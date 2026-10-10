ΔΗΣΥ: «Η ενότητα δεν μετριέται σε υποψηφίους» - Η απόσυρση, οι αντιδράσεις και το μήνυμα για την ενότητα

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, η κ. Κούσιου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η ενότητα δεν μετριέται σε υποψηφίους, αν έχεις τρεις, αν έχεις δύο, αν έχεις δέκα. Η ενότητα πάντοτε μετριέται από τις συμπεριφορές όλων μας».

Όπως ανέφερε, καθοριστικό στοιχείο είναι ο σεβασμός στις εσωκομματικές διαδικασίες, προσθέτοντας ότι η απόσυρση της κ. Δημητρίου δεν θα πρέπει από μόνη της να προκαλεί ανησυχία για την ενότητα της παράταξης.

«Ηγετική κίνηση» η απόφαση της Αννίτας

Σχολιάζοντας την απόφαση της προέδρου του ΔΗΣΥ, η κ. Κούσιου ανέφερε ότι η Αννίτα Δημητρίου αντιλήφθηκε την ανησυχία που εξέφραζε ο κόσμος και προβληματίστηκε από αυτήν.

Μάλιστα, χαρακτήρισε την απόφασή της ως κίνηση ηγετικής ευθύνης, σημειώνοντας: «Μπράβο της, πραγματικά ηγετική κίνηση για εμένα για να τους αφήσει να προχωρήσουν και να συνεχίσει και η ίδια ως ο θεματοφύλακας του Δημοκρατικού Συναγερμού».

Απαντά στα περί πιέσεων

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ απέρριψε τα σενάρια που συνδέουν την απόσυρση της Αννίτας Δημητρίου με πιέσεις ή άλλες καταστάσεις.

«Από τι να επηρεαστεί και από τι να πιεστεί;» διερωτήθηκε, αναφερόμενη και στις δημοσκοπήσεις που είχαν δημοσιοποιηθεί προηγουμένως. Όπως είπε, τα δεδομένα αυτά δεν δικαιολογούν, κατά την άποψή της, τα σενάρια περί πιέσεων.

Η κ. Κούσιου χαρακτήρισε την απόφαση της προέδρου του κόμματος ως «κίνηση θεσμικής ευθύνης», υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δικαιολογούν όσα γράφονται περί πιέσεων.

Τα δημοσιεύματα για άλλα στελέχη

Σε ερώτηση για δημοσιεύματα που αναφέρονται σε ενδεχόμενη εμπλοκή άλλων στελεχών του ΔΗΣΥ στις εσωκομματικές διαδικασίες, μεταξύ των οποίων και ο Λουκάς Φουρλάς, η κ. Κούσιου ανέφερε ότι τα έχει διαβάσει, χωρίς ωστόσο να έχει επικοινωνήσει με τα συγκεκριμένα πρόσωπα.

Πρόσθεσε ότι, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, τα ίδια τα πρόσωπα θα τοποθετηθούν δημόσια.