Η αρχή έγινε με τη συμμετοχή της κας Ντορζή στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Γονέων, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2020 στο Ξενοδοχείο Atlantica Miramare Beach στη Λεμεσό, στο πλαίσιο του McDonald’s Kids Football Programme και σε συνεργασία με τους Απόλλωνα, Galaxy, Lemasia, Olympico και Ομόνοια.

Μαζί με την Εγγεγραμμένη Συμβουλευτική Ψυχολόγο (με εξειδίκευση στην Αθλητική Ψυχολογία) κα Θάλεια Παναγή, αναφέρθηκαν στα θέματα που αφορούν την ειδικότητά τους, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στους γονείς που συμμετείχαν να υποβάλουν ερωτήσεις, σχετικά με τη διατροφή και την ψυχολογία.

Η κα Ντορζή κατέχει M.Sc. στην Κλινική Διαιτολογία, Β.Sc. στη Διαιτολογία του New York University των Η.Π.Α και τον τίτλο Certified Dietitian-Nutritionist από το University of the State of New York. Συνέχισε ακαδημαϊκή και πρακτική εξάσκηση στην Κλινική Διαιτολογία στο ίδιο Πανεπιστήμιο, καθώς και στο St. Vincent Medical Hospital στη Νέα Υόρκη, όπου της απονεμήθηκε ο τίτλος RDN (Registered Dietitian Nutritionist).

Ακολούθως, απέκτησε το “Certification of training in children and adolescent weight management” και το “Certification of training in adult weight management” από το Commission on Dietetic Registration των Η.Π.Α. και επίσης είναι συγγραφέας δύο βιβλίων: «Από το ράφι στο καρότσι, οδηγός διατροφής στο supermarket», «ΔιατροΣΕΦ: Νόστιμη & Υγιεινή Κουζίνα».

Mείνετε συντονισμένοι με τη McDonald’s Κύπρου, γιατί η σωστή και ισορροπημένη διατροφή αφορά όλους μας και αποτελεί σημαντικότατο μέρος της καθημερινότητάς μας.

Για νέα και ανακοινώσεις επισκεφθείτε το επίσημο website της McDonald’s Κύπρου, κάνοντας κλικ στο www.mcdonalds.com.cy