VIDEO - Συναγερμός στη Λάρνακα: Φωτιά σε μεγάλη βιομηχανική αποθήκη - Πυκνοί καπνοί στον ουρανό

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος κατέγραψε σε βίντεο πυκνούς μαύρους και γκρίζους καπνούς να εξέρχονται από την οροφή μεγάλης βιομηχανικής εγκατάστασης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του RoadReportCY, ο οδηγός εντόπισε τη φωτιά λίγο πριν τις 19:00 και επικοινώνησε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενημερώνοντας τις Αρχές για το περιστατικό.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή κοντά στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας–Λεμεσού, με τους πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Σε πλάνα που δημοσίευσε το RoadReportCY και καταγράφηκαν περίπου στις 18:30, διακρίνονται μεγάλες ποσότητες καπνού να βγαίνουν από το πάνω μέρος του βιομηχανικού κτιρίου, ενώ σε άλλα πλάνα από κοντινό δρόμο φαίνεται η έκταση του καπνού πάνω από την εγκατάσταση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς ή για τυχόν ζημιές και τραυματισμούς.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε το RoadReportCY: