Το μήνυμα Αβέρωφ μετά το «φρένο» Αννίτας στην κούρσα των Προεδρικών - «Μαζί προχωρούμε»

Ο κ. Νεοφύτου αναφέρει ότι εδώ και δέκα ημέρες είχε δηλώσει πως συντάσσεται με το αίτημα μεγάλης μερίδας πολιτών για «εθνική αφύπνιση», η οποία, όπως σημειώνει, θα βγάλει την κοινωνία «από τη νιρβάνα της παθητικότητας».

Όπως αναφέρει, ζητούμενο είναι να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα του τόπου, να δοθεί προοπτική στους νέους και να δημιουργηθεί μια δίκαιη κοινωνία.

Στην ανακοίνωσή του κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον οποίο χαρακτηρίζει «πολύτιμο και αναντικατάστατο πυρήνα» του παγκύπριου κινήματος, σημειώνοντας παράλληλα πως αυτός περιφρουρεί την ενότητα της παράταξης.

«Και αυτόν τον υπέροχο κόσμο δήλωσα επανειλημμένως πως ποτέ δεν θα τον πληγώσω», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Νεοφύτου.

Σχολιάζοντας την απόφαση της Αννίτας Δημητρίου, σημειώνει πως πρόκειται για μια επιλογή που «ενισχύει την ενότητα της παράταξης».

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο Αβέρωφ Νεοφύτου στέλνει μήνυμα ενότητας, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Ένα μόνο έχω να πω: ΜΑΖΙ ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ!»