Συνταξιοδοτικό: Στο τραπέζι αλλαγές και νέες εισηγήσεις - Πού υπάρχουν διαφωνίες

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, διάρκειας πέραν των τριών ωρών, κατά την οποία υπήρξε μια συνολική παρουσίαση όλων των εισηγήσεων των πλευρών, ο κ. Μουσιούττας χαρακτήρισε μαραθώνια τη σημερινή συνεδρία του Σώματος και «πάρα πολύ εποικοδομητική».

Πρόσθεσε ότι με τις συζητήσεις που γίνονται από τότε που κατατέθηκε το νομοσχέδιο και «ιδιαίτερα μετά τη σημερινή, μπορώ να πω ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση για να δούμε αν υπάρχουν στοιχεία που μπορούν να διαφοροποιηθούν».

Ανέφερε ότι ήταν «πολύ χρήσιμη» η σημερινή συνάντηση και εξέφρασε βεβαιότητα ότι και η επόμενη την ερχόμενη Δευτέρα, αλλά και οι επόμενες που θα έρθουν θα συνεχιστούν μέσα στο ίδιο κλίμα διότι είναι ξεκάθαρο από όλες τις πλευρές, όπως είπε, «ότι όλοι θέλουμε αυτή η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να προχωρήσει όσο δυνατόν το συντομότερο».

Ειδικότερα, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι όπως είχε ζητήσει, κατά τη σημερινή συνεδρία, οι κοινωνικοί εταίροι ήρθαν με τις εισηγήσεις τους, και κάθε οργάνωση εξέφρασε είτε προφορικά είτε γραπτώς τις δικές της εισηγήσεις οι οποίες αναλύθηκαν.

Πρόσθεσε ότι «από πλευράς του Υπουργείου ακούσαμε και υποσχεθήκαμε ότι θα μελετήσουμε από τώρα όλα αυτά που μας έχουν δοθεί» – όσα δεν έχουμε ήδη μελετήσει σε προηγούμενες συνεδρίες του Σώματος.

«Πρόθεση μας είναι μέχρι τη Δευτέρα που είναι η επόμενη συνεδρία του Σώματος, αν μπορέσουμε, να καλύψουμε όλες τις εισηγήσεις για να έχουμε απαντήσεις».

Διαφορετικά, όπως είπε, θα συνεχιστεί η συζήτηση Δευτέρα και Πέμπτη στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, «έτσι ώστε να καλύψουμε όλα όσα αναφέρθηκαν σήμερα».

Σημείωσε ότι σε κάποια μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση της εισήγησης που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και σε κάποια μπορεί να μην υπάρξει.

«Όμως, για όλα θα υπάρχει αιτιολόγηση γιατί μπορεί να διαφοροποιηθεί κάτι και γιατί δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί κάτι, έχοντας πάντα υπόψη τη φιλοσοφία του νομοθετήματος που έχουμε θέσει, καθώς επίσης και τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των δημόσιων οικονομικών», πρόσθεσε.

Ο κ. Μουσιούττας είπε ότι «υπάρχουν κάποιοι διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης των θεμάτων το οποίο είναι λογικό και σεβαστό», αλλά «στο τέλος θα πρέπει να καταλήξουμε κάπου ούτως ώστε η Βουλή των Αντιπροσώπων όταν θα το συζητήσει στην αρμόδια Επιτροπή να έχει όλα τα στοιχεία ενώπιών της».

«Εκεί θα παρουσιαστούμε και «θα γίνει η τελική συζήτηση του θέματος με απώτερο στόχο τη ψήφιση και την υλοποίηση από τη νέα χρονιά», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς τι θα αλλάξει στο νομοσχέδιο κατά τις επόμενες συνεδρίες, ο κ. Μουσιουττας είπε ότι δεν είναι σε θέση να πει τώρα τι θα αλλάξει, προσθέτοντας ότι από Δευτέρας θα γίνει συζήτηση «σε ποια σημεία μπορούμε να διαφοροποιηθούμε και σε ποια κρίνουμε ότι δεν μπορούμε να διαφοροποιηθούμε».

«Αναμένουμε τον τελικό νομοτεχνικό έλεγχο του νομοθετήματος, που ελπίζω να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών, για να μπορέσουμε, έχοντας το νομοτεχνικό έλεγχο υπό μάλης, να πάμε στο Υπουργικό Συμβούλιο», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι η επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου είναι την ερχόμενη Τρίτη και μεθεπόμενη την Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου.

«Θέλουμε το συντομότερο να μπορέσουμε να καταθέσουμε το νομοθέτημα στη Βουλή», ανέφερε και πρόσθεσε πως «ο διάλογος στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, θα υπάρχει η ευχέρεια να συνεχίζεται μέχρι την έναρξη της συζήτησης στη Βουλή, αλλά και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή».

«Μπορεί να είναι κάτι ανορθόδοξο, ίσως να πουν κάποιοι, αλλά δεν είναι κάτι που δεν έγινε ξανά», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, «αν είναι κάτι που θα προφέρει όφελος στην όλη προσπάθεια, δεν βλέπω τον λόγο γιατί να μην μπορεί να γίνει».

Απαντώντας σε ερώτηση για τη βιωσιμότητα του ΤΚΑ, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι η βιωσιμότητα πρέπει να αφορά και το σήμερα και το αύριο και τα επόμενα 40 χρόνια, τα οποία καλύπτει η αναλογιστική μελέτη.

«Οι προϋποθέσεις για τους σημερινούς και μελλοντικούς συνταξιούχους εξετάζονται, επεξεργάζονται, και θα έχουμε τις τελικές μας θέσεις, διότι κάποιες από τις εισηγήσεις που ακούστηκαν από αρκετές πλευρές αφορούσαν τους μελλοντικούς συνταξιούχους», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το μεγαλύτερο αγκάθι στον κοινωνικό διάλογο, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι δεν μπορεί να πει για αγκάθι, αλλά μπορεί να πει ότι «υπάρχουν κάποιες διαφορετικές φιλοσοφίες σε κάποια πράγματα, που είναι λογικό και σεβαστό».

«Λαμβάνοντας όμως όλους τους παράγοντες υπόψη, εμείς καταλήξαμε σε αυτό που δώσαμε στις 19 του Αυγούστου στους εταίρους», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα κατατεθεί το νομοσχέδιο με όσο το δυνατόν μεγαλύτερες συγκλίσεις, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι «υπάρχει βεβαιότητα ότι το νομοσχέδιο που θα πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο θα έχει περισσότερες συγκλίσεις από αυτό που δόθηκε πριν ενάμιση με δύο μήνες στους κοινωνικούς εταίρους».

Ερωτηθείς αν απορρίπτει τον ισχυρισμό κοινωνικών εταίρων ότι η μεταρρύθμιση ως έχει χωρίς να υπάρξουν σοβαρές διαφοροποιήσεις, θα επηρεάσει αρνητικά τα έσοδα υφιστάμενων συνταξιούχων, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι «από εμάς, σε καμιά περίπτωση δεν τέθηκε τέτοιο θέμα, άρα δεν υπάρχει για μας τέτοιο θέμα».

Στις δικές της δηλώσεις μετά τη συνεδρία, η ΓΓ της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους είπε ότι έχουν καταθέσει «πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα από την πρόταση που έχει κατατεθεί ενώπιο μας, τα οποία θεωρούμε προβληματικά με μία βασική αφετηρία».

Η πρώτη μας αφετηρία, συνέχισε, «είναι ότι αυτή η συζήτηση για τις συντάξεις ξεκίνησε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των συνταξιούχων που έχουν χαμηλά εισοδήματα και είναι καταταγμένοι σε αυτό που ονομάζουμε συνταξιούχοι φτωχοί».

Ανέφερε ότι «δεύτερη μας αφετηρία που για μας είναι όχι απλώς αφετηριακή, είναι και καταληκτική, είναι ότι η συζήτηση για τις αλλαγές δεν μπορεί να οδηγεί στο να κάνουμε πιο αρνητικό το σύστημα των κοινωνικών ασφαλίσεων για τους σημερινούς εισφορείς και μελλοντικούς συνταξιούχους».

«Άρα και οι θέσεις που καταθέσαμε εδράζονται πάνω σε στους δύο αυτούς βασικούς άξονες», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της αντιμετώπισης των χαμηλών εισοδημάτων των συνταξιούχων φτωχών, η ΓΓ της ΠΕΟ είπε ότι «έχουμε υπογραμμίσει την ανάγκη να εξεταστεί αυτή η τμηματική απόδοση των συντάξεων που είναι σε 5 δόσεις να αναθεωρηθεί, και επίσης να υπάρξει βελτίωση του πυλώνα μηδέν, δηλαδή του σχεδίου των χαμηλών συνταξιούχων με βάση το πραγματικό όριο της φτώχειας».

Ανέφερε επίσης ότι έχουν μπει μέσα στο νομοσχέδιο πρόνοιες «και καθιστούν πιο αρνητική τη θεμελίωση δικαιωμάτων για το μέλλον».

«Έχουμε υποδείξει συγκεκριμένες πρόνοιες και δεν είναι κάτι που είναι δική μας εκτίμηση», ανέφερε και πρόσθεσε πως «γίνεται πιο αρνητική η θεμελίωση του δικαιώματος για σύνταξη στα 63».

Αναφερόμενη σε παραδείγματα, η κ. Χαραλάμπους είπε ότι αυτά είναι «το γεγονός ότι οι πιστώσεις για τη φοίτηση μεταφέρονται ως πλασματικές και δεν μετρούν εις τη θεμελίωση δικαιώματος» και «κάνουν πιο δύσκολη και την άσκηση του δικαιώματος για σύνταξη στα 63 και την άσκηση του δικαιώματος σε σύνταξη ανικανότητας και την άσκηση του δικαιώματος σε σύνταξη χηρείας».

«Δεν μπορεί η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να κάνει το σύστημα πιο αρνητικό για τις μελλοντικές γενιές», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά τον πυλώνα των ταμείων προνοίας, η κ. Χαραλάμπους είπε ότι η ΠΕΟ θα καταθέσει «πολύ συγκεκριμένα» την εισήγησή της και πάλι έχοντας μία βασική αφετηρία, όπως είπε, «ότι για να δώσουμε επάρκεια συνταξιοδοτικού εισοδήματος, ιδιαίτερα για το μέλλον, θα πρέπει τα ταμεία προνοίας να είναι κάτι το οποίο να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι για όλο τον εργασιακό τους βίο».

Ανέφερε επίσης ότι «είναι θετικό το γεγονός ότι συζητείται η δημιουργία του πραγματικού αποθεματικού», προσθέτοντας ότι «θα πρέπει να μπουν κάποιες σημαντικές δικλείδες και σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, αλλά και σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή αυτών που συναποτελούν σε αυτόν τον νέο μηχανισμό που θα δημιουργηθεί».

«Εάν θα υπάρξει συναίνεση ή σύγκλιση – από πλευράς ΠΕΟ - θα εξαρτηθεί από αυτά τα οποία έχω πει προηγουμένως», ανέφερε και πρόσθεσε ότι η ΠΕΟ δεν μπήκε «στη συζήτηση για αλλαγές οι οποίες να κάνουν δυσμενέστερο το σύστημα για τις επόμενες γενιές, κάτι που για μας είναι θέση αρχής».

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ Πανίκος Αργυρίδης είπε στις δηλώσεις του μετά τη συνεδρία ότι ήταν μία εποικοδομητική συνάντηση για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

«Αναπτύξαμε ως οργανώσεις συνολικά τις θέσεις μας για όλα τα σημεία που έχουν αναληφθεί και παρουσιαστεί μέχρι σήμερα σε σχέση με το τι αλλάζει σε κάθε πυλώνα», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι η ΣΕΚ ανέδειξε «και τα θετικά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνονται στην πρόταση, αλλά και τα αρνητικά στοιχεία, τα οποία δημιουργούν ανησυχίες».

Πρόσθεσε πως η ΣΕΚ προχώρησε σε κατάθεση εισηγήσεων πώς «τα αρνητικά σημεία μπορούν να βελτιωθούν και αναμένουμε από το Υπουργείο Εργασίας να μελετήσει τις προτάσεις μας και να προχωρήσει στη βελτίωση κάποιων στοιχείων μέσα από την προτεινόμενη μεταρρύθμιση που θα λειτουργήσουν πιο δίκαια για τους σημερινούς, αλλά και για τους μελλοντικούς συνταξιούχους».

Ο κ. Αργυρίδης είπε ότι για τη ΣΕΚ «είναι σημαντικό αυτή η μεταρρύθμιση να είναι ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αγκαλιαστεί από το σύνολο και των κοινωνικών εταίρων, αλλά και από το σύνολο της ίδιας της κοινωνίας».

Σε παρατήρηση ότι η ΓΓ της ΠΕΟ κατέθεσε το περίγραμμα του τι αισθάνεται έντονα η συνδικαλιστική οργάνωση, ο κ. Αργυρίδης είπε ότι «έχουμε να αναδείξει και επαναλάβει για ακόμη μια φορά και σήμερα τις βασικές αρχές, τις οποίες ως ΣΕΚ έχουμε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο».

«Στο πλαίσιο αυτής της μεταρρύθμισης δεν μπορεί να υπάρξει καμία αύξηση των συνεισφορών των μερών πέραν από αυτές που προβλέπονται στο υφιστάμενο νομοσχέδιο, δεν πρέπει να υπάρξει καμία διαφοροποίηση της συντάξιμης ηλικίας πέραν της διασύνδεσης που υπάρχει με το προσδόκιμο ζωής, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διαταραχθεί η μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι αυτό είναι το πλαίσιο των βασικών αρχών και σε αυτή τη βάση είχαμε εντοπίσει μέσα από το προτεινόμενο νομοσχέδιο, ενδεχόμενες πιθανές διαφοροποιήσεις που θα λειτουργούσαν εις βάρος των μελλοντικών δικαιούχων, είτε αυτό αφορά τη σύνταξη ανικανότητας είτε τη σύνταξη χηρείας, είτε για τις διάφορα βραχυπρόθεσμα δικαιώματα που προσφέρονται μέσα από το ΤΚΑ».

Ο Αναπληρωτής ΓΓ της ΣΕΚ είπε ότι το Ταμείο έχει μία ξεκάθαρη φιλοσοφία και πρόσθεσε ότι αυτές οι εισηγήσεις θα πρέπει να αξιολογηθούν από πλευράς Υπουργείου και τεχνοκρατών για να μας δώσουν τις ανάλογες διαβεβαιώσεις ότι δεν θα επηρεαστούν αρνητικά και δεν θα έχουν κανέναν αρνητικό αντίκτυπο στο μέλλον».

ΚΥΠΕ