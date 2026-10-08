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ΔΙΕΘΝΗ

Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσαν τρεις όροφοι πολυκατοικίας - Αγωνία για εγκλωβισμένους - Δείτε βίντεο

 08.10.2026 - 09:41
Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσαν τρεις όροφοι πολυκατοικίας - Αγωνία για εγκλωβισμένους - Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Κωνσταντινούπολη, όταν μέρος μιας επταώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσε στη συνοικία Μάλτεπε, με αποτέλεσμα άνθρωποι να εγκλωβιστούν κάτω από τα συντρίμμια.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 05:40 το πρωί στην οδό Doğu, στη συνοικία Σεβιζλί, όταν για άγνωστη αιτία κατέρρευσαν τα τρία χαμηλότερα επίπεδα του κτιρίου, ενώ τα ανώτερα τμήματα παρέμειναν όρθια αλλά σε ασταθή κατάσταση.

Δείτε σε βίντεο από κάμερα διπλανού κτιρίου τη στιγμή της κατάρρευσης

 

 

Αμέσως μετά την κατάρρευση στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της AFAD, της αστυνομίας και των υπηρεσιών υγείας, ενώ στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Οι κάτοικοι που βρίσκονταν στους επάνω ορόφους απομακρύνθηκαν από το κτίριο με τη βοήθεια των σωστικών συνεργείων, ενώ οι έρευνες επικεντρώθηκαν στα σημεία όπου εκτιμάται ότι βρίσκονται εγκλωβισμένοι άνθρωποι.

Δεκάδες άνθρωποι διέμεναν στο κτίριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, στο κτίριο υπήρχαν 12 διαμερίσματα και ήταν καταγεγραμμένοι συνολικά 33 κάτοικοι.

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, δήλωσε ότι από τα άτομα που εκτιμάται ότι βρίσκονταν στο τμήμα που κατέρρευσε, αρκετά έχουν ήδη ανασυρθεί ζωντανά.

Σε αρχική ενημέρωση ο Γκιουλ ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι είχαν διασωθεί από τα συντρίμμια, ενώ επτά ακόμη θεωρούνταν εγκλωβισμένοι. Με τέσσερις από αυτούς είχε καταστεί δυνατή η επικοινωνία, ενώ συνεχίζονταν οι προσπάθειες εντοπισμού των υπολοίπων. Παράλληλα, τα δέκα άτομα που βρίσκονταν στους πάνω ορόφους του κτιρίου, έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Νεότερες πληροφορίες από τουρκικά μέσα ανέφεραν ότι ο αριθμός των ανθρώπων που ανασύρθηκαν τραυματισμένοι είχε αυξηθεί σε έξι, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να συνεχίζονται.

«Ξυπνήσαμε σαν να είχε γίνει σεισμός»

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν τη στιγμή της κατάρρευσης ως ιδιαίτερα ισχυρή.

«Ξυπνήσαμε σαν να είχε γίνει σεισμός», είπε κάτοικος της συνοικίας, περιγράφοντας τον θόρυβο και την αναστάτωση που προκλήθηκαν όταν υποχώρησαν τα χαμηλότερα επίπεδα του κτιρίου.

Από την κατάρρευση σηκώθηκε μεγάλο σύννεφο σκόνης, ενώ το κτίριο δεν κατέρρευσε ολοκληρωτικά αλλά «κάθισε» πάνω στα χαμηλότερα επίπεδα και πήρε κλίση, με τις αρχές να λαμβάνουν μέτρα εξαιτίας του κινδύνου νέας υποχώρησης.

Άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια

Τα αίτια της κατάρρευσης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Οι αρχές έχουν αρχίσει τεχνική, διοικητική και δικαστική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την υποχώρηση των πρώτων ορόφων. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, το κτίριο είχε ανεγερθεί το 1987, ενώ στο ισόγειό του λειτουργούσαν καταστήματα.

Η περιοχή γύρω από το κτίριο έχει αποκλειστεί και οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς μέρος της κατασκευής εξακολουθεί να στέκεται πάνω από τα συντρίμμια.

Πηγή: protothema.gr

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