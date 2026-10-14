Κτηνωδία στον Τύρναβο: Άρπαξαν και σκότωσαν την προβατίνα Πόπη που είχε υιοθετηθεί από όταν ήταν μωρό, φιλόζωοι καταγγέλλουν «κακομαθημένα πλουσιόπαιδα»

Όπως ανακοίνωσε η κυρία Άννα Ξενοπούλου που είχε αναλάβει τη φροντίδα της προβατίνας αφού την είχε βρει μωρό, το ζώο βρέθηκε νεκρό «σε ιδιόκτητο περιφραγμένο χώρο».

Στην ίδια ανάρτηση, η κυρία Ξενοπούλου καταγγέλλει «για όσους βιάστηκαν να βγάλουν πόρισμα... Όχι δεν ήταν Ρομά... δεν ήταν άτομα φτωχά που πεινούσαν... Ήταν κακομαθημένα πλουσιόπαιδα με μορφωμένους γονείς που νομίζουν ότι η πόλη αυτή τους ανήκει».

«Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας υπάρχουν μάρτυρες που κατέθεσαν ακράδαντα στοιχεία μιας και η Πόπη μας βρέθηκε σε ιδιόκτητο περιφραγμένο χώρο!!!» καταλήγει στην ανάρτησή της.

Λίγες ημέρες νωρίτερα η ίδια σε άλλη ανάρτησής είχε απευθύνει σπαρακτικό μήνυμα για την εξαφάνιση της προβατίνας γράφοντας, μεταξύ άλλων, «σε αγαπάμε πολύ Ποπη και σε περιμένουμε πίσω σπίτι μας». Λίγες ημέρες νωρίτερα η ίδια σε άλλη ανάρτησής είχε απευθύνει σπαρακτικό μήνυμα για την εξαφάνιση της προβατίνας γράφοντας, μεταξύ άλλων, «σε αγαπάμε πολύ Ποπη και σε περιμένουμε πίσω σπίτι μας».





Η ανάρτηση για την προβατίνα στον Τύρναβο



Σε περιμένουμε όλοι πίσω ..

Ο Δημήτρης η Αλεξάνδρα που σε μεγάλωσαν με τόση αγάπη...

Η φίλη σου η Μάρω και τα γαϊδουράκια μας... Σε περιμένουμε όλοι πίσω ..Ο Δημήτρης η Αλεξάνδρα που σε μεγάλωσαν με τόση αγάπη...Η φίλη σου η Μάρω και τα γαϊδουράκια μας...

Ο Αντωνάκης που κατά βάθος σε αγαπαει κι ας τον φοβάσαι...

Σε περιμένει το φαγητό σου,πάντα στο πιάτο γιατί ως μια καθώς πρέπει κυρία που είσαι δεν μπορείς να τρως από κάτω ..

Εδώ είμαστε όλοι κορίτσι μου και σε περιμένουμε...

Και ελπίζω πως εκείνοι που σε πήραν να βρεθεί μέσα τους μια στάλα ανθρωπιάς και για μια φορά στη ζωή τους να κάνουν το σωστό...

Σ αγαπάμε πολύ Ποπη και σε περιμένουμε πίσω σπίτι μας

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα