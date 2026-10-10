Εορτολόγιο: Ποιοι έχουν σήμερα την ονομαστική τους γιορτή - Μην ξεχάσετε τα ονόματα που γιορτάζουν

Δείτε ποιοι γιορτάζουν

Συγκεκριμένα, σήμερα 10 Οκτωβρίου: Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των αδελφών Ευλάμπιος, Λάμπης, Ευλάμπης

Ευλαμπία, Ευλαμπή, Λαμπή, Λαμπία, Λάμπω Ανατολή ήλιου: 07:28 – Δύση ήλιου: 18:55 – Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 26 λεπτά Σελήνη 29.3 ημερών Παγκόσμιες ημέρες Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής

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