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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φυτιρής: «Εν αναμονή του master plan για τελικές αποφάσεις για φυλακές»

 08.10.2026 - 14:48
Φυτιρής: «Εν αναμονή του master plan για τελικές αποφάσεις για φυλακές»

Μετά την ολοκλήρωση του master plan και των μελετών για το νέο σωφρονιστικό ίδρυμα θα παρθούν οι τελικές αποφάσεις για τον τόπο ανέγερσή τους, είπε την Πέμπτη ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο περιθώριο συνάντησης με το προσωπικό του Υπουργείου, της Αστυνομίας, των Φυλακών και της Πυροσβεστικής, και ερωτηθείς για την ανέγερση νέου σωφρονιστικού ιδρύματος στον Άγιο Σωζόμενο, ο Υπουργός είπε ότι υπήρχαν τρεις επιλογές, οι οποίες εξετάζονται, με προτεραιότητα τον Μαθιάτη. «Λόγω πολύ μεγάλου οικονομικού κόστους, επειδή δεν έχει καθόλου υποδομές, βάλαμε τον Μαθιάτη στην άκρη και εξετάζουμε τον Άγιο Σωζόμενο», είπε.

Σημείωσε ότι οι μελέτες, με τη συνδρομή και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Αναπτύξεως, θα δείξουν εάν αυτή είναι η τελική λύση. «Εγώ δεσμεύτηκα απέναντι στους δήμους που επηρεάζονται ότι μόλις έχουμε το master plan θα τους το παρουσιάσω, θα μας πουν τις απόψεις, και τι θα ‘θέλαν να αλλάξει», είπε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει κι άλλο πλάνο, απάντησε θετικά, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι είναι πολύ δύσκολο. «Προς το παρόν επικεντρωνόμαστε στο να δούμε τα υπέρ, τα κατά και να ληφθεί η τελική απόφαση μετά το master plan και τις μελέτες που θα γίνει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει δώσει ένα χρονοδιάγραμμα. «Δεν θα ολοκληρωθεί το σωφρονιστικό ίδρυμα του χρόνου. Ο στόχος είναι πριν το τέλος του 2027 να μπούνε μπουλντόζες μέσα», είπε.

Όπλο η δήμευση περιουσιών

Όσον αφορά τη δήμευση περιουσιών σε περίπτωση εγκλημάτων, ο Υπουργός είπε ότι αυτό αποτελεί ένα «πάρα πολύ μεγάλο όπλο», διότι το "follow the money" είναι η μέθοδος που μπορεί να αποκαλύψει τους πραγματικούς ενόχους, «γιατί τα κεφάλια πάντοτε κρύβονται». «Το να ακολουθούμε την πορεία του χρήματος και η δήμευση χωρίς καταδίκη για περιουσία η οποία δεν δικαιολογείται είναι τεράστιο όπλο», είπε, κάνοντας επίσης αναφορά στις παρακολουθήσεις. «Θέλω να πιστεύω ότι η Βουλή θα το αντικρίσει θετικά και θα βρούμε επιτέλους τη χρυσή τομή για να περάσει και αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και κυρίως των κεφαλών του οργανωμένου εγκλήματος», είπε.

Ερωτηθείς για τον σκοπό της σημερινής συνάντησης, ο Υπουργός είπε ότι έκρινε σκόπιμο δύο φορές το χρόνο να συγκεντρώνεται όλο το προσωπικό «για να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι στόχοι του Υπουργείου».

Όπως ανέφερε, στο Υπουργείο υπάρχουν τρεις υπηρεσίες, το Τμήμα Φυλακών, η Αστυνομία και η Πυροσβεστική. «Πρέπει όλο το προσωπικό να είναι γνώστες των στόχων που έχουμε για αυτές τις υπηρεσίες. Το Υπουργείο υπάρχει για να στηρίζει αυτές τις υπηρεσίες ώστε να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι υπηρεσίες του πεδίου και το Υπουργείο έχει αποστολή να υποστηρίζει αυτές τις υπηρεσίες με επίσπευση εργασιών, ανταπόκριση στον ελάχιστο χρόνο, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι του πεδίου να ανταπεξέλθουν στην αποστολή τους».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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