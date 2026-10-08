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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποσύρεται η Αννίτα Δημητρίου από την κούρσα των εκλογών

 08.10.2026 - 16:09
Αποσύρεται η Αννίτα Δημητρίου από την κούρσα των εκλογών

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η κρίσιμη συνάντηση της Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, με τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον Γιώργο Παμπορίδη, στα γραφεία του κόμματος στην Πινδάρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αννίτα Δημητρίου αποφάσισε να αποσύρει την πρόθεσή της να διεκδικήσει το χρίσμα του ΔΗΣΥ για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

Με τα νέα δεδομένα, το χρίσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού αναμένεται να διεκδικήσουν ο τέως Πρόεδρος του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου, και ο Γιώργος Παμπορίδης.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τις τελευταίες διεργασίες στο εσωτερικό του ΔΗΣΥ και τις επαφές μεταξύ των ενδιαφερόμενων για την υποψηφιότητα του κόμματος.

Αναμένεται πλέον η επίσημη ανακοίνωση από τον ΔΗΣΥ, η οποία θα ξεκαθαρίσει και το πλαίσιο της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί.

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