ΠτΔ: Προωθούνται σχεδιασμοί για ζώνες εφοδιασμού-αποθήκευσης κοντά στα αεροδρόμια

Σε χαιρετισμό του κατά την απονομή των βραβείων Cyprus Supply Chain and Operations Awards, στο πλαίσιο του 6ου συνεδρίου και της έκθεσης του Κυπριακού Φορέα Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΚΥΦΕΑΣ), στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή αναδεικνύουν τις δυνατότητες της Κύπρου να ενισχύσει τον ρόλο της ως περιφερειακού κόμβου εφοδιαστικής αλυσίδας.

Όπως είπε, η κρίση στο Ισραήλ μετά την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, οι εξελίξεις στη Γάζα, στις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία ανταποκρίθηκε με τη δημιουργία του ανθρωπιστικού διαδρόμου «Αμάλθεια», καθώς και η κρίση στις χώρες του Κόλπου και στα Στενά του Ορμούζ, αναδεικνύουν περαιτέρω τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος στον ευρύτερο τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

«Ήδη είμαστε σε επαφή με αρκετά γειτονικά κράτη για να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε συνέργειες, πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε», ανέφερε, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η αξιοποίηση δύο συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας: της γεωγραφικής της θέσης και των εξαιρετικών πολιτικών σχέσεων που διατηρεί με τα γειτονικά κράτη.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η σημασία της εφοδιαστικής αλυσίδας για την Κύπρο δεν περιορίζεται στην οικονομική της διάσταση, καθώς για ένα νησιωτικό κράτος αποτελεί αναγκαιότητα. Σημείωσε ότι ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας και των επιχειρησιακών λειτουργιών αποτελεί βασικό πυλώνα της προσπάθειας για ενίσχυση της διασύνδεσης της Κύπρου με τις διεθνείς αγορές.

Στο σημερινό περιβάλλον, πρόσθεσε, που χαρακτηρίζεται από πολλαπλές προκλήσεις και μεταβλητές, η απρόσκοπτη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και η ικανότητα των επιχειρήσεων να ανταποκρίνονται με ταχύτητα και ευελιξία, αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Αναφέροντας ότι η Κύπρος βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, σε μια περιοχή με ιδιαίτερη γεωπολιτική και οικονομική δυναμική, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η Κυβέρνηση εργάζεται για να μετατρέψει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας σε περισσότερες ευκαιρίες για την ανάπτυξη του εμπορίου, των μεταφορών και των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σχεδιασμοί για αεροδρόμια και λιμάνια

Αναφερόμενος στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι προωθείται η δημιουργία ενός σύγχρονου δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας σε συνέργεια με τα λιμάνια και τα αεροδρόμια της χώρας.

«Στους σχεδιασμούς μας, ανάμεσα σε άλλα, περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη ειδικών ζωνών εφοδιασμού και αποθήκευσης κοντά στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου», ανέφερε. Παράλληλα, είπε ότι προωθείται η περαιτέρω ενίσχυση των λιμενικών εγκαταστάσεων, με την ανάπτυξη του λιμανιού στο Βασιλικό και την αξιοποίηση του λιμανιού στη Λάρνακα να εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών που εξυπηρετούν την οικονομική και εμπορική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, η ενίσχυση του τομέα εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Κυβέρνησης για μια περισσότερο εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία, με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη της Κύπρου ως αξιόπιστου επιχειρηματικού και εμπορικού εταίρου και περιφερειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αναφορά στις επιδόσεις της οικονομίας

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνέδεσε τη συμβολή των επιχειρήσεων με τις επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας, αναφέροντας ότι, παρά τις επιπτώσεις δύο πολέμων, η χώρα καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης που ξεπερνά το 3,3%. Σημείωσε ακόμη ότι το δημόσιο χρέος, το οποίο βρισκόταν περίπου στο 70% του ΑΕΠ όταν ανέλαβε η παρούσα Κυβέρνηση, έχει υποχωρήσει κάτω από το 50%, ενώ η ανεργία βρίσκεται σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2008, κάνοντας λόγο για συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

Αναφέρθηκε επίσης στην επιστροφή της Κύπρου στην επενδυτική βαθμίδα της κατηγορίας «Α» από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σημειώνοντας ότι η χώρα είχε να βρεθεί σε αυτή την κατηγορία από το 2011. Οι επιδόσεις αυτές, είπε, είναι αποτέλεσμα και της δραστηριότητας και της συμβολής των κυπριακών επιχειρήσεων, την οποία η Κυβέρνηση αναγνωρίζει.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η επιβράβευση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και της επαγγελματικής αριστείας αποτελεί βασική επιδίωξη της διακυβέρνησής του. Επισήμανε ότι πίσω από τις επιτυχίες του τομέα βρίσκονται επαγγελματίες, επιχειρήσεις και οργανισμοί που επενδύουν στη γνώση, αναζητούν νέες λύσεις και επιδιώκουν διαρκώς καλύτερα αποτελέσματα.

Καταλήγοντας, διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την επιχειρηματικότητα και να διαμορφώνει ένα κατάλληλο πλαίσιο, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και τα εμπόδια, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας. Όπως είπε, μια ισχυρή οικονομία επιτρέπει στο κράτος να επενδύει και σε άλλους τομείς στους οποίους οφείλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

ΚΥΠΕ