Τι γίνεται με τους αθλητές υπηκόων τρίτων χωρών που έρχονται στην Κύπρο; - Τι συζητήθηκε στο Υφ. Μετανάστευσης

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου, στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης και της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας Κύπρου.

Κατά τη σύσκεψη εξετάστηκαν προβλήματα που προκύπτουν όταν αθλητές από τρίτες χώρες εισέρχονται στη Δημοκρατία, για να απασχοληθούν σε αθλητικά σωματεία, χωρίς να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για διευθέτηση της νόμιμης διαμονής και εργασίας τους.

Όπως σημειώνεται, στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε η ανάγκη τα αθλητικά σωματεία, μέλη των ομοσπονδιών, να μεριμνούν εγκαίρως για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών τους, σε συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, ώστε να αποτρέπονται καταστάσεις που αφήνουν τους αθλητές εκτεθειμένους ως προς το καθεστώς παραμονής τους στη Δημοκρατία.

Το Υφυπουργείο σημειώνει ότι η σύσκεψη εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθειά του για εξορθολογισμό των μεταναστευτικών διαδικασιών που αφορούν απασχολούμενους υπηκόους τρίτων χωρών. Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι η διασφάλιση ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής τους από όλους τους εμπλεκομένους, η αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί και η πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.