Στην τελετή, που πραγματοποιήθηκε στην παρουσία και του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστα Καδή, δόθηκαν συνολικά 28 βραβεία σε οργανισμούς, επιχειρήσεις, δήμους και κοινότητες, ενώ για πρώτη φορά δόθηκαν ειδική διάκριση στον οργανισμό που συγκέντρωσε την ψηλότερη βαθμολογία, που ήταν η Cyta, και το βραβείο «Χρυσό αγρινό» στον δήμο ή την κοινότητα με την ψηλότερη βαθμολογία που για το 2018 ήταν ο Δήμος Στροβόλου. Ο δήμος ή η κοινότητα που βραβεύεται με το χρυσό αγρινό ανακηρύσσεται ως πράσινη πρωτεύουσα.



Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε, στον χαιρετισμό του, πως οι δήμοι και οι κοινότητες, καθώς και οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία, με την εξοικονόμηση νερού, την ανάδειξη και αγροτουριστική αξιοποίηση της βιοποικιλότητας και των πολιτιστικών μνημείων της χώρας μας, την εξοικονόμηση ενέργειας και την μετάβαση προς μια οικονομία ουδέτερη ως προς τις εκπομπές άνθρακα.



Ανέδειξε ως σημαντικό στοιχείο οι τοπικές αρχές, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να συνεργάζονται με στόχο τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, ανταλλάσσοντας και προωθώντας καλές πρακτικές που αποδεδειγμένα έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο στο αστικό περιβάλλον όσο και στην ποιότητα ζωής.



«Ως κυβέρνηση μέσα από την επένδυση πράσινων πολιτικών και δράσεων αλλά και με την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης όχι μόνο αναγνωρίζουμε αλλά και στηρίζουμε τους σχεδιασμούς σας για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας», τόνισε.



Εξέφρασε ευαρέσκεια για το ότι οι τομείς για τους οποίους γίνονται οι βραβεύσεις αφορούν και τομείς για τους οποίους υπάρχουν ή προωθούνται και μέτρα πολιτικής από την κυβέρνηση.



Καταλήγοντας και απευθυνόμενος προς τους βραβευθέντες, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε πως το βραβείο που παραλαμβάνουν «αποτελεί την επιβράβευση αυτών που αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις των καιρών και με σύγχρονη αντίληψη εξελίσσουν τα προϊόντα και τις επιχειρήσεις στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και της υλοποίησης των υποχρεώσεών τους έναντι του κράτους αλλά και της κοινωνίας μέσω από την εταιρική κοινωνική τους ευθύνη».



Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ιωάννα Παναγιώτου, τόνισε πως πράσινη πόλη ή κοινότητα δεν είναι μόνο αυτή που έχει τα περισσότερα πάρκα, αλλά πράσινη πόλη ή κοινότητα είναι αυτή που προωθώντας μια βιώσιμη και λειτουργική αστική ανάπτυξη στοχεύει στη συγχώνευση πολλαπλών αστικών εφαρμογών αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και την εξοικονόμηση.



«Το πράσινο όραμα σε συνδυασμό με ένα πακέτο χρηστικών λύσεων και τεχνολογικών εφαρμογών μπορεί να μεταμορφώσει μια απρόσωπη πόλη σε ένα βιώσιμο και καθαρό περιβάλλον», είπε.



Ανέφερε τέλος ότι η ίδια θα στηρίξει θερμά και θα εργαστεί σκληρά για την καθιέρωση του θεσμού των παγκύπριων περιβαλλοντικών βραβείων. «Αυτός είναι ο ρόλος του γραφείου μου να στηρίζει την προσπάθεια των αρχών και της κοινωνίας να ευθυγραμμιστούν με τους 17νστόχους βιώσιμης ανάπτυξης των ΗΕ από τους οποίους οι 11 είναι περιβαλλοντικοί», κατέληξε.



Τα βραβεία



Κατηγορία Τουρισμός – Τουριστικές επιχειρήσεις



Alexander the Great Beach Hotel, Χρυσό Μετάλλιο

Kanika Elias Beach Hotel, Χρυσό Μετάλλιο

Vavlitis J. Hotels LTD (Faros Hotel Ayia Napa), Αργυρό Μετάλλιο



Πρωτογενής – Μεταποίηση – Βιομηχανία Εμπόριο

Τσιμεντοποιΐα Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ, Χρυσό Μετάλλιο

Medochemie LTD, Χρυσό Μετάλλιο

Remedica Ltd, Χρυσό Μετάλλιο

Handy Spa, Χρυσό Μετάλλιο

Staroil Ltd, Αργυρό Μετάλλιο

Wiseprint Copy Center, Χάλκινο Μετάλλιο



Υπηρεσίες

Cyta, Χρυσό Μετάλλιο

Columbia Shipmanagement Ltd, Χρυσό Μετάλλιο

Envitech Ltd, Αργυρό Μετάλλιο

Gan Direct Insurance, Αργυρό Μετάλλιο



Δημόσιοι και άλλοι Φορείς και Οργανισμοί

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Χρυσό Μετάλλιο

Cymepa, Χρυσό Μετάλλιο

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, Αργυρό Μετάλλιο

Κυπριακός Σύνδεσμος Αειφόρου Τουρισμού, Χάλκινο Μετάλλιο



Πράσινη σημαία σε Δήμους και Κοινότητες



Πράσινες περιοχές – Αστική βιοποικιλότητα

Δήμος Λατσιών, Στρατηγική Πράσινων Υποδομών

Δήμος Έγκωμης, Δενδροφύτευση 300 δέντρων σε χώρο πρασίνου και καινοτόμα μέθοδος παρακράτησης υδάτων βροχής και ποτίσματος



Διαχείριση Αποβλήτων

Δήμος Γερμασόγειας, Πολιτική μείωσης αποβλήτων

Δήμος Λακατάμιας, Πληρώνω όσο πετάω στην περισυλλογή κλαδευμάτων

Δήμος Αγίας Νάπας, Διαχείριση Αποβλήτων, Μείωση στερεών αποβλήτων



Αειφόρος Ενεργειακή Κατανάλωση και ΑΠΕ

Κοινότητα Μηλιού, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας



Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση

Δήμος Στροβόλου, Εκστρατεία για τη μείωση της χρήσης πλαστικών μιας χρήσης, να δράσουμε έξυπνα, να δράσουμε, να δράσουμε οικολογικά

Δήμος Λάρνακας, Η Λάρνακα βάζει τέλος στο πλαστικό καλαμάκι

Κοινότητα Πισσουρίου, Περιβαλλοντική Έρευνα για καταρτισμό περιβαλλοντικού προγράμματος για την Κοινότητα Πισσουρίου



Πολιτισμός και Περιβάλλον

Δήμος Λιβαδιών, Μουσείο Μνήμης Καλαμουργικής

Κοινότητα Λουβαρά, περιβαλλοντική αξιοποίηση παλαιών μεταλλευτικών υποδομών στο κρατικό δάσος «Κακομάλλη»

Δήμος Αθηένου, Ανοικτές δανειστικές βιβλιοθήκες στα πλαίσια της Bienale Larnaca 2018 και εικαστική παρέμβαση σε στέγαστρα με θέμα την αθηενίτικη δαντέλα



Τα βραβεία έχουν καθιερωθεί από το Κυπριακό Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.), με την υποστήριξη του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.