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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύσκεψη αρμοδίων υπηρεσιών για καταγγελίες για συγκρότημα διαμερισμάτων στη Λάρνακα

 08.10.2026 - 14:47
Σύσκεψη αρμοδίων υπηρεσιών για καταγγελίες για συγκρότημα διαμερισμάτων στη Λάρνακα

Ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, με αντικείμενο την κατάσταση που επικρατεί σε συγκρότημα διαμερισμάτων, με στόχο τον συντονισμό ενεργειών για τη διερεύνηση των καταγγελιών που έχουν υποβληθεί το τελευταίο διάστημα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Αστυνομία, το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, η ΑΗΚ, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας και ο Δήμος Λάρνακας.

Όπως δήλωσε ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάρνακας, Ιωάννης Καπνουλάς, στη σύσκεψη εξετάστηκε ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της κάθε υπηρεσίας, ενώ αναμένεται να αποφασιστούν οι επόμενες ενέργειες στον συγκεκριμένο χώρο.

Όπως είπε, στόχος είναι να εξεταστούν όλες οι καταγγελίες που έχουν υποβληθεί, ενώ υπάρχει πρόθεση να ελεγχθούν και τα πρόσωπα που διαμένουν στο συγκρότημα. Θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονες ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης.

Σε σχέση με τις καταγγελίες, ο κ. Καπνουλάς επιβεβαίωσε ότι την Τετάρτη υποβλήθηκαν στην Αστυνομία καταγγελίες που αφορούν το συγκρότημα και οι οποίες θα διερευνηθούν, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον προκύπτουν ποινικά αδικήματα.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, χθες παρουσιάστηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας δύο πρόσωπα, οι οποίοι φέρεται να κατήγγειλαν ότι έχουν αγοράσει διαμερίσματα στο συγκρότημα, στα οποία, όπως υποστηρίζουν, διαμένουν χωρίς τη συγκατάθεσή τους άλλα πρόσωπα. Οι καταγγελίες αφορούν, μεταξύ άλλων, ισχυρισμούς ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα φέρεται να έχουν συνάψει συμφωνίες με τρίτους για τη διαμονή στα διαμερίσματα. Οι καταγγελίες θα διερευνηθούν από την Αστυνομία.

Παράλληλα, εξετάζεται και ξεχωριστή καταγγελία που αφορά ισχυρισμούς για απειλές εναντίον του Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής του συγκροτήματος.

Υπενθυμίζεται ότι η Διαχειριστική Επιτροπή έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα σε σειρά καταγγελιών αναφορικά με την κατάσταση στο συγκρότημα. Μεταξύ άλλων, έχουν διατυπωθεί ισχυρισμοί για παράνομη χρήση διαμερισμάτων, υπενοικίαση χώρων χωρίς την έγκριση των ιδιοκτητών, καθώς και παράνομες συνδέσεις ή κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί τελούν υπό διερεύνηση από την ΑΗΚ και τον ΕΟΑ Λάρνακας.

Το συγκρότημα αποτελείται από πέντε πολυκατοικίες και βρίσκεται στην περιοχή κοντά στο λιμάνι Λάρνακας.

Στις 27 Μαΐου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, αλλοδαποί φέρεται να πήδηξαν από μπαλκόνια στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τη σύλληψη. Ένας από αυτούς έχασε τη ζωή του, ενώ άλλοι δύο τραυματίστηκαν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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