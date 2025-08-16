«Λουκέτο» στο λούνα παρκ της Ρόδου μετά το ατύχημα στο «ταψί» - Τα παιδιά ήταν πολύ τυχερά, λέει πατέρας

Στο «ταψί» ήταν αρκετά άτομα και ενώ γυρνούσε οι τέσσερις νεαροί εκσφενδονίστηκαν όταν έσπασε το κιγκλίδωμα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ το λούνα παρκ εμφανιζόταν να έχει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και είχε λάβει άδεια από το αρμόδιο τμήμα του δήμου.

Ωστόσο, μετά το ατύχημα, η Διεύθυνση Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας του Δήμου Ρόδου, με επικεφαλής τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Πεταλούδων και Επιχειρηματικότητας Νικόλαο Τσούλλο αφενός μεν και με την συνδρομή του αστυνομικού τμήματος Ιαλυσού, σταμάτησε άμεσα την λειτουργία του συγκεκριμένου μηχανήματος και προχώρησε στην έκδοση της υπ’ αριθμό 2217/2025 απόφασης δημάρχου, με την οποία διακόπτει τη λειτουργία του λούνα παρκ μέχρι την άρση του κινδύνου που προκάλεσε το συμβάν και την προσκόμιση νέων εγγράφων τεχνικού ελέγχου και νέων πιστοποιητικών για το σύνολο των μηχανημάτων που αναφέρονταν στην έγκριση λειτουργίας, προκειμένου να εξεταστεί από τη διεύθυνσή η επαναλειτουργία, σύμφωνα με το dimokratiki.gr.

Η ιδιοκτήτρια και ο υπεύθυνος του λούνα παρκ κατηγορούνται για σωματική βλάβη από αμέλεια και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε σε λούνα παρκ στην Κρεμαστή Ρόδου όταν τέσσερις νεαροί εκσφενδονίστηκαν από το «ταψί» επειδή έσπασε το προστατευτικό κιγκλίδωμα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν η ιδιοκτήτρια και ο υπεύθυνος του λούνα παρκ ενώ ο δήμος έβαλε «λουκέτο» μέχρι να γίνει επανέλεγχος των εγκαταστάσεων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα