Πόσο προσβάσιμη είναι τελικά η Κύπρος για τα άτομα με οπτική αναπηρία;

Όπως ανέφερε, το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι το δομημένο περιβάλλον, με τα πεζοδρόμια και τις διασταυρώσεις να αποτελούν καθημερινή πρόκληση.

«Το δομημένο περιβάλλον κατασκευάζεται με προδιαγραφές που διευκολύνουν μόνο όσους έχουν την όρασή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Νικολαΐδη, υπάρχουν πάρα πολλές διαδρομές οι οποίες δεν είναι προσβάσιμες. Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι μια διαδρομή παρουσιάζει δυσκολίες, όπως εξήγησε, αναγκάζονται είτε να χρησιμοποιήσουν συνοδό είτε να μετακινηθούν με αυτοκίνητο αντί με τα πόδια.

Πεζοδρόμια με εμπόδια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάσταση των πεζοδρομίων, τα οποία, όπως είπε, σε πολλές περιπτώσεις είναι στενά και δεν τηρούν τα διεθνή κριτήρια προσβασιμότητας.

Στα προβλήματα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι καρέκλες και τα τραπέζια εστιατορίων που τοποθετούνται πάνω στα πεζοδρόμια, η λανθασμένη τοποθέτηση οδηγών όδευσης τυφλών, τα σπασμένα πεζοδρόμια, αλλά και η ασυλλόγιστη τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.

Ταμπέλες, κάδοι απορριμμάτων, πάσσαλοι και άλλα αντικείμενα, όπως ανέφερε, συχνά τοποθετούνται με τρόπο που δημιουργεί επιπρόσθετα εμπόδια.

Προβλήματα, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργεί και η φύτευση δέντρων. Τα κλαδιά που εξέχουν μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για ένα άτομο με οπτική αναπηρία, ενώ, όπως είπε, σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχουν οι απαραίτητες προειδοποιήσεις γύρω από τα σημεία φύτευσης, ώστε να αποφεύγονται οι πτώσεις ή οι τραυματισμοί.

Η περίπτωση της Μακαρίου

Ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Τυφλών αναφέρθηκε και στην οδό Μακαρίου στη Λευκωσία, εκφράζοντας τη διαφωνία της Οργάνωσης με την πρόθεση, όπως ανέφερε, του Δήμου να επιτρέψει εκ νέου την κυκλοφορία οχημάτων.

Όπως υποστήριξε, για την ανάπλαση της περιοχής υπήρξε πρόγραμμα για τη δημιουργία ενός χώρου χωρίς κυκλοφορία οχημάτων, με χρηματοδότηση ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ.

«Εμείς δεν συμφωνούμε», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή σχεδιασμού συνδέεται με πιέσεις από καταστηματάρχες.

«Στις πλείστες διαβάσεις δεν υπάρχει ηχητική ειδοποίηση»

Πρόβλημα, σύμφωνα με τον κ. Νικολαΐδη, αποτελεί και η απουσία ηχητικών ειδοποιήσεων στα φανάρια.

Όπως ανέφερε, στις πλείστες διαβάσεις δεν υπάρχει ηχητική ειδοποίηση, ενώ σε σημεία όπου υπάρχει, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απενεργοποιημένη.

Η κατάσταση, όπως είπε, είναι καλύτερη σε ορισμένες περιοχές όπου έχουν κατασκευαστεί νέα πεζοδρόμια.

Οι πόλεις με τα περισσότερα προβλήματα

Σε ό,τι αφορά τις πόλεις της Κύπρου, ο κ. Νικολαΐδης ανέφερε ότι υπάρχουν τόσο θετικά όσο και αρνητικά παραδείγματα.

Ως καλές περιπτώσεις ανέφερε τις κεντρικές λεωφόρους της Λεμεσού και της Πάφου.

Στον αντίποδα, όπως είπε, σημαντικά προβλήματα παρουσιάζουν η Λάρνακα και η Λευκωσία, με τη Λάρνακα, όπως ανέφερε, να αντιμετωπίζει ιδιαίτερα σοβαρά ζητήματα.

Όπως εξήγησε, ακόμη και σε νέους δρόμους κατασκευάζονται πολύ στενά πεζοδρόμια, ενώ στη συνέχεια τοποθετούνται πάνω σε αυτά κάδοι, ανθώνες και κύβοι για την αποτροπή της στάθμευσης οχημάτων, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τον διαθέσιμο χώρο.

Στο στόχαστρο της Οργάνωσης βρέθηκαν και τα ηλεκτρικά σκούτερ.

Ο κ. Νικολαΐδης τα χαρακτήρισε «μάστιγα», υπογραμμίζοντας ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για τα άτομα με οπτική αναπηρία, καθώς, όπως είπε, δεν ακούγονται εύκολα όταν πλησιάζουν.

«Υπόσχονται, αλλά δεν πράττουν»

Όπως ανέφερε, έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με αρμόδια τμήματα, ωστόσο, όπως υποστηρίζει, οι υποσχέσεις δεν συνοδεύονται από τις απαιτούμενες πράξεις.

«Μας λένε λανθασμένα ότι η τάδε περιοχή είναι προσβάσιμη, ενώ δεν είναι και δεν την έχουν επισκεφθεί ποτέ», ανέφερε.

Όπως τόνισε, η προσβασιμότητα αποτελεί γενική αρχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιλαμβάνεται στις οκτώ γενικές αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Ψηφιακή προσβασιμότητα: «Είμαστε πολύ μακριά»

Προβλήματα, σύμφωνα με τον κ. Νικολαΐδη, υπάρχουν και στις ιστοσελίδες και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του κράτους.

Όπως ανέφερε, οι πιο πρόσφατες υπηρεσίες, όπως το CY Login, είναι προσβάσιμες, ωστόσο οι περισσότερες ιστοσελίδες εξακολουθούν να παρουσιάζουν προβλήματα.

«Είμαστε πολύ μακριά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, τα άτομα με οπτική αναπηρία χρησιμοποιούν ειδικές συσκευές για την ανάγνωση κειμένων. Όταν ένα κείμενο είναι σωστά προσβάσιμο, η συσκευή μπορεί να το διαβάσει. Όταν όμως δεν είναι, το περιεχόμενο δεν μπορεί να διαβαστεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η προσπάθεια για βελτίωση της ψηφιακής προσβασιμότητας ξεκίνησε από το 2006, ωστόσο, όπως ανέφερε, μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος.

Καταγγελίες για τη Λάρνακα

Ο κ. Νικολαΐδης προανήγγειλε παράλληλα νέες καταγγελίες για προβλήματα προσβασιμότητας στη Λάρνακα, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση των πεζοδρομίων.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν προβλήματα ακόμη και με τις τουαλέτες που προορίζονται για άτομα με αναπηρία, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, σε ορισμένες περιπτώσεις καταργούνται και χρησιμοποιούνται ως αποθήκες.

Υποστήριξε ακόμη ότι οι αντιδράσεις της Οργάνωσης δεν έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς, όπως ανέφερε, το κράτος δεν επιθυμεί να συζητήσει μαζί τους τα ζητήματα, πόσο μάλλον να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους.

Προβλήματα και στις συγκοινωνίες

Σημαντικά προβλήματα, σύμφωνα με τον κ. Νικολαΐδη, υπάρχουν και στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Όπως ανέφερε, λεωφορεία πολλές φορές δεν σταματούν στη στάση, ενώ τα άτομα με οπτική αναπηρία δεν γνωρίζουν ποιο λεωφορείο πλησιάζει.

«Σε άλλες χώρες υπάρχει μεγάφωνο που λέει ποιος αριθμός είναι και πού πάει», ανέφερε.

Παράλληλα, όπως εξήγησε, μέσα στα λεωφορεία θα πρέπει να υπάρχει ηχητική αναγγελία των στάσεων.

«Στην Κύπρο σπάνια τα λένε», σημείωσε, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την Πάφο, όπου, όπως είπε, υπήρχε σύστημα αναγγελίας στάσεων, αλλά καταργήθηκε επειδή ενοχλούσε άλλους επιβάτες.

«Περισσότερος σεβασμός και αναγνώριση της διαφορετικότητας»

Το μήνυμα του Προέδρου της Οργάνωσης Τυφλών είναι η ανάγκη για μεγαλύτερο ενδιαφέρον και σεβασμό προς τα άτομα με οπτική αναπηρία.

Όπως ανέφερε, χρειάζεται να αναγνωρίζεται η διαφορετικότητά τους και να δημιουργούνται οι συνθήκες ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνία και να κινούνται με μεγαλύτερη ανεξαρτησία στην καθημερινότητά τους.