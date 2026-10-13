ΠτΔ: Για τρίτη συνεχή χρονιά παρουσιάζουμε έναν προϋπολογισμό που παρουσιάζει δημοσιονομικά πλεονάσματα

Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού και στη συνεχώς αναπτυσσόμενη κυπριακή οικονομία αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος χαιρέτισε σήμερα την έναρξη του Συνεδρίου

Στον χαιρετισμό του στο συνέδριο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι «η οικονομία μας έχει αναπτυχθεί κατά περίπου 10% τα τελευταία τρία χρόνια», προσθέτοντας ότι «η Κυβέρνηση μας έχει καταθέσει τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2027 στη Βουλή των Αντιπροσώπων και για τρίτη συνεχή χρονιά παρουσιάζουμε έναν προϋπολογισμό που παρουσιάζει δημοσιονομικά πλεονάσματα».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ακόμη ότι η Κυβέρνηση οικοδομεί μια Κύπρο, η σταθερότητα της οποίας δημιουργεί εμπιστοσύνη και που η ευρωπαϊκή της ταυτότητα παρέχει αξιοπιστία, ενώ παράλληλα ο διεθνής της προσανατολισμός ανοίγει νέες ευκαιρίες για επενδύσεις και ανάπτυξη.

Αναφερόμενος στα τραπεζικά ιδρύματα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «οι τράπεζες μας είναι ανάμεσα στις πλέον κεφαλαιοποιημένες στην Ευρώπη, με την Κύπρο και το Λουξεμβούργο να ξεχωρίζουν ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ για τα ισχυρά τραπεζικά τους συστήματα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή».

Πρόσθεσε ότι «ως Κυβέρνηση στοχεύουμε να διασφαλίσουμε ότι η ισχύς των τραπεζών μας μετουσιώνεται σε ακόμη μεγαλύτερη ισχύ της οικονομίας μας», σημειώνοντας ότι στο πλαίσιο αυτό πρέπει να συνεχιστεί η ενθάρρυνση ενός πιο ανταγωνιστικού τραπεζικού περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε εκτενώς στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κυπριακής οικονομίας, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, τη γεωγραφική θέση της Κύπρου, το επίπεδο της οικονομίας, καθώς και το καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι για την Κύπρο, η Fintech αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για οικονομική ποικιλομορφία, για επενδύσεις και για ανάπτυξη, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση διασφαλίζει την οικονομική σταθερότητα, την ανάπτυξη τολμηρών μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση ευνοϊκών συνθηκών για επενδύσεις και καινοτομία και έχει αποδείξει ότι η Κύπρος μπορεί να προσφέρει σταθερότητα ακόμη και στις πιο δύσκολες διεθνείς συνθήκες.