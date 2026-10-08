ΠτΔ: Υποχρέωση του κράτους να καλλιεργεί την εμπιστοσύνη προς σύστημα μεταμοσχεύσεων

Στο μήνυμά του, ο Προέδρος Χριστοδουλίδης, σημειώνει ότι οι εορτασμοί για την 25η Ευρωπαϊκή Μέρα Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων, που θα πραγματοποιηθούν φέτος στην Πάφο στις 9 Οκτωβρίου είναι αφιερωμένοι στους δωρητές οργάνων, ιστών και κυττάρων, και στις οικογένειές τους, «οι οποίοι επιλέγουν να χαρίζουν ζωή σε άλλες οικογένειες μέσω της ζώσας και μεταθανάτιας δωρεάς».

«Η προσφορά αυτών των συνανθρώπων μας είναι μια πράξη ανιδιοτελής και μεγαλειώδης, η οποία ενώνει άγνωστους ανθρώπους με τον πιο ουσιαστικό τρόπο, μέσα από τη ζωή», αναφέρει.

Για πολλούς συνανθρώπους μας, είπε ο Πρόεδρος, η μεταμόσχευση, «είναι η μοναδική ευκαιρία να συνεχίσουν τη ζωή τους, να επιστρέψουν στο σπίτι τους, να ζήσουν όσα δεν πρόλαβαν εξαιτίας της ασθένειάς τους, να αποκτήσουν ποιότητα ζωής και να σταθούν ξανά δίπλα στους ανθρώπους που αγαπούν». Η Ευρωπαϊκή, λοιπόν, ημέρα δωρεάς οργάνων, ιστών και κυττάρων έχει μεγάλη σημασία, πρόσθεσε.

«Μας υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε μεταμόσχευση υπάρχει μια ανθρώπινη ιστορία. Πίσω από κάθε δωρητή βρίσκεται ένας άνθρωπος ή μια οικογένεια που προχώρησε σε μια πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς. Πίσω από κάθε λήπτη βρίσκεται ένας άνθρωπος που έδωσε τη δική του μάχη, υπέφερε, αλλά δεν έπαψε να ελπίζει και τελικά έλαβε το πολυτιμότερο δώρο, το δώρο της ζωής», αναφέρει.

Για την Κύπρο, η φιλοξενία των εορτασμών της Ευρωπαϊκής ημέρας «αποτελεί σημαντική αναγνώριση», ανέφερε, σημειώνοντας ότι, την ίδια στιγμή «συνοδεύεται από την μεγάλη ευθύνη να μιλήσουμε ανοιχτά, να μιλήσουμε ειλικρινά για την δωρεά, να ενημερώσουμε σωστά τους πολίτες, να εξαλείψουμε φόβους και προκαταλήψεις». Είπε ακόμη ότι «είναι υποχρέωση του κράτους, της πολιτείας, να καλλιεργεί την εμπιστοσύνη προς το σύστημα μεταμοσχεύσεων, να στηρίζει τους ασθενείς και τις οικογένειές τους και να ενισχύει μια κουλτούρα αλληλεγγύης, ενσυναίσθησης αλλά και προσφοράς».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εδώ και πολλά χρόνια η Κύπρο συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Υγειονομικής Περίθαλψης, συμμετέχοντας ενεργά στις ευρωπαϊκές δράσεις για τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων, είπε. Την ίδια στιγμή, συνέχισε, το Υπουργείο Υγείας και το Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων με στήριξη του κράτους κατά τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτύξει μια ουσιαστική δράση για την ενίσχυση του μεταμοσχευτικού τομέα στην χώρα μας. «Ως Πολιτεία γνωρίζουμε πολύ καλά τη σημασία αυτής της αποστολής και ναι, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε αδιάκοπα τα συστήματα δωρεάς και μεταμοσχεύσεων με ασφάλεια, διαφάνεια και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να διασφαλίζουμε ισότιμη πρόσβαση κάθε ασθενούς σε όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες», είπε ο Πρόεδρος.

«Στηρίζουμε τους επαγγελματίες υγείας, ενημερώνουμε τους πολίτες και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε άνθρωπος που περιμένει μια μεταμόσχευση να έχει μια δεύτερη ευκαιρία για ζωή», πρόσθεσε. Είπε όμως ότι καμία πολιτική, κανένα σύστημα και καμία δομή δεν μπορεί να πετύχει χωρίς τη συμμετοχή της κοινωνίας. «Απευθύνομαι λοιπόν σήμερα σε κάθε πολίτη του ή της χώρας, σε κάθε νέο και νέα, σε κάθε μητέρα και πατέρα, σε κάθε οικογένεια και σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά που πιστεύει ότι η ζωή είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Ας μιλήσουμε για τη δωρεά και ας την ενισχύσουμε με τις αποφάσεις και τις πράξεις μας», είπε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της πολιτείας προς όλους τους δωρητές και τις οικογένειές τους. «Η δική τους γενναιοδωρία αποτελεί παράδειγμα ήθους, δύναμης αλλά και ανθρωπιάς», είπε.

Απευθυνόμενος προς τους συνανθρώπους μας που αναμένουν μόσχευμα «και βιώνουν καθημερινά τις δυσκολίες και την αγωνία της αναμονής και να τους μεταφέρω την αμέριστη συμπαράστασή μας». «Παράλληλα, δεν ξεχνάμε τους λήπτες οι οποίοι μέσα από τη δική τους διαδρομή, μας υπενθυμίζουν ότι κάθε ημέρα ζωής είναι ένα πολύτιμο δώρο», είπε.

«Σας περιμένουμε λοιπόν όλους στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου στην Πάφο στις 9 Οκτωβρίου για να γιορτάσουμε αυτή την ημέρα και να στείλουμε σε όλη την Ευρώπη το αισιόδοξο μήνυμα ότι η κοινωνία μας μπορεί να γίνει μέρος μιας αλυσίδας ζωής και να ενώσει ανθρώπους, να ενώσει οικογένειες, να ενώσει γενιές», είπε τέλος.