Υπουργού, τις οποίες και θα μελετήσει.

«Παραμένουμε υπέρ του διαλόγου με όλους τους ενδιαφερόμενους, με στόχο την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα. Στην παρούσα φάση χρειάζονται μεταβατικές ρυθμίσεις, ώστε να μη θυματοποιηθεί κανείς. Την ίδια ώρα, θέση αρχής για τον Δημοκρατικό Συναγερμό παραμένει η κατάργηση του παλιού καταλόγου. Η μεταρρύθμιση πρέπει να υπηρετεί πρωτίστως τα παιδιά μας και την αναβάθμιση της παιδείας στον τόπο μας. Έστω και στο παρά πέντε, είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην εξεύρεση των σωστών και βιώσιμων λύσεων», σημείωσε σχετικά.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ