«Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει»: Τα τραγούδια της Άννας Βίσση που δεν έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης σύμφωνα με αναφορές τις τελευταίες ημέρες εξετάζει την περίπτωση να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της Άννας Βίσση, επιδιώκοντας να της απαγορεύσει να ερμηνεύει στο εξής τραγούδια που έχει δημιουργήσει ο ίδιος.

Ο γνωστός συνθέτης έχει υπογράψει περισσότερα από 400 τραγούδια της Άννας Βίσση, ανάμεσά τους και ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με όσα είχε επισημάνει ο ίδιος σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε η τραγουδίστρια στη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, τα 47 ήταν δικές του δημιουργίες.

Ωστόσο, παρά την καθοριστική συμβολή του Καρβέλα στη μουσική πορεία της, η Άννα Βίσση έχει συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια και με άλλους σημαντικούς δημιουργούς, ενώ έχει ερμηνεύσει τραγούδια που δεν φέρουν τη δική του υπογραφή.

Τα τραγούδια της Άννας Βίσση που δεν έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας

Ανάμεσά στα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει η Άννα Βίσση και δεν έχει υπογράψει ο Νίκος Καρβέλας ξεχωρίζουν τα «Κόντρα», «Στην πυρά», «Απαγορευμένο», «Το παρελθόν μου», «Αλήτισσα ψυχή», «Από μακριά κι αγαπημένοι» και «Ρίσκο», που περιλαμβάνονται στον δίσκο «Απαγορευμένο» του 2008, στον οποίο ο Νίκος Καρβέλας δεν είχε συνθετική συμμετοχή.

Συμπτωματικά μάλιστα, η Βίσση έγραψε μουσική για το τραγούδι «Από Μακριά Και Αγαπημένοι» με στίχους της Μυρτώς Κοντοβά, ένα τραγούδι που όπως είχε πει, περιγράφει την σχέση της με τον Καρβέλα. Οι στιχουργοί που συμμετείχαν ήταν οι Μυρτώ Κοντοβά με 6 τραγούδια, Ελεάνα Βραχάλη με 5 και Γιώργος Μήτσιγκας, Γρηγόρης Κόλλιας, Βάγια Καλαντζή και Βαγγέλης Παπάζογλου με ένα τραγούδι ο καθένας.



Από τα πιο δημοφιλή τραγούδια της Άννας Βίσση στα οποία δεν έχει συμμετοχή ο Νίκος Καρβέλας είναι και «Το τρένο» με τους στίχους να έχουν την υπογραφή της Σόφη Παππά και μουσική από τον Βαγγέλη Βασιλείου.



Από την παλαιότερη δισκογραφία της αναφορικά με τα τραγούδια στα οποία δεν συμμετείχε ο Νίκος Καρβέλας ξεχωρίζουν το «Όσο έχω φωνή», «Ας κάνουμε απόψε μιαν αρχή», με το οποίο κέρδισε το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης το 1977, καθώς και τα «Ωτοστόπ» και «Μόνο η αγάπη», με τα οποία συμμετείχε στη Eurovision.



Αναλυτικά κάποια από τα τραγούδια της Άννας Βίσση στα οποία δεν έχει συμμετοχή ο Νίκος Καρβέλας:

-Απαγορευμένο



-Στην πυρά



-Από μακριά κι αγαπημένοι



-Ρίσκο

-Ανακωχή



-Αν σ' ερωτευτώ



-Πέντε χρόνια δικασμένος



-Μέταλλο



-Κάνε κάτι



-Για ένα λεπτό



-Αλήτισσα ψυχή



-Θέλω μια αγάπη



-Πιο κοντά



-Κόντρα



-Το τρένο



-Παραμύθι ξεχασμένο



-Για την αγάπη πες μου



-Στα χρόνια της υπομονής



-Ας κάνουμε απόψε μιαν αρχή



-Χτες τ' απόγευμα στο Άαχεν



-Όσο έχω φωνή



-Μεθυσμένη πολιτεία



-Το ξέρω θα έρθεις ξανά



-Δεν είμαι μοναχή



-Καίγεται ο κόσμος καίγεται

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα