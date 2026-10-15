VIDEO: Είχαν για νεκρό Κύπριο ηθοποιό και βγήκε στην εκπομπή τραγουδώντας -Τον πήρε τηλέφωνο ο πάτερ για να χτυπήσει την καμπάνα

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χθες (14/10), ο ίδιος ξεκαθάρισε πως είναι ζωντανός και καλά στην υγεία του, εκφράζοντας την έκπληξή του για όσα διαδίδονταν.

Ο ίδιος μίλησε στην εκπομπή «Ήρθε κι έδεσε» του ΣΙΓΜΑ.

«Γκάφα ολκής, έθαψα ένα φίλο μου», είπε ο Ανδρέας Δημητρόπουλος στην αρχή της εκπομπής.

O Κύπριος ηθοποιός βγήκε στην εκπομπή τραγουδώντας το «είμαστε ακόμα ζωντανοί».

«Δεν περίμενα αυτό το πράγμα, την αγάπη του κόσμου. Αυτή την αγκαλιά. Όταν ξυπνάω το πρωί δεν ανοίγω τηλέφωνο, ούτε τηλεόραση και κάθομαι για 1 ώρα πίνοντας τον καφέ μου, ήρεμος εδώ με τα σκυλάκια μου, τα βγάζω βόλτα και όταν γυρίσω μετά ανοίγω το τηλέφωνο.

Όταν άνοιξα το τηλέφωνό μου, το τι αναπάντητες κλήσεις από συναδέλφους, Θεός να το συγχωρέσει, Αιωνία σου η μνήμη. Εντωμεταξύ με πήρε ο παπάς του χωριού για να δει αν θα χτυπήσει την καμπάνα πένθιμη και ήθελαν να δουν που θα γίνει η κηδεία», ανέφερε ο ηθοποιός.

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