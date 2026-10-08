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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO - Συναγερμός στη Λάρνακα: Φωτιά σε μεγάλη βιομηχανική αποθήκη - Πυκνοί καπνοί στον ουρανό

 08.10.2026 - 19:32
VIDEO - Συναγερμός στη Λάρνακα: Φωτιά σε μεγάλη βιομηχανική αποθήκη - Πυκνοί καπνοί στον ουρανό

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου, σε βιομηχανική αποθήκη στην περιοχή μεταξύ Καλού Χωριού, Αραδίππου και Δρομολαξιάς, στην επαρχία Λάρνακας.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος κατέγραψε σε βίντεο πυκνούς μαύρους και γκρίζους καπνούς να εξέρχονται από την οροφή μεγάλης βιομηχανικής εγκατάστασης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του RoadReportCY, ο οδηγός εντόπισε τη φωτιά λίγο πριν τις 19:00 και επικοινώνησε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενημερώνοντας τις Αρχές για το περιστατικό.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή κοντά στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας–Λεμεσού, με τους πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Σε πλάνα που δημοσίευσε το RoadReportCY και καταγράφηκαν περίπου στις 18:30, διακρίνονται μεγάλες ποσότητες καπνού να βγαίνουν από το πάνω μέρος του βιομηχανικού κτιρίου, ενώ σε άλλα πλάνα από κοντινό δρόμο φαίνεται η έκταση του καπνού πάνω από την εγκατάσταση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς ή για τυχόν ζημιές και τραυματισμούς.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε το RoadReportCY:

 

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