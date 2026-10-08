«Κόκκινο κουμπί» για επιθέσεις σε διανομείς εισηγείται ο Υπουργός Δικαιοσύνης

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο περιθώριο συνάντησης την Πέμπτη με το προσωπικό του Υπουργείου, της Αστυνομίας, των Φυλακών και της Πυροσβεστικής, και ερωτηθείς για τις επιθέσεις εναντίον διανομέων, ο Υπουργός είπε ότι μετά τη σύσκεψη που έκανε με τις εταιρείες που έχουν τις πλατφόρμες για τους διανομείς, «διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν και ανεξάρτητοι διανομείς, οι οποίοι έχουν αρκετά χρήματα πάνω τους και τις περισσότερες φορές εκτιμώ ότι είναι ληστεία και όχι ρατσιστικά τα κίνητρα».

Σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχει παντού ένας αστυνομικός, αναφέρθηκε σε εισηγήσεις που έδωσε το Υπουργείο στις εταιρείες, κάνοντας λόγο για «κόκκινο κουμπί». «Θέλει κάποιο χρονικό διάστημα για να υλοποιηθεί, εφόσον συμφωνήσουν οι εταιρείες, ώστε ο διανομέας να πατά αυτό το κουμπί και να μπορέσει η αστυνομία να ανταποκριθεί σε ελάχιστο χρόνο. Η αστυνομία πρέπει να δρα σε ελάχιστο χρόνο, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει και από τα θύματα η έγκαιρη ενημέρωση», ανέφερε.

Απαντώντας κατά πόσο υπάρχει ενδεχόμενο διακίνησης ναρκωτικών, πίσω από τις επιθέσεις, είπε ότι αυτό ερευνάται, σημειώνοντας ότι το τελευταίο διάστημα έγιναν πάρα πολλές συλλήψεις, σε σημείο που «δεν ξέρουμε πού να βάλουμε τους κρατούμενους».

«Έχουν γίνει συλλήψεις, έχουν εξαρθρωθεί κυκλώματα, δημιουργούνται άλλα, είτε μεμονωμένα είτε οργανωμένα, αλλά η δουλειά μας είναι να κυνηγάμε συνέχεια. Και να χτυπάμε το κακό στη ρίζα», είπε.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν αποδείξεις για συμμετοχή διανομέων σε αυτά τα κυκλώματα, είπε ότι υπάρχουν διανομείς οι οποίοι μπορεί να γίνουν όργανα, να είναι τα «χέρια» ενός δικτύου. Ο ρόλος μας είναι να κυνηγάμε από τα χέρια μέχρι το κεφάλι», είπε ο Υπουργός.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ