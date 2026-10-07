Σοβαρό περιστατικό στην Ελλάδα: Έπεσαν σοβάδες σε σχολική αίθουσα εν ώρα μαθήματος - Στο νοσοκομείο τέσσερα παιδιά

Αναφορικά με το περιστατικό, στην αρχή έγινε γνωστό ότι δεν χτύπησε κανείς, ωστόσο στη συνέχεια έγιναν κλήσεις σε ασθενοφόρα και τέσσερις μαθητές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Λαμίας, όπως αναφέρει το lamia report.

Γονείς μαθητών έσπευσαν επίσης στο νοσοκομείο προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας των παιδιών τους.

Όπως έγινε γνωστό και από το φωτογραφικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σοβά ξεκόλλησε από το ταβάνι της αίθουσας της Β' Τάξης του 3ου Λυκείου στον Αφανό, πέφτοντας πάνω στα κεφάλια των μαθητών που ήταν από κάτω.

@lamiareport.gr «Ήταν Θεού θέλημα και δεν έγινε…» Σοβάδες αποκολλήθηκαν από την οροφή σχολικής αίθουσας στο 3ο Λύκειο Λαμίας και έπεσαν πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος. Τέσσερα παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Λαμίας. 🎥 Ο Διευθυντής του σχολείου μιλά στο LamiaReport για τις στιγμές που ακολούθησαν. Γιατί όταν μιλάμε για την ασφάλεια των παιδιών μας, δεν μπορεί να βασιζόμαστε στην τύχη. ♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr

Στη συνέχεια επικράτησε αναστάτωση ενός όπως δήλωσε ο διευθυντής του σχολείου Σταύρος Χαραλάμπους, «από τύχη δεν είχαμε σοβαρό τραυματισμό, καθώς οι σοβάδες έπεσαν στο κεφάλι των μαθητών που εκείνη την ώρα έκαναν μάθημα».

Έπειτα γνωστοποιήθηκε ότι η αίθουσα έχει εκκενωθεί, ενώ ειδοποιήθηκε ο Δήμος Λαμιέων για τον έλεγχο αλλά και για την άμεση αποκατάσταση της ζημιάς.