Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στην Τάλα, της Πάφου, και ερωτηθείς για τα μέτρα, τα οποία έχει πει ότι θα λάβει η Κυβέρνηση για αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά και το κάλεσμα του σε εταιρείες καυσίμων χθες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι "χαιρέτισα την απόφαση της εταιρείας, όπως και αποφάσεις οποιασδήποτε εταιρείας και αυτό είναι που έπραξαν και η Πρωθυπουργός της Ιταλίας και πολλοί άλλοι ομόλογοι μου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πέραν των όσων κάνει το κράτος, γιατί ειδικότερα σε κάποια θέματα οι δυνατότητες είναι περιορισμένες όσον αφορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τον κανονισμό της ΕΕ.

Την ερχόμενη βδομάδα, έχουμε λάβει κάποιες αποφάσεις ως Υπουργικό Συμβούλιο, θα ανακοινώσω ένα σημαντικό πακέτο μέτρων ανακούφισης, ενίσχυσης, ενόψει και των εορτών των Χριστουγέννων".

Ερωτηθείς για τα μέτρα που εξήγγειλε για την περιοχή τον Πύργου Τηλλυρίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι "είχαμε χθες μια πάρα πολύ καλή συνάντηση, έχω επισκεφθεί δύο φορές την περιοχή Πύργου Τηλληρίας, είναι η πρώτη πράσινη κοινότητα, γίνεται σημαντικότατη επένδυση από πλευράς Κυβέρνησης.

Είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση (στο Προεδρικό) να δούμε τον βαθμό υλοποίησης όλων αυτών που είχα ανακοινώσει. Χαίρομαι γιατί είμαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο. Θα ξαναεπισκεφθώ την κοινότητα. Την ίδια στιγμή και ο Πρόεδρος του συμπλέγματος και οι Πρόεδροι των άλλων κοινοτήτων, μου έθεσαν κάποια άλλα θέματα, σε κάποια ανταποκριθήκαμε αμέσως, κάποια άλλα τα μελετούμε".