VIDEO: Είχαν για νεκρό Κύπριο ηθοποιό και βγήκε στην εκπομπή τραγουδώντας -Τον πήρε τηλέφωνο ο πάτερ για να χτυπήσει την καμπάνα

O Κύπριος ηθοποιός βγήκε στην εκπομπή τραγουδώντας το «είμαστε ακόμα ζωντανοί».
«Δεν περίμενα αυτό το πράγμα, την αγάπη του κόσμου. Αυτή την αγκαλιά. Όταν ξυπνάω το πρωί δεν ανοίγω τηλέφωνο, ούτε τηλεόραση και κάθομαι για 1 ώρα πίνοντας τον καφέ μου, ήρεμος εδώ με τα σκυλάκια μου, τα βγάζω βόλτα και όταν γυρίσω μετά ανοίγω το τηλέφωνο.
Όταν άνοιξα το τηλέφωνό μου, το τι αναπάντητες κλήσεις από συναδέλφους, Θεός να το συγχωρέσει, Αιωνία σου η μνήμη. Εντωμεταξύ με πήρε ο παπάς του χωριού για να δει αν θα χτυπήσει την καμπάνα πένθιμη και ήθελαν να δουν που θα γίνει η κηδεία», ανέφερε ο ηθοποιός.
Σαφή μηνύματα στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία, τόσο σε σχέση με το Κυπριακό και τις σχέσεις με την Τουρκία όσο και για την πορεία ένταξης της χώρας στη Ζώνη Σένγκεν, στέλνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), μέσα από τη διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής του.