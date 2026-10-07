«Φωνάζουν» στο Παλαιχώρι: Καταγγέλουν απόπειρα απομάκρυνσης του κοινοτάρχη

Σε ανακοίνωση του Κοινοτικού Συμβουλίου σημειώνεται ότι στις 29 Σεπτεμβρίου 2026 το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να καταγγείλει στο Υπουργικό Συμβούλιο τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκο Ηλία, σε σχέση με τη μεταφορά της έδρας του Συμπλέγματος από το Παλαιχώρι (Ορεινής και Μόρφου) των 1.400 μόνιμων κατοίκων στην Άλωνα των 29 κατοίκων.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 ξεκίνησε η διαδικασία «αυτοδίκαιης έκπτωσης» του εκλελεγμένου εδώ και 32 συναπτά έτη κοινοτάρχη Παλαιχωρίου Ορεινής, με αφορμή μια «ξεχασμένη» δικαστική απόφαση του 2021, η οποία, σύμφωνα με το Συμβούλιο, δεν έχει καμία σχέση με όσα η νομοθεσία προνοεί για την παύση αιρετών αξιωματούχων. Προσθέτει, δε ότι η δικαστική απόφαση που ήταν εις γνώσιν του Υπουργείου από το 2021 όταν εκδόθηκε.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών να εξηγήσει τα αντικειμενικά κριτήρια με τα οποία αποφασίστηκε η μεταφορά έδρας του Συμπλέγματος, και πώς η μεταφορά της έδρας από το ιστορικό κεφαλοχώρι της περιοχής που αριθμεί 1.400 από τους 1.600 κατοίκους του Συμπλέγματος θα υπηρετήσει καλύτερα το συμφέρον των κατοίκων της περιοχής.

"Ως Κοινοτικό Συμβούλιο Παλαιχωρίου Ορεινής δεν πρόκειται να δεχθούμε τον πολιτικό ακρωτηριασμό μίας εκλεγμένης τοπικής αρχής και την επιβολή αυθαίρετων αποφάσεων σε βάρος της κοινότητάς μας", αναφέρεται στην ανακοίνωση, με το Συμβούλιο να καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατία να παρέμβει άμεσα "για να βάλει φρένο στον εκτροχιασμό των διοικητικών παραγόντων".

Επιπλέον, αναφέρουν ότι απαιτούν την άμεση διενέργεια διοικητικής έρευνας για τους χειρισμούς όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση.