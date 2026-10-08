Το σχέδιο «Μαζί με τη Μητέρα και το Μωρό» ενέκρινε το Υπουργικό

Το Σχέδιο απευθύνεται σε δικαιούχες οικογένειες που λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς και σε οικογένειες με ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μέχρι €22.000, στη βάση προβλεπόμενων κριτηρίων.

Η κ. Παύλου σημείωσε ότι πρόκειται για μια από τις «εμβληματικές δράσεις» του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας για το 2026. «Ενισχύουμε τη στήριξη που παρέχει το κοινωνικό κράτος», πρόσθεσε.

Σε ανακοίνωσή του το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας αναφέρει ότι το νέο Σχέδιο «Μαζί με το Μωρό και τη Μητέρα», στόχο έχει τη στήριξη και ενδυνάμωση των νέων γονέων, με ιδιαίτερη έμφαση στη μητέρα, κατά το πρώτο έτος ζωής του παιδιού και πως παράλληλα στις δικαιούχες οικογένειες θα παρέχεται δωρεάν πακέτο βρεφικού εξοπλισμού και βασικών ειδών φροντίδας αξίας €1.000 ανά παιδί.

Η Υφυπουργός ανέφερε ότι είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης. «Μετακινούμαστε από απλή παροχή υλικής βοήθειας σε ολοκληρωμένη προσέγγιση στήριξης και ενδυνάμωσης της οικογένειας», είπε.

Στο επίκεντρο του σχεδίου αυτού, σύμφωνα με την Υφυπουργό, βρίσκεται η κατ’ οίκον επίσκεψη του κοινωνικού λειτουργού, με στόχο την αναγνώριση δυσκολιών, καθοδήγηση, ενημέρωση και όπου η μητέρα χρειάζεται στήριξη, να μπορεί να γίνεται η διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες.

«Το σχέδιο έρχεται να συμπληρώσει ένα πλέγμα στήριξης γύρω από την μητέρα, το παιδί και την οικογένεια με στόχο την ενδυνάμωσή της», σημείωσε η κ. Παύλου. «Σε συνέχεια του θεσμού της 'Μαίας στο Σπίτι', που υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας, ερχόμαστε να διευρύνουμε και να προσθέσουμε την κοινωνική διάσταση στις υπηρεσίες», πρόσθεσε.

Παράλληλα, είπε, οι δικαιούχες οικογένειες θα μπορούν να έχουν το πακέτο βρεφικού εξοπλισμού το οποίο έρχεται να υποστηρίξει την οικογένεια και τους νέους γονείς. Ανέφερε ότι το σχέδιο απευθύνεται σε οικογένειες που λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και σε οικογένειες που λαμβάνουν επίδομα τέκνου που τα ακάθαρτα εισοδήματα ανέρχονται στις 22.000 ευρώ. Αυτό το σχέδιο, είπε, αναμένεται να στηρίξει χίλιες νέες οικογένειες και είναι μια ετήσια δαπάνη €1,5 εκατομμυρίου.

«Αυτό που θέλω να τονίσω σήμερα είναι ότι το σχέδιο δεν είναι απλά ένα πακέτο βρεφικών ειδών. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση κοινωνικής πολιτικής. Ερχόμαστε να ενισχύσουμε την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση και την εξατομίκευση των υπηρεσιών, ούτως ώστε να είμαστε δίπλα από κάθε μητέρα, κάθε παιδί και κάθε οικογένεια στα πρώτα βήματα της ζωής τους. Και αυτό σημαίνει κοινωνική πολιτική και την οικογένεια στο επίκεντρο της», είπε.

Σε ερώτηση για την έναρξη του σχεδίου αυτού, η Υφυπουργός είπε πως ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2027, με άμεση διαδικασία διαγωνισμού για ανάθεση σε πάροχο, και ότι ευελπιστούν ότι θα είναι σε εφαρμογή το πρώτο τρίμηνο του 2027.