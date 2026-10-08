Η ενεργειακή κρίση στο επίκεντρο των συνεδριάσεων Eurogroup και Ecofin

Ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, δήλωσε ότι η Κύπρος έχει ήδη ζητήσει παρέκκλιση όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει τοποθετηθεί θετικά μαζί με άλλα κράτη μέλη όσον αφορά την δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου, για στήριξη και αποτελεσματική προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Σήμερα, ο Μάκης Κεραυνός θα συμμετάσχει στην συνεδρίαση της Ευρωομάδας, κατά την οποία οι Υπουργοί θα εξετάσουν μεταξύ άλλων τρόπους με τους οποίους οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας, επηρεάζουν τις δημοσιονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές στη ζώνη του Ευρώ.

Κατά την αυριανή συνεδρίαση του Ecofin, οι υπουργοί Οικονομικών των "27", θα συζητήσουν και το θέμα της φορολόγησης των απροσδόκητων κερδών των εταιρειών του ενεργειακού τομέα, στη βάση σχετικού εγγράφου της Ιρλανδικής Προεδρίας.

Πηγή: ΡΙΚ