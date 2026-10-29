LIVE: Ο Γιώργος Παμπορίδης ανοίγει τα χαρτιά του - Στο προσκήνιο οι πολιτικές προτάσεις του
Ο Γιώργος Παμπορίδης ανοίγει τα χαρτιά του και καταθέτει τις πολιτικές του προτάσεις, σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιείται σήμερα, Πέμπτη, στη Λευκωσία. Το ThemaOnline σας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις:
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