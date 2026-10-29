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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE: Ο Γιώργος Παμπορίδης ανοίγει τα χαρτιά του - Στο προσκήνιο οι πολιτικές προτάσεις του

 29.10.2026 - 09:49
LIVE: Ο Γιώργος Παμπορίδης ανοίγει τα χαρτιά του - Στο προσκήνιο οι πολιτικές προτάσεις του

Ο Γιώργος Παμπορίδης ανοίγει τα χαρτιά του και καταθέτει τις πολιτικές του προτάσεις, σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιείται σήμερα, Πέμπτη, στη Λευκωσία. Το ThemaOnline σας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις:

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