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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κανονικά η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών - Πάνε σήμερα έξω από το Προεδρικό

 08.10.2026 - 06:59
Κανονικά η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών - Πάνε σήμερα έξω από το Προεδρικό

 
Έξω από το Προεδρικό Μέγαρο θα συγκεντρωθούν το απόγευμα οι εκπαιδευτικοί, μετά την απόρριψη και της επικαιροποιημένης πρότασης του υπουργείου Παιδείας για το νέο σύστημα διορισμών.

Η κινητοποίηση αρχίζει στις τέσσερις, με τις οργανώσεις ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, να διαμηνύουν πως η πρόταση που κατέθεσε η υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, επιβεβαιώνει την ανάγκη για μαζική παρουσία στη διαμαρτυρία.

Όπως υποστηρίζουν, δεν δίδεται ουσιαστική απάντηση στην αγωνία χιλιάδων εκπαιδευτικών, που εδώ και χρόνια υπηρετούν το Δημόσιο Σχολείο με συνέπεια και αφοσίωση, δεν διασφαλίζεται η εργασιακή τους προοπτική και δεν αντιμετωπίζονται οι αδικίες που έχουν δημιουργηθεί.

Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις σημειώνουν ακόμη ότι δεν αποτελεί λύση η δημιουργία κλειστού μητρώου το οποίο θα οδηγεί σε έκτακτους διορισμούς, χωρίς πραγματική προοπτική μονιμοποίησης.

Κάνουν επίσης λόγο για διαιώνιση της εργασιακής ανασφάλειας και τη δημιουργία νέας κατηγορίας εκπαιδευτικών με μεγάλη εμπειρία, οι οποίοι θα εργάζονται με αβεβαιότητα για χρόνια, χωρίς ουσιαστική προστασία και χωρίς επαγγελματική προοπτική.

Πηγή: ΡΙΚ

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