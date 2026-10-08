«Έχω καταδικαστεί, αλλά...»: Ξεσπά ο κοινοτάρχης Παλαιχωρίου - «Νιώθω μεγάλη πικρία για το κράτος» - Βίντεο

Ο κοινοτάρχης, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της κοινότητας εδώ και 32 χρόνια, δεν έκρυψε την πικρία του για τους χειρισμούς των αρμόδιων υπηρεσιών, συνδέοντας χρονικά τη διαδικασία αυτοδίκαιης έκπτωσής του με τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει για τη μεταφορά της έδρας του Συμπλέγματος Υπηρεσιών Κοινοτήτων Μαδαρής – Παπούτσας από το Παλαιχώρι στην Άλωνα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται δικαστική καταδίκη του 2021, η οποία επανήλθε στο προσκήνιο πέντε χρόνια αργότερα, με τον ίδιο να αμφισβητεί ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκπτωσή του από το αξίωμα.

«Έχω καταδικαστεί, αλλά...»

Η παρουσιάστρια έθεσε ευθέως στον κοινοτάρχη το ζήτημα της δικαστικής απόφασης, με τον ίδιο να επιβεβαιώνει ότι έχει καταδικαστεί.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται η υπόθεση δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις για τη φύση των αδικημάτων.

Όπως εξήγησε, η καταδίκη συνδέεται με την περίοδο κατά την οποία δραστηριοποιούνταν στον ΟΣΕΛ, μια υπόθεση που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε σοβαρές οικονομικές συνέπειες τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του.

Ο Τάσος Μιχαηλίδης ισχυρίστηκε ότι είχε καταγγείλει ατασθαλίες στον οργανισμό και ότι οι ενέργειές του για την προστασία του δημόσιου χρήματος είχαν ως αποτέλεσμα να βρεθεί αντιμέτωπος με επαγγελματικές και οικονομικές δυσκολίες.

Μάλιστα, ανέφερε ότι κατά τη θητεία του ως διευθυντής προσωπικού είχε συμβάλει στην εξοικονόμηση περίπου €1,6 εκατομμυρίων από το μισθολόγιο του οργανισμού σε διάστημα δύο ετών.

«Νιώθω μεγάλη πικρία για το κράτος και τη στάση που έχει τηρήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι αναφορές του για τα γεγονότα στον ΟΣΕΛ αποτελούν δικές του τοποθετήσεις, ενώ το ακριβές περιεχόμενο και οι νομικές συνέπειες της καταδικαστικής απόφασης δεν προκύπτουν πλήρως από τη συνέντευξη.

Το ερώτημα για την επανεκλογή του

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συζήτηση γύρω από το γεγονός ότι ο κοινοτάρχης διεκδίκησε εκ νέου το αξίωμά του, παρά την ύπαρξη της δικαστικής απόφασης.

Όταν ρωτήθηκε εάν γνώριζε την καταδίκη κατά την επαναδιεκδίκηση της θέσης, απάντησε καταφατικά, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι αυτή δεν αφορούσε αδίκημα ηθικής αισχρότητας, όπως ο ίδιος αντιλαμβάνεται τη σχετική νομοθεσία.

Στο ερώτημα γιατί τίθεται τώρα ζήτημα αυτοδίκαιης έκπτωσης, παρέπεμψε στους αρμόδιους διοικητικούς παράγοντες και κάλεσε τον Υπουργό Εσωτερικών να τοποθετηθεί δημόσια.

Η διαμάχη για την έδρα του Συμπλέγματος

Η συζήτηση στράφηκε στη συνέχεια στη μεταφορά της έδρας του Συμπλέγματος από το Παλαιχώρι στην Άλωνα, την οποία ο κοινοτάρχης θεωρεί αδικαιολόγητη.

Όπως ανέφερε, το Παλαιχώρι συγκεντρώνει τη συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων του Συμπλέγματος, ενώ η Άλωνα αριθμεί μόλις μερικές δεκάδες κατοίκους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αρχική απόφαση προέβλεπε ότι η έδρα θα βρισκόταν στο Παλαιχώρι, όπου πραγματοποιούνταν συνεδριάσεις για περίπου έναν χρόνο, προτού αποφασιστεί η μεταφορά της.

Ο κ. Μιχαηλίδης αμφισβήτησε τη νομιμότητα της αλλαγής και υποστήριξε ότι οι υπηρεσίες θα πρέπει να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πλειονότητα των κατοίκων που εξυπηρετούν.

Απαντώντας μάλιστα στην παρατήρηση της παρουσιάστριας για το κατά πόσο έχει τόσο μεγάλη σημασία η τοποθεσία της έδρας, επέμεινε ότι πρόκειται για ζήτημα ουσίας και εφαρμογής της νομοθεσίας, όχι απλώς για θέμα κύρους μεταξύ κοινοτήτων.

Η χρονική σύμπτωση που προκαλεί ερωτήματα

Ένα από τα βασικά σημεία της τοποθέτησής του αφορούσε τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων.

Όπως ανέφερε, το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 29 Σεπτεμβρίου να προχωρήσει σε καταγγελία κατά του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκου Ηλία, προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με όσα περιέγραψε, κλήθηκε να παραλάβει επιστολή σχετικά με τη διαδικασία αυτοδίκαιης έκπτωσής του, με αφορμή την καταδίκη του 2021.

Ο ίδιος θεωρεί ότι τα δύο ζητήματα συνδέονται, αφήνοντας αιχμές για τους χειρισμούς που ακολουθήθηκαν.

Πρόκειται, ωστόσο, για ισχυρισμό του κοινοτάρχη, καθώς από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν αποδεικνύεται ότι η διαδικασία έκπτωσης κινήθηκε ως αντίδραση στην καταγγελία του Συμβουλίου.

Ζητά απαντήσεις από το Υπουργείο

Ο Τάσος Μιχαηλίδης ανέφερε ακόμη ότι είχαν προηγηθεί επαφές με αρμόδιους αξιωματούχους, καθώς και συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Μάιο του 2026, κατά την οποία τέθηκε το ζήτημα της έδρας.

Κατά τον ίδιο, παρά τις επιστολές και τις παραστάσεις που έγιναν, δεν υπήρξε ουσιαστική επίλυση της διαφοράς.

Δείτε το βίντεο: