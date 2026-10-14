Έξι στους δέκα νέους δοκιμάζουν ταρώ, αστρολογία και ξόρκια για να βρουν τον έρωτα - Οι μεταφυσικές αναζητήσεις της Γενιάς Ζ



Η αναζήτηση του έρωτα περνά πλέον και από το σύμπαν, τα χαρτιά ταρώ, τις μέντιουμ και τα ξόρκια αγάπης. Για μια σημαντική μερίδα των νεότερων γενεών, οι προσπάθειες να βρεθεί ο κατάλληλος σύντροφος δεν περιορίζονται στις εφαρμογές γνωριμιών, στις συμβουλές φίλων ή στις συναντήσεις από κοντά. Περιλαμβάνουν επίσης πρακτικές που υπόσχονται να αποκαλύψουν τι επιφυλάσσει το μέλλον ή ακόμη και να επηρεάσουν την έκβασή του.



Ταρώ, αστρολογία, μέντιουμ

Σύμφωνα με νέα έρευνα της DatingNews, το 64% των ενηλίκων της Gen Z στις ΗΠΑ έχει δοκιμάσει τουλάχιστον μία τέτοια μέθοδο για την ερωτική του ζωή. Στη λίστα περιλαμβάνονται το manifestation, δηλαδή η προσπάθεια να προσελκύσει κανείς όσα επιθυμεί μέσα από τη δύναμη της σκέψης και της πρόθεσης, οι αστρολογικές προβλέψεις, οι αναγνώσεις ταρώ, οι επισκέψεις σε μέντιουμ και τα ξόρκια αγάπης. Το αντίστοιχο ποσοστό στους millennials φτάνει το 51%, ενώ πέφτει στο 25% για τη Generation X και στο 12% για τους baby boomers.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.013 Αμερικανών ηλικίας 18 έως 60 ετών, με εκτιμώμενο περιθώριο σφάλματος συν ή πλην 3,1 ποσοστιαίες μονάδες, σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η προσφυγή στο μεταφυσικό δεν αποτελεί απλώς μια περιθωριακή συνήθεια, αλλά μια πρακτική που έχει αποκτήσει αξιοσημείωτη απήχηση, ιδιαίτερα μεταξύ των νεότερων ενηλίκων.

Η Amy Chan, σύμβουλος σχέσεων και συγγραφέας του βιβλίου «Unsingle: How to Date Smarter and Create Love That Lasts», παρατηρεί ότι οι σχετικές συζητήσεις έχουν πολλαπλασιαστεί. Ιδιαίτερα έντονη, όπως λέει, είναι η παρουσία της αστρολογίας, σε σημείο που δυσκολεύεται να αποφύγει συζητήσεις για τα ζώδια και τον ανάδρομο Ερμή. Αντίστοιχη αλλαγή διαπιστώνει η Sabrina Romanoff, ψυχολόγος με έδρα τη Νέα Υόρκη. Όπως εξηγεί, στο παρελθόν οι πελάτες της αναφέρονταν σε τέτοιες πρακτικές κυρίως αστειευόμενοι. Σήμερα, όμως, φαίνεται να τις αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη σοβαρότητα.

Η στροφή αυτή έχει αποκτήσει και οικονομική διάσταση

Η στροφή αυτή έχει αποκτήσει και οικονομική διάσταση. Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Thumbtack, μια συνεδρία ανάγνωσης ταρώ μπορεί να κοστίσει έως και 162 δολάρια. Στην άλλη άκρη του φάσματος, στο Etsy διατίθενται ξόρκια αγάπης με τιμές που ξεκινούν ακόμη και από τα δύο δολάρια. Η αγορά προσφέρει, επομένως, επιλογές για διαφορετικά βαλάντια, από όσους αναζητούν μια περιστασιακή εμπειρία μέχρι εκείνους που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για μια πιο εξατομικευμένη καθοδήγηση.



Τι είναι, όμως, αυτό που ωθεί τόσους νέους ανθρώπους να αναζητούν απαντήσεις στο μεταφυσικό όταν πρόκειται για τις σχέσεις τους; Για τις δύο ειδικούς, βασικός παράγοντας είναι η αβεβαιότητα. Η Chan υποστηρίζει ότι όταν οι άνθρωποι αισθάνονται πως δεν έχουν τον έλεγχο της ζωής τους, γίνονται πιο επιρρεπείς στη μαγική σκέψη. Και, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, η σύγχρονη εμπειρία των γνωριμιών μπορεί να μοιάζει με πραγματικό χάος.

Η προσφυγή στην αστρολογία, στα ταρώ ή σε ένα ξόρκι μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση ότι κάποιος αναλαμβάνει ξανά τα ηνία. Ακόμη και αν δεν αλλάζει αντικειμενικά τις συνθήκες, του προσφέρει την εντύπωση ότι κάνει κάτι για να επηρεάσει την ερωτική του μοίρα. Παράλληλα, μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή ελπίδας σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις χαρακτηρίζονται από αστάθεια, αμφιβολία και δυσκολία στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς του άλλου.



Για τη Gen Z, η αβεβαιότητα ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Πολλοί από τους εκπροσώπους της βρίσκονται στην αρχή της ενήλικης ζωής τους, προσπαθώντας να διαμορφώσουν μια εικόνα για το μέλλον τους, την επαγγελματική τους πορεία και τις προσωπικές τους σχέσεις. Η Romanoff επισημαίνει ότι πολλές από τις προσδοκίες που είχαν οι νέοι για το πώς θα εξελισσόταν η ζωή τους έχουν ανατραπεί. Το αίσθημα ότι το μέλλον δεν είναι πλέον τόσο προβλέψιμο όσο περίμεναν μπορεί να τους κάνει πιο δεκτικούς σε πρακτικές που υπόσχονται κάποια μορφή καθοδήγησης.

Σημαντικό ρόλο παίζει και το ψηφιακό περιβάλλον

Σημαντικό ρόλο παίζει και το ψηφιακό περιβάλλον. Η Gen Z περνά μεγάλο μέρος του χρόνου της σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram, όπου το περιεχόμενο γύρω από την αστρολογία, το manifestation και τις πνευματικές πρακτικές είναι ιδιαίτερα ορατό. Όπως παρατηρεί η Chan, οι νέοι χρήστες εκτίθενται διαρκώς σε σχετικές αναρτήσεις και βίντεο. Η επανάληψη τέτοιων μηνυμάτων μπορεί να κάνει τις πρακτικές αυτές να φαίνονται πιο οικείες και αποδεκτές, ενθαρρύνοντας ακόμη και όσους δεν θα τις αναζητούσαν από μόνοι τους να τις δοκιμάσουν.

Οι δύο ειδικοί, πάντως, δεν θεωρούν ότι η ενασχόληση με τέτοιες μεθόδους είναι από μόνη της επιβλαβής. Η κρίσιμη διαφορά βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιεί κανείς. Αν κάποιος καταφεύγει στη μοίρα, στη μαγεία ή στο σύμπαν για να αποφύγει τις δικές του ευθύνες και να μην αναλάβει καμία πρωτοβουλία, τότε η πρακτική αυτή δεν τον βοηθά να προχωρήσει στην προσωπική του ζωή, εξηγεί η Chan.



Αντίθετα, μια συνεδρία ταρώ ή μια τελετουργία που προσφέρει προσωρινά περισσότερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία μπορεί να λειτουργήσει ως αφετηρία για ουσιαστικές αλλαγές. Εφόσον η εμπειρία παρακινήσει κάποιον να εγγραφεί σε ένα νέο μάθημα, να διευρύνει τον κοινωνικό του κύκλο ή να πιάσει κουβέντα με έναν άγνωστο, μπορεί να αποκτήσει πρακτική αξία. Η Romanoff περιγράφει αυτή τη λειτουργία ως ένα εφαλτήριο που βοηθά τους ανθρώπους να κινηθούν προς αυτό που πραγματικά επιθυμούν.

Το ζητούμενο, συνεπώς, δεν είναι απαραίτητα να εγκαταλείψει κανείς κάθε ενδιαφέρον για την αστρολογία ή τις πνευματικές πρακτικές, αλλά να μην τις συγχέει με την ίδια την προσπάθεια δημιουργίας μιας σχέσης. Καμία πρόβλεψη δεν μπορεί να υποκαταστήσει την επικοινωνία, την προσωπική πρωτοβουλία και την αξιολόγηση του χαρακτήρα ενός πιθανού συντρόφου. Σε μια εποχή κατά την οποία πολλοί νέοι αισθάνονται ότι δεν μπορούν να ελέγξουν όσα συμβαίνουν γύρω τους, το μεταφυσικό μπορεί να προσφέρει μια αίσθηση προσανατολισμού. Το αν αυτή θα μετατραπεί σε πραγματική αλλαγή εξαρτάται τελικά από το τι θα κάνουν οι ίδιοι στη συνέχεια.

Πηγή: iefimerida.gr