Αλλάζει ξανά η τηλεόραση στην Κύπρο - Τι πρέπει να κάνετε για να μην χάσετε τα κανάλια σας

Από σήμερα, η λήψη των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών περνά στις νέες συχνότητες μέσω της τεχνολογίας DVB-T2, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στον εκσυγχρονισμό της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Η διαδικασία αναμένεται να εξελιχθεί σταδιακά, με στόχο να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα πριν από την ολοκλήρωση της μετάβασης.

Η νέα προσπάθεια έρχεται μετά τις δυσκολίες που καταγράφηκαν στην προηγούμενη απόπειρα αλλαγής, όταν αρκετά νοικοκυριά αντιμετώπισαν προβλήματα στον συντονισμό των καναλιών και στην ποιότητα λήψης.

Σταδιακή η μετάβαση – Πότε θα απενεργοποιηθούν οι πομποί

Η αλλαγή δεν συνεπάγεται την ταυτόχρονη διακοπή λειτουργίας ολόκληρου του υφιστάμενου δικτύου της Velister στις 10 Οκτωβρίου. Αντίθετα, προβλέπεται η σταδιακή απενεργοποίηση των πομπών, αρχίζοντας από μικρότερους σταθμούς εκπομπής και συνεχίζοντας σε μεταγενέστερο στάδιο με τους μεγαλύτερους.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποσκοπεί στον περιορισμό των προβλημάτων, καθώς η σταδιακή κατάργηση των παλαιών συχνοτήτων θα επιτρέψει να εντοπιστούν περιοχές και νοικοκυριά που ενδεχομένως εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Στόχος είναι η διαδικασία να προχωρήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες και να ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της εμπορικής τηλεοπτικής περιόδου των Χριστουγέννων. Ωστόσο, δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την οριστική απενεργοποίηση όλων των πομπών. Μεταξύ των τελευταίων που αναμένεται να καταργηθούν είναι εκείνοι στη Βαβατσινιά και τη Μαδαρή.

Τι αλλάζει με το νέο σύστημα DVB-T2

Η μετάβαση στο DVB-T2 αποτελεί εξέλιξη της επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής μετάδοσης, προσφέροντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα στη χρήση του διαθέσιμου φάσματος και δυνατότητες μετάδοσης τηλεοπτικού περιεχομένου υψηλής ευκρίνειας (HD).

Η αξιοποίηση του νέου συστήματος συνοδεύεται, ωστόσο, από συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσεις ως προς τον εξοπλισμό και τη λήψη του σήματος. Η συμβατότητα της τηλεόρασης ή του αποκωδικοποιητή, η σωστή ρύθμιση των καναλιών και η κατάσταση της κεραίας μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα.

Το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν τεχνικές παρεμβάσεις σε νοικοκυριά και άλλα σημεία, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, με σκοπό την αποκατάσταση προβλημάτων που είχαν παρουσιαστεί κατά τη διαδικασία συντονισμού των συσκευών.

Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουν οι τηλεθεατές

Οι τηλεθεατές καλούνται να προχωρήσουν σε αυτόματη αναζήτηση και επανασυντονισμό των τηλεοπτικών καναλιών από το μενού της συσκευής τους, ώστε να εντοπιστούν οι νέες συχνότητες.

Η διαδικασία είναι συνήθως απλή και πραγματοποιείται μέσα από τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης, επιλέγοντας την αναζήτηση ψηφιακών επίγειων καναλιών. Οι ονομασίες των επιλογών ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή και το μοντέλο της συσκευής.

Σε περίπτωση που η αυτόματη αναζήτηση δεν αποδώσει, οι τηλεθεατές θα πρέπει να ελέγξουν τη συμβατότητα της τηλεόρασής τους με το DVB-T2, καθώς και τη σύνδεση και την κατεύθυνση της κεραίας.

Για τεχνική υποστήριξη έχει δοθεί ο αριθμός 22000737, ενώ εναλλακτικά οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν σε εξειδικευμένο τεχνικό.

Ποιες τηλεοράσεις ενδέχεται να χρειάζονται αποκωδικοποιητή

Οι παλαιότερες τηλεοράσεις που δεν διαθέτουν ενσωματωμένο δέκτη συμβατό με το DVB-T2 ενδέχεται να χρειαστούν εξωτερικό αποκωδικοποιητή, προκειμένου να συνεχίσουν να λαμβάνουν το επίγειο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα.

Το κόστος ενός τέτοιου εξοπλισμού υπολογίζεται περίπου στα 30 με 35 ευρώ, ανάλογα με τη συσκευή και το σημείο πώλησης.

Πριν από την αγορά αποκωδικοποιητή, είναι σημαντικό να επιβεβαιωθεί ότι η τηλεόραση δεν διαθέτει ήδη τον απαιτούμενο δέκτη. Παράλληλα, η απουσία καναλιών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χρειάζεται νέος εξοπλισμός, καθώς το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στον συντονισμό ή στην εγκατάσταση της κεραίας.

Τεχνικά προβλήματα σε συγκεκριμένα μοντέλα τηλεοράσεων

Κατά τη διαδικασία μετάβασης έχουν εντοπιστεί δυσκολίες σε ορισμένα μοντέλα τηλεοράσεων γνωστού κατασκευαστή, τα οποία δεν εντοπίζουν σωστά τις νέες συχνότητες. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος έχει δρομολογηθεί τεχνική διερεύνηση και αναβάθμιση των συγκεκριμένων συσκευών.

Το πρόβλημα δεν αφορά κατ’ ανάγκη όλες τις τηλεοράσεις της ίδιας εταιρείας, αλλά συγκεκριμένα μοντέλα, γεγονός που καθιστά απαραίτητο τον έλεγχο της συμβατότητας και των διαθέσιμων ενημερώσεων λογισμικού.

Οι περιοχές όπου έχουν καταγραφεί δυσκολίες στη λήψη

Ζητήματα κάλυψης εξακολουθούν να υπάρχουν σε ορισμένες ορεινές κοινότητες, οι οποίες δεν λάμβαναν ικανοποιητικά το προηγούμενο τηλεοπτικό σήμα. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος έχουν παραγγελθεί ειδικοί πομποί, με στόχο τη βελτίωση της κάλυψης στις συγκεκριμένες περιοχές.

Παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στις κοινότητες Ξυλοφάγου και Ξυλοτύμπου, όπου εντοπίστηκαν δυσκολίες που σχετίζονται με την ιδιομορφία του σήματος και παρεμβολές από εκπομπές εκτός Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τη Συρία. Για τον περιορισμό του φαινομένου έγιναν τροποποιήσεις στην κατεύθυνση των πομπών.

Τα προβλήματα λήψης δεν οφείλονται, επομένως, αποκλειστικά στις τηλεοπτικές συσκευές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η γεωγραφική θέση, η κάλυψη της περιοχής και οι συνθήκες μετάδοσης επηρεάζουν σημαντικά το αποτέλεσμα.

Κεραία, καλώδια και συνδέσεις κάνουν τη διαφορά

Πέρα από τη συμβατότητα του εξοπλισμού, καθοριστικό ρόλο στη σωστή λήψη του ψηφιακού σήματος διαδραματίζουν η κατεύθυνση της κεραίας, η ποιότητα των καλωδίων και η κατάσταση των συνδέσεων.

Μια λανθασμένα προσανατολισμένη κεραία, ένα φθαρμένο καλώδιο ή μια προβληματική σύνδεση μπορούν να προκαλέσουν απώλεια καναλιών ή διακοπές στην εικόνα, ακόμη και όταν η τηλεόραση υποστηρίζει το νέο σύστημα.

Η νέα ψηφιακή μετάβαση αναμένεται να βελτιώσει τις δυνατότητες τηλεοπτικής μετάδοσης και την εμπειρία θέασης, ωστόσο η ομαλή ολοκλήρωσή της προϋποθέτει την κατάλληλη προετοιμασία των τηλεθεατών και την αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων που εξακολουθούν να καταγράφονται.