Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΔΗΣΥ: «Η ενότητα δεν μετριέται σε υποψηφίους» - Η απόσυρση, οι αντιδράσεις και το μήνυμα για την ενότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΗΣΥ: «Η ενότητα δεν μετριέται σε υποψηφίους» - Η απόσυρση, οι αντιδράσεις και το μήνυμα για την ενότητα

 10.10.2026 - 10:47
ΔΗΣΥ: «Η ενότητα δεν μετριέται σε υποψηφίους» - Η απόσυρση, οι αντιδράσεις και το μήνυμα για την ενότητα

Τη θέση ότι η ενότητα στον Δημοκρατικό Συναγερμό δεν εξαρτάται από τον αριθμό των υποψηφίων, αλλά από τη συμπεριφορά και τον σεβασμό στις διαδικασίες, εξέφρασε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Έλενα Κούσιου, σχολιάζοντας την απόφαση της Αννίτας Δημητρίου να αποσύρει το ενδιαφέρον της για το χρίσμα ενόψει των Προεδρικών Εκλογών.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, η κ. Κούσιου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η ενότητα δεν μετριέται σε υποψηφίους, αν έχεις τρεις, αν έχεις δύο, αν έχεις δέκα. Η ενότητα πάντοτε μετριέται από τις συμπεριφορές όλων μας».

Όπως ανέφερε, καθοριστικό στοιχείο είναι ο σεβασμός στις εσωκομματικές διαδικασίες, προσθέτοντας ότι η απόσυρση της κ. Δημητρίου δεν θα πρέπει από μόνη της να προκαλεί ανησυχία για την ενότητα της παράταξης.

«Ηγετική κίνηση» η απόφαση της Αννίτας

Σχολιάζοντας την απόφαση της προέδρου του ΔΗΣΥ, η κ. Κούσιου ανέφερε ότι η Αννίτα Δημητρίου αντιλήφθηκε την ανησυχία που εξέφραζε ο κόσμος και προβληματίστηκε από αυτήν.

Μάλιστα, χαρακτήρισε την απόφασή της ως κίνηση ηγετικής ευθύνης, σημειώνοντας: «Μπράβο της, πραγματικά ηγετική κίνηση για εμένα για να τους αφήσει να προχωρήσουν και να συνεχίσει και η ίδια ως ο θεματοφύλακας του Δημοκρατικού Συναγερμού».

Απαντά στα περί πιέσεων

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ απέρριψε τα σενάρια που συνδέουν την απόσυρση της Αννίτας Δημητρίου με πιέσεις ή άλλες καταστάσεις.

«Από τι να επηρεαστεί και από τι να πιεστεί;» διερωτήθηκε, αναφερόμενη και στις δημοσκοπήσεις που είχαν δημοσιοποιηθεί προηγουμένως. Όπως είπε, τα δεδομένα αυτά δεν δικαιολογούν, κατά την άποψή της, τα σενάρια περί πιέσεων.

Η κ. Κούσιου χαρακτήρισε την απόφαση της προέδρου του κόμματος ως «κίνηση θεσμικής ευθύνης», υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δικαιολογούν όσα γράφονται περί πιέσεων.

Τα δημοσιεύματα για άλλα στελέχη

Σε ερώτηση για δημοσιεύματα που αναφέρονται σε ενδεχόμενη εμπλοκή άλλων στελεχών του ΔΗΣΥ στις εσωκομματικές διαδικασίες, μεταξύ των οποίων και ο Λουκάς Φουρλάς, η κ. Κούσιου ανέφερε ότι τα έχει διαβάσει, χωρίς ωστόσο να έχει επικοινωνήσει με τα συγκεκριμένα πρόσωπα.

Πρόσθεσε ότι, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, τα ίδια τα πρόσωπα θα τοποθετηθούν δημόσια.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Δίνει μάχη για τη ζωή 61χρονη – Έξι τραυματίες
Πέθανε ο Φίλιππος Κασιουλή: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Αλλάζει ξανά η τηλεόραση στην Κύπρο - Τι πρέπει να κάνετε για να μην χάσετε τα κανάλια σας
Πόσο προσβάσιμη είναι τελικά η Κύπρος για τα άτομα με οπτική αναπηρία;
Επείγουσα ανάγκη για αίμα στη Λεμεσό μετά το σοβαρό τροχαίο με τους έξι τραυματίες – Έκκληση από τον Σταθμό Αιμοδοσίας
Υπόθεση Μαζωνάκη: «Το κοκτέιλ αυτών των φαρμάκων προκαλεί άπνοια» – Τι είπε ο ιατροδικαστής

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη 13χρονης Νικόλ από το σπίτι της στη Λευκωσία - Φωτογραφία της στη δημοσιότητα

 10.10.2026 - 10:38
Επόμενο άρθρο

Η Ελένη Μενεγάκη πήρε θέση για Άννα Βίσση και Νίκο Καρβέλα: «Μην κρίνετε και μην δικάζετε κανέναν»

 10.10.2026 - 11:14

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΣΥ: «Η ενότητα δεν μετριέται σε υποψηφίους» - Η απόσυρση, οι αντιδράσεις και το μήνυμα για την ενότητα

ΔΗΣΥ: «Η ενότητα δεν μετριέται σε υποψηφίους» - Η απόσυρση, οι αντιδράσεις και το μήνυμα για την ενότητα

  •  10.10.2026 - 10:47
Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Δίνει μάχη για τη ζωή 61χρονη – Έξι τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Δίνει μάχη για τη ζωή 61χρονη – Έξι τραυματίες

  •  10.10.2026 - 07:52
Μουσιούττας: «Για πρώτη φορά το σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων θα αναγνωρίζει προβλήματα ΑμεΑ»

Μουσιούττας: «Για πρώτη φορά το σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων θα αναγνωρίζει προβλήματα ΑμεΑ»

  •  10.10.2026 - 10:33
Δύο ληστείες με κουκουλοφόρους στη Λεμεσό τα ξημερώματα – Άρπαξαν τσάντες από δύο γυναίκες προτάσσοντας μαχαίρι

Δύο ληστείες με κουκουλοφόρους στη Λεμεσό τα ξημερώματα – Άρπαξαν τσάντες από δύο γυναίκες προτάσσοντας μαχαίρι

  •  10.10.2026 - 10:27
Επείγουσα ανάγκη για αίμα στη Λεμεσό μετά το σοβαρό τροχαίο με τους έξι τραυματίες – Έκκληση από τον Σταθμό Αιμοδοσίας

Επείγουσα ανάγκη για αίμα στη Λεμεσό μετά το σοβαρό τροχαίο με τους έξι τραυματίες – Έκκληση από τον Σταθμό Αιμοδοσίας

  •  10.10.2026 - 10:15
Σήμανε συναγερμός: Φωτιά σε υπόγειο κατοικίας στη Λακατάμια - Προκάλεσε μεγάλες ζημιές - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια

Σήμανε συναγερμός: Φωτιά σε υπόγειο κατοικίας στη Λακατάμια - Προκάλεσε μεγάλες ζημιές - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια

  •  10.10.2026 - 11:29
Αλλάζει ξανά η τηλεόραση στην Κύπρο - Τι πρέπει να κάνετε για να μην χάσετε τα κανάλια σας

Αλλάζει ξανά η τηλεόραση στην Κύπρο - Τι πρέπει να κάνετε για να μην χάσετε τα κανάλια σας

  •  10.10.2026 - 07:38
Πόσο προσβάσιμη είναι τελικά η Κύπρος για τα άτομα με οπτική αναπηρία;

Πόσο προσβάσιμη είναι τελικά η Κύπρος για τα άτομα με οπτική αναπηρία;

  •  10.10.2026 - 07:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα