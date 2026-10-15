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ΔΙΕΘΝΗ

Ντόναλντ Τραμπ: Η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν δεν θα μεταδοθεί live στις ΗΠΑ

 15.10.2026 - 23:30
Ντόναλντ Τραμπ: Η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν δεν θα μεταδοθεί live στις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η προγραμματισμένη εκτέλεση του καταδικασμένου για τη μαζική δολοφονία στο Φορτ Χουντ, Νιντάλ Χασάν, δεν θα μεταδοθεί ζωντανά.

Η ανακοίνωση του Τραμπ ήρθε μετά τις αντιδράσεις στις ΗΠΑ για την ζωντανή μετάδοση της εκτέλεσης του Χασάν μέσω διαδικτύου. «Ο Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, ένας πρώην ταγματάρχης του στρατού των ΗΠΑ που έγινε προδότης, είναι ένας πολύ κακός και διαβολικός άνθρωπος», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Με όλα αυτά που ειπώθηκαν, πιστεύω ότι η ζωντανή μετάδοση της εκτέλεσης, ώστε να τη δουν όλοι, θα μπορούσε να αποτελέσει ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα για τον κόσμο, ο οποίος θα έβλεπε πώς η Αμερική αντιμετωπίζει τους τρομοκράτες και τα αποβράσματα όπως ο Χασάν. Ωστόσο, πολλοί πολύ καλοί και καλοπροαίρετοι άνθρωποι θα προτιμούσαν να μην τον δουν να πεθαίνει, είτε μέσω ζωντανής μετάδοσης είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου οπτικού μέσου», έγραψε ο Τραμπ.

«Θα πεθάνει, όπως έχει προγραμματιστεί, από εκτελεστικό απόσπασμα, αλλά το γεγονός αυτό δεν θα μεταδοθεί ζωντανά», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόσθεσε ότι τα άμεσα μέλη των οικογενειών των θυμάτων της επίθεσης θα μπορούν να την παρακολουθήσουν από κοντά, εφόσον το επιθυμούν.

Το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει στις 5 Οκτωβρίου ότι ο Τραμπ ενέκρινε τη σύσταση του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να θανατωθεί ο 56χρονος Χασάν από εκτελεστικό απόσπασμα του αμερικανικού στρατού για τη μαζική δολοφονία 13 ατόμων που έλαβε χώρα στις 5 Νοεμβρίου 2009 στη στρατιωτική βάση του Κιλίν, στο Τέξας. Άλλα 32 άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η οποία έγινε όταν ο Χασάν ήταν ταγματάρχης του στρατού. Ο Χασάν καταδικάστηκε σε θάνατο μετά από στρατοδικείο το 2013.

Protothema.gr

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