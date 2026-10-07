«Οι σχέσεις μας βρίσκονται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο» - Ενέργεια, εμπόριο και οικονομία τέθηκαν στη συνάντηση Μητσοτάκη - Ρούμπιο

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υποδέχθηκε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στην Αθήνα, αναφερόμενος στους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών και στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται σήμερα οι διμερείς σχέσεις.

«Οι σχέσεις μας βρίσκονται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας τον ευρύτερο γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας. Όπως σημείωσε, η χώρα «δεν είναι απλώς ένας πυλώνας σταθερότητας σε μια ταραχώδη περιοχή», αλλά ταυτόχρονα μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της Δύσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Μέσης Ανατολής και του αραβικού κόσμου».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την Ελλάδα «έναν απαραίτητο εταίρο για τις Ηνωμένες Πολιτείες», επισημαίνοντας ότι η σχέση των δύο χωρών έχει πλέον ξεπεράσει το παραδοσιακό πλαίσιο της άμυνας και της ασφάλειας.

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά σημαντικές στις διμερείς μας σχέσεις», τονίζοντας την ελληνική συμβολή στην ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής και τον ρόλο της χώρας ως σημείου εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη ναυτιλία και στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα που συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας. «Υπάρχει το κοινό μας συμφέρον για τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, η οποία είναι κρίσιμη για τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο έδωσε έμφαση στο βάθος της ελληνοαμερικανικής σχέσης, συνδέοντάς την με την κοινή ιστορία, αλλά κυρίως με τις κοινές αξίες των δύο χωρών. «Δεν είναι απλώς μια συμμαχία με μακρά ιστορία. Θεμελιώθηκε πάνω σε έναν πολύ ισχυρό πυλώνα κοινής κουλτούρας και κοινών αξιών και έκτοτε γίνεται συνεχώς ισχυρότερη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.

Ο κ. Ρούμπιο υπογράμμισε, επίσης, ότι η συνεργασία Αθήνας και Ουάσινγκτον έχει διευρυνθεί πέρα από τα ζητήματα άμυνας και διπλωματίας, περιλαμβάνοντας πλέον «την οικονομία, το εμπόριο, τα διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα και τη θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και την ενέργεια». Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στις οικονομικές προοπτικές της διμερούς σχέσης, σημειώνοντας ότι υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω συνεργασία προς όφελος και των δύο πλευρών. «Πιστεύω ότι υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στην οικονομία, στην ενέργεια και στο εμπόριο, τα οποία θα είναι επωφελή τόσο για τον ελληνικό όσο και για τον αμερικανικό λαό», τόνισε.

Ο κ. Ρούμπιο στάθηκε, επίσης, στη σημασία της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών, χαρακτηρίζοντας την ελληνοαμερικανική σχέση κάτι περισσότερο από μια τυπική διπλωματική συμμαχία. «Τη συνεργασία μας στηρίζει μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση», ανέφερε, εξηγώντας ότι Αθήνα και Ουάσινγκτον «συμφωνούμε ως προς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε» και «τις περισσότερες φορές, συμφωνούμε και ως προς τις σωστές λύσεις».