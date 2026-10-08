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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απίστευτη ταλαιπωρία - Χωρίς λεοφωρείο έμειναν μαθητές - Τους παρέλαβαν οι γονείς μούσκεμα λόγω καιρού - Τι καταγγέλουν

 08.10.2026 - 06:45
Απίστευτη ταλαιπωρία - Χωρίς λεοφωρείο έμειναν μαθητές - Τους παρέλαβαν οι γονείς μούσκεμα λόγω καιρού - Τι καταγγέλουν

Χωρίς το λεωφορείο που θα τους μετέφερε στις κοινότητές τους έμειναν την Τετάρτη μαθητές και μαθήτριες από τη Γιόλου και το Πολέμι, με αποτέλεσμα αρκετοί να αναγκαστούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους με ιδιωτικά οχήματα.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τους γονείς, επαναλαμβάνεται εδώ και πολλά χρόνια και αποδίδεται, μεταξύ άλλων, σε συχνές τεχνικές βλάβες των λεωφορείων που εκτελούν τα συγκεκριμένα δρομολόγια προς το Στρουμπί.

Την Τετάρτη, μετά το τέλος των μαθημάτων, οι μαθητές και οι μαθήτριες εξήλθαν από τις αίθουσες, ωστόσο το λεωφορείο που θα τους μετέφερε από το Στρουμπί προς τη Γιόλου δεν ήταν διαθέσιμο λόγω τεχνικής βλάβης.

Αρκετοί γονείς χρειάστηκε να μεταβούν οι ίδιοι για να παραλάβουν τα παιδιά τους, ενώ άλλοι μαθητές μετακινήθηκαν με ιδιωτικά οχήματα. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν γονείς, η κατάσταση έχει προκαλέσει επανειλημμένα προβλήματα στην καθημερινότητα των οικογενειών.

Οι γονείς κάνουν λόγο ακόμη και για περιστατικά κατά τα οποία μικρά παιδιά χρειάστηκε να περιμένουν κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα ορισμένα να βραχούν όπως συνέβη και την Τρίτη.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε, σύμφωνα με γονείς, και περιστατικό κατά το οποίο μαθητής μεταφέρθηκε με άλλο όχημα στην κατοικία των παππούδων του, με αποτέλεσμα οι οικείοι του να τον αναζητούν μέχρι να διαπιστωθεί πού είχε μεταβεί.

Οι γονείς εκφράζουν έντονα παράπονα και ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να παρέμβουν άμεσα, ώστε να εξασφαλιστεί αξιόπιστη και ασφαλής μεταφορά των μαθητών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, το πρόβλημα με τα λεωφορεία που εξυπηρετούν τους μαθητές της περιοχής δεν είναι καινούργιο, καθώς, όπως υποστηρίζουν, εδώ και περίπου 15 χρόνια δεν έχει εξασφαλιστεί ένα λεωφορείο που να μπορεί να ανταποκριθεί απρόσκοπτα στις ανάγκες μεταφοράς των μαθητών.

Οι γονείς ζητούν να δοθεί οριστική λύση και να μην επαναληφθούν ανάλογα περιστατικά, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μικρά παιδιά και ότι η ασφαλής και απρόσκοπτη μετακίνησή τους από και προς το σχολείο αποτελεί ζήτημα που δεν μπορεί να παραμένει σε εκκρεμότητα.

Σημειώνεται πως για το περιστατικό ενημερώθηκε η διεύθυνση του σχολείου η οποία αναμένεται να προβεί σε διαβήματα.

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