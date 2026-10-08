Το πτώμα της Κάρλα εντοπίστηκε στις 5 Φεβρουαρίου, ανήμερα των 20ων γενεθλίων της, σε φοιτητική εστία του πανεπιστημίου του Lancashire.

Ως δράστης συνελήφθη ο 32χρονος πατριός της Νέιθαν Όουενς, ο οποίος κατηγορείται ότι τη στραγγάλισε καθώς, όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο, είχε αναπτύξει μια Φρικτή δολοφονία 19χρονης στην Αγγλία: Τη στραγγάλισε ο πατριός της, «είχε σεξουαλική εμμονή μαζί της» είπαν στο δικαστήριο

Στο δικαστήριο περιγράφηκε ότι ο Όουενς έφυγε το προηγούμενο βράδυ από το σπίτι του , πιθανώς παρακινούμενος από «σεξουαλική ζήλια», αφού έμαθε ότι η Κάρλα επρόκειτο να συναντήσει έναν άνδρα με τον οποίο είχε αναπτύξει ρομαντική σχέση μέσω διαδικτύου.

Όπως ειπώθηκε ο Όουενς απέκτησε «σεξουαλική εμμονή» με την Κάρλα μετά τον γάμο του με τη μητέρα της, Τζανίνα, με την οποία είχε μετακομίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν η άτυχη κοπέλα ήταν 12 ετών, αφού η μητέρα της είχε χωρίσει από τον σύζυγο και πατέρα της κόρης της.

Υπάλληλοι του πανεπιστημίου περιέγραψαν ότι η 19χρονη βρέθηκε πεσμένη πάνω στην πόρτα μιας ντουλάπας, σχεδόν σε καθιστή θέση, με τραύματα στο πρόσωπο και μια δερμάτινη ζώνη «σφιχτά δεμένη» γύρω από τον λαιμό της.

«Ο θάνατός της ήταν η κατάληξη, το τελικό σημείο, εβδομάδων, μηνών και πιθανώς χρόνων μιας μονόπλευρης σεξουαλικής εμμονής. »Ήταν εκείνος που είχε τη σεξουαλική εμμονή με την Κάρλα και ήταν εκείνος, ο Νέιθαν Όουενς, που σκότωσε την Κάρλα» είπε ο εισαγγελέας.

Η έρευνα που αποκάλυψε το έγκλημα

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι επισκέφθηκε το διαμέρισμα της θετής του κόρης για να πάρει το πορτοφόλι της μητέρας της, το οποίο υποτίθεται ότι είχε ξεχάσει κατά την προηγούμενη επίσκεψή της, λίγες ημέρες νωρίτερα.

Αν και η αρχική εντύπωση έκανε λόγο για αυτοκτονία καθώς η ζώνη ήταν γύρω από τον λαιμό της νεαρής κοπέλας ήταν δεμένη στο χερούλι της ντουλάπας, η ιατροδικαστική έρευνα έδειξαν ότι «υπήρχαν περισσότερα» και ότι το κεφάλι της Κάρλα βρισκόταν σε διαφορετική θέση από εκείνη στην οποία βρίσκονται συνήθως άνθρωποι που αυτοκτονούν. Η νεκροψία αποκάλυψε επίσης ότι η 19χρονη είχε δεχθεί δύο ισχυρά χτυπήματα στο κεφάλι, τραύματα στο μάγουλο που προκλήθηκαν από μαχαίρι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο, καθώς και κοψίματα και μώλωπες στο στόμα και τη μύτη. Παράλληλα τα χέρια της ήταν γεμάτα αίματα, δείγμα ότι είχε προσπαθήσει να προστατευτεί από χτυπήματα με μαχαίρι, ενώ είχε υποστεί και σεξουαλικά τραύματα.

Όπως αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας ο Όουενς είχε ξεφορτωθεί αντικείμενα —μεταξύ άλλων ρούχα με κηλίδες αίματος, σεξουαλικά βοηθήματα και τα κλινοσκεπάσματα της Κάρλα — σε μια προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη του.

Τα σοκαριστικά ευρήματα

Όταν ο κατηγορούμενος συνελήφθη από την αστυνομία, αρνήθηκε «για λίγο» ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τον θάνατό της, αλλά, όπως άκουσαν οι ένορκοι, δεν είπε τίποτε περισσότερο.

Η κατηγορούσα αρχή υποστηρίζει ότι κατά τους μήνες και τις εβδομάδες πριν από τη δολοφονία της 19χρονης είχε συγκεντρώσει υλικό για εκείνη καθώς φέρεται να τραβούσε φωτογραφίες της χωρίς να το γνωρίζει, εστιάζοντας στα οπίσθιά της, στο πλαίσιο ενός «κλιμακούμενου μοτίβου» της «σεξουαλικής του έλξης» προς εκείνη. Η κατηγορούσα αρχή πρόσθεσε ότι βιντεοσκοπούσε τον εαυτό του να κάνει σεξ με τις κούκλες και τα παιχνίδια της θετής του κόρης, ένα από τα οποία ήταν ένα σε φυσικό μέγεθος «ομοίωμα» που είχε ντύσει με το νυχτικό της

Protothema.gr



