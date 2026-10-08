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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυπριακό: Στόχος τα «απτά βήματα» την Τρίτη - Στο τραπέζι τα 19 σημεία

 08.10.2026 - 18:20
Κυπριακό: Στόχος τα «απτά βήματα» την Τρίτη - Στο τραπέζι τα 19 σημεία

Κάλεσμα προς τον Τ/κ ηγέτη ενόψει της συνάντησης της 13ης Οκτωβρίου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να υπάρξει εκείνη η ουσιαστική πρόοδος για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε από κοινού στην προσπάθεια του ΓΓ του ΟΗΕ για επανέναρξη της διαδικασίας, απηύθυνε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την ενημέρωση των εξωκοινοβουλευτικών κομμάτων ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Οικολόγοι για το Κυπριακό από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ερωτηθείς εάν έχουν λάβει απάντηση από τον κ. Έρχιουρμαν για την πρόταση 19 σημείων, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι δεν έχουν λάβει. Ελπίζουμε να υπάρξει την Τρίτη ανέφερε, διεξοδική συζήτηση επί αυτών των 19 σημείων και όχι μόνο. «Διεξοδική συζήτηση ως προς τα επόμενα βήματα», είπε λέγοντας ότι όλοι θέλουν να υπάρξουν επόμενα βήματα και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον χρόνο που απομένει στον νυν ΓΓ των ΗΕ. «Εάν το εννοούμε πρέπει να υπάρξουν απτά βήματα προόδου το αμέσως επόμενο διάστημα».

Η ε/κ πλευρά, είπε, έχει αποδεχθεί όλα όσα έχουν συμφωνηθεί στις προηγούμενες δύο διευρυμένες συναντήσεις για την Κύπρο, έχει αποδεχθεί τη συμβιβαστική πρόταση του ΓΓ του ΟΗΕ. Και για να μπορέσουμε να υποβοηθήσουμε όσο περισσότερο γίνεται αυτή την προσπάθεια, συνέχισε, ο ΠτΔ υπέβαλε τις 19 εισηγήσεις.

Σε ερώτηση εάν το λιμάνι της Αμμοχώστου και τα Βαρώσια είναι καινούργια πρόταση, ο Εκπρόσωπος είπε ότι δεν έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής καμία εκ των 19 εισηγήσεων που άπτονται και των ΜΟΕ και της μεθοδολογίας και της ουσίας, «και τους τρεις πυλώνες που έθεσε ο ΓΓ των ΗΕ».

Ερωτηθείς εάν το λιμάνι της Αμμοχώστου και τα Βαρώσια είναι μεταξύ των 19 σημείων, ο κ. Λετυμιώτης είπε ότι δεν θα επιβεβαιώσει ούτε θα διαψεύσει, αφού μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. «Με σεβασμό και προς τον Τ/κ ηγέτη, ο οποίος αξιολογεί αυτές τις εισηγήσεις», σημείωσε. Απαντώντας σε άλλη ερώτηση είπε ότι δεν τους ενημέρωσε κάποιος ότι ο κ. Έρχιουρμαν έχει απορρίψει αυτές τις εισηγήσεις «και δεν νομίζω να είναι βήμα προς τα εμπρός η απόρριψη χωρίς τη συζήτηση».

Αν υπάρχουν εισηγήσεις και από την άλλη πλευρά, είπε, ο ΠτΔ είναι διατεθειμένος να τις συζητήσει, όπως έχει πράξει στο παρελθόν. «Υπάρχουν ζητήματα που δημόσια έχουμε πει ότι αποδεχόμαστε. Ελπίζω να τα αποδεχθεί και η άλλη πλευρά». Ευελπιστούν, είπε, τη Τρίτη να γίνει μια πολύ παραγωγική και ειλικρινής συζήτηση, υπενθυμίζοντας ότι τέτοια ήταν η συνάντηση των ηγετών στις 19 Σεπτεμβρίου.

«Και εξακολουθούμε να πιστεύουμε», είπε, «ότι μια κοινή συνάντηση στην παρουσία του ΓΓ του ΟΗΕ θα ήταν εξόχως βοηθητική και πάντα είναι βοηθητική μια τέτοια συνάντηση».

Επιστολή ΕΕ για φεστιβάλ στα κατεχόμενα

Κληθείς να σχολιάσει την απαντητική επιστολή που δηλώνει ότι έλαβε από την ΕΕ ο Τουφάν Έρχιουρμαν για τις ακυρώσεις φεστιβάλ και ποδοσφαιρικού καμπ στα κατεχόμενα, «δεδομένου και του ρόλου που αποδίδουμε εμείς στην ΕΕ», ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι ο ρόλος της ΕΕ τόσο κατά την προσπάθεια επίλυσης όσο και μετά τη λύση είναι «δεδομένος και βαρύτατος». Ωστόσο δεν θέλησε να σχολιάσει την ανάρτηση του κ. Έρχιουρμαν, λέγοντας ότι δεν παρατίθεται αυτούσια η επιστολή. «Ό,τι πράττουμε και ό,τι οφείλουμε να πράττουμε ω ένα κυρίαρχο κράτος είναι στο πλαίσιο της υπεράσπισης των αυτονόητων ζητημάτων που άπτονται μιας ημικατεχόμενης πατρίδας», τόνισε.

Στην παρατήρηση ότι και ο Τούρκος Υπουργός Αμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ χρησιμοποίησε ως επιχείρημα τις ακυρώσεις εκδηλώσεων στα κατεχόμενα για να επικρίνει την ε/κ πλευρά, ο Εκπρόσωπος υπενθύμισε την πρόταση των 19 σημείων του ΠτΔ ως μια προσπάθεια δημιουργίας προϋποθέσεων που ο ίδιος ο ΓΓ των ΗΕ έθεσε ως προτεραιότητα. «Έχουμε αποδείξει και αποδεικνύουμε τα τελευταία 52 χρόνια ποια είναι η δική μας υπεύθυνη στάση», σημείωσε, προσθέτοντας, «και έχουμε αποδείξει τα τελευταία 3,5 χρόνια, αλλά και διαχρονικά, την εποικοδομητική μας στάση και τη στήριξή μας στους Τ/κ συμπατριώτες μας».

Πέραν τούτου, είπε ο κ. Λετυμπιώτης, «ο οποιοσδήποτε καλόπιστος παρατηρητής μπορεί να εντοπίσει πόσο εμφαντικά οξύμωρες είναι αυτές οι αναφορές από πλευράς Τουρκίας, μιας χώρας που εδώ και 52 χρόνια κατέχει παράνομα το 37% του εδάφους της χώρας». Και μέσα από απαράδεκτες και προκλητικές δηλώσεις να μην αναγνωρίζουν ένα κυρίαρχο κράτος μέλος της ΕΕ. «Το μήνυμα που στέλνουμε είναι ότι αυτές οι ενέργειες θα τερματιστούν μέσα από την επίλυση του Κυπριακού», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν θα ζητήσουν να λάβουν γνώση του περιεχομένου της επιστολής της ΕΕ ή αν θα αποστείλουν δική τους επιστολή προς την ΕΕ, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είπε ότι η ΕΕ ενημερώνεται σε τακτική βάση και εβδομαδιαία για τα του κυπριακού, σημειώνοντας ότι χθες ο Προέδρος Χριστοδουλίδης είχε συνάντηση με την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Η Κυπριακή Δημοκρατία, είπε δεν είναι κάτι διαφορετικό από την ΕΕ, πρόσθεσε. «Η ΕΕ και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα και το αυτό. Και οι ενέργειες, οι πράξεις οι τοποθετήσεις, οι θέσεις της ΚΔ είναι οι θέσεις της ΕΕ», τόνισε.

Ενημέρωση των κομμάτων

Για την ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων που δεν συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι είναι αντίστοιχη της ενημέρωσης που ο ΠτΔ έκανε προς τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου και στο πλαίσιο των τακτικών επαφών του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τα τρία αυτά κόμματα. Τους ενημέρωσε, εξήγησε, για τις επαφές στη Νέα Υόρκη, τις συναντήσεις με τον Τ/κ ηγέτη ενόψει και της συνάντησης την ερχόμενη Τρίτη με τον κ. Έρχιουρμαν.

Εγινε μια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων ως προς την αξιολόγηση των μέχρι τώρα εξελίξεων, των 19 εισηγήσεων του ΠΤΔ. Η επαφή με τα τρία αυτά κόμματα, ανέφερε, θα συνεχίσει να είναι τακτική.

ΚΥΠΕ

 

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