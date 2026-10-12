Στη Βουλή ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027 - Τι προβλέπει για ανάπτυξη, χρέος και πληθωρισμό

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2027 είναι ισορροπημένος και ανθρωποκεντρικός - και αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής.

Υπογραμμίζεται παράλληλα ότι για τρίτη συνεχή χρονιά, επί διακυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη, ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσιάζει δημοσιονομικό πλεόνασμα, το οποίο για το 2027 αναμένεται να ανέλθει γύρω στο 4%.

Επιπλέον, το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να μειώνεται και μέχρι το τέλος του 2027, αναμένεται να περιοριστεί στο 45,2% του Αέπ.

Η ανάπτυξη υπολογίζεται στο 2,9%, η ανεργία εκτιμάται ότι θα κινηθεί στο 3,8% - ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει στο 2,5%.

Επισημαίνεται ότι, το υπουργείο Οικονομικών προσβλέπει σε γόνιμο διάλογο με τη Βουλή για την ψήφιση του προϋπολογισμού και την διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας.

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