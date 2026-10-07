Δ. Δημητρίου στην Διακοινοβουλευτική Ένωση: «Η Τουρκία παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου»

Αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες συνέπειες της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο και υπογράμμισε ότι, πενήντα και πλέον χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, η κατοχή πέραν του ενός τρίτου του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας εξακολουθεί να παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Τόνισε δε ότι η συνεπής εφαρμογή του διεθνούς δικαίου χωρίς εξαιρέσεις ή επιλεκτικές προσεγγίσεις αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση της αξιοπιστίας των διεθνών θεσμών και την εμπέδωση συνθηκών ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας υπογράμμισε ότι τα κοινοβούλια οφείλουν να παραμένουν κοντά στους πολίτες, να ενισχύουν τη λογοδοσία και να λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ κοινωνίας και θεσμών. Η οικοδόμηση ανθεκτικών δημοκρατιών, πρόσθεσε, προϋποθέτει πολιτικές που προάγουν τη συμμετοχή, τη συμπερίληψη και τις ίσες ευκαιρίες για όλους.

Σε παρέμβασή του κατά τη γενική συζήτηση ενώπιον της ολομέλειας του Οργανισμού, με θέμα την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης και την ενδυνάμωση των κοινοτήτων μέσω της συμπερίληψης, της εμπιστοσύνης και των ευκαιριών για όλους, ο κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι η χρηστή διακυβέρνηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς. Τόνισε ότι η διαφάνεια, η λογοδοσία, ο σεβασμός του κράτους δικαίου και η αποτελεσματική παροχή δημόσιων υπηρεσιών συνιστούν τα θεμέλια για την οικοδόμηση σύγχρονων και ανθεκτικών δημοκρατιών.

Ο κ. Δημητρίου επισήμανε ότι οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν ουσιαστικά στη λήψη αποφάσεων και στη διαμόρφωση πολιτικών που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της ενεργής συμμετοχής των νέων, των γυναικών και άλλων ομάδων που εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται.

Ο Κύπριος Βουλευτής ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο των τοπικών κοινοτήτων στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της δημοκρατικής συμμετοχής και υπογράμμισε την ανάγκη διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους, σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, οικονομικές ευκαιρίες και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επικοινωνίας με την πολιτεία. Παράλληλα, τόνισε ότι η λήψη αποφάσεων οφείλει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες, ενώ η ανάπτυξη πρέπει να κατανέμεται ισόρροπα σε όλες τις περιοχές της χώρας, όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Αναφερόμενος στον ρόλο της τεχνολογίας, ο κ. Δημητρίου σημείωσε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της διακυβέρνησης, την ενίσχυση της διαφάνειας και την αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών. Ειδικότερα, αναγνώρισε το έργο που επιτελεί το κυπριακό Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής προς αυτή την κατεύθυνση, υπογραμμίζοντας, ωστόσο ότι, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ακεραιότητας των δημοκρατικών διαδικασιών.

Οι εργασίες της 153ης Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης διεξάγονται στην Αρούσα της Τανζανίας με συμμετοχή των Βουλευτών Δημήτρη Δημητρίου και Στέφανου Στεφάνου.

Σύμφωνα με τη Βουλή, ο κ. Δημητρίου συμμετείχε και σε συντονιστική συνεδρίαση της Ασιατικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των εργασιών της Συνέλευσης.