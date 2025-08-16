Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδα«Λουκέτο» στο λούνα παρκ της Ρόδου μετά το ατύχημα στο «ταψί» - Τα παιδιά ήταν πολύ τυχερά, λέει πατέρας
ΕΛΛΑΔΑ

«Λουκέτο» στο λούνα παρκ της Ρόδου μετά το ατύχημα στο «ταψί» - Τα παιδιά ήταν πολύ τυχερά, λέει πατέρας

 16.08.2025 - 19:13
«Λουκέτο» στο λούνα παρκ της Ρόδου μετά το ατύχημα στο «ταψί» - Τα παιδιά ήταν πολύ τυχερά, λέει πατέρας

Σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε σε λούνα παρκ στην Κρεμαστή Ρόδου όταν τέσσερις νεαροί εκσφενδονίστηκαν από το «ταψί» επειδή έσπασε το προστατευτικό κιγκλίδωμα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν η ιδιοκτήτρια και ο υπεύθυνος του λούνα παρκ ενώ ο δήμος έβαλε «λουκέτο» μέχρι να γίνει επανέλεγχος των εγκαταστάσεων.

Στο «ταψί» ήταν αρκετά άτομα και ενώ γυρνούσε οι τέσσερις νεαροί εκσφενδονίστηκαν όταν έσπασε το κιγκλίδωμα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ το λούνα παρκ εμφανιζόταν να έχει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και είχε λάβει άδεια από το αρμόδιο τμήμα του δήμου.

Ωστόσο, μετά το ατύχημα, η Διεύθυνση Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας του Δήμου Ρόδου, με επικεφαλής τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Πεταλούδων και Επιχειρηματικότητας Νικόλαο Τσούλλο αφενός μεν και με την συνδρομή του αστυνομικού τμήματος Ιαλυσού, σταμάτησε άμεσα την λειτουργία του συγκεκριμένου μηχανήματος και προχώρησε στην έκδοση της υπ’ αριθμό 2217/2025 απόφασης δημάρχου, με την οποία διακόπτει τη λειτουργία του λούνα παρκ μέχρι την άρση του κινδύνου που προκάλεσε το συμβάν και την προσκόμιση νέων εγγράφων τεχνικού ελέγχου και νέων πιστοποιητικών για το σύνολο των μηχανημάτων που αναφέρονταν στην έγκριση λειτουργίας, προκειμένου να εξεταστεί από τη διεύθυνσή η επαναλειτουργία, σύμφωνα με το dimokratiki.gr.

Η ιδιοκτήτρια και ο υπεύθυνος του λούνα παρκ κατηγορούνται για σωματική βλάβη από αμέλεια και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε σε λούνα παρκ στην Κρεμαστή Ρόδου όταν τέσσερις νεαροί εκσφενδονίστηκαν από το «ταψί» επειδή έσπασε το προστατευτικό κιγκλίδωμα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν η ιδιοκτήτρια και ο υπεύθυνος του λούνα παρκ ενώ ο δήμος έβαλε «λουκέτο» μέχρι να γίνει επανέλεγχος των εγκαταστάσεων.

Στο «ταψί» ήταν αρκετά άτομα και ενώ γυρνούσε οι τέσσερις νεαροί εκσφενδονίστηκαν όταν έσπασε το κιγκλίδωμα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ το λούνα παρκ εμφανιζόταν να έχει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και είχε λάβει άδεια από το αρμόδιο τμήμα του δήμου.

Ωστόσο, μετά το ατύχημα, η Διεύθυνση Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας του Δήμου Ρόδου, με επικεφαλής τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Πεταλούδων και Επιχειρηματικότητας Νικόλαο Τσούλλο αφενός μεν και με την συνδρομή του αστυνομικού τμήματος Ιαλυσού, σταμάτησε άμεσα την λειτουργία του συγκεκριμένου μηχανήματος και προχώρησε στην έκδοση της υπ’ αριθμό 2217/2025 απόφασης δημάρχου, με την οποία διακόπτει τη λειτουργία του λούνα παρκ μέχρι την άρση του κινδύνου που προκάλεσε το συμβάν και την προσκόμιση νέων εγγράφων τεχνικού ελέγχου και νέων πιστοποιητικών για το σύνολο των μηχανημάτων που αναφέρονταν στην έγκριση λειτουργίας, προκειμένου να εξεταστεί από τη διεύθυνσή η επαναλειτουργία, σύμφωνα με το dimokratiki.gr.

Η ιδιοκτήτρια και ο υπεύθυνος του λούνα παρκ κατηγορούνται για σωματική βλάβη από αμέλεια και αφέθηκαν ελεύθεροι.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ανθούλλης Παντελή: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Τραγωδία στην Πάφο: Βρισκόταν με φίλους στην παραλία ο άτυχος 30χρονος – Άκαρπες οι προσπάθειες ναυαγοσώστη για ανάνηψη – Τι διερευνά η Αστυνομία
Τα 5 πράγματα που κάνουν οι Κύπριοι και τρελαίνουν τους τουρίστες
Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο - Τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν από «ταψί» - Δείτε βίντεο
Πας εξόρμηση στα ορεινά; Πού θα βρεις λαχταριστούς λουκουμάδες και σιάμισιη
Γιατί ακούμε τον ήχο της θάλασσας όταν βάζουμε ένα κοχύλι στο αυτί μας; Τι απαντά η επιστήμη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα απάτη με κρυπτονομίσματα: Εμπιστεύτηκαν άγνωστο και επένδυσαν 60.000 ευρώ - Πώς τους ξεγέλασε

 16.08.2025 - 18:47
Επόμενο άρθρο

Πολίτης κατήγγειλε ανάρμοστη συμπεριφορά από μέλος της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης 112 - Διατάχθηκε έρευνα

 16.08.2025 - 19:27
Σε «τυραννική ε/κ νοοτροπία» αποδίδει πιέσεις και παραίτηση Καν ο Τατάρ

Σε «τυραννική ε/κ νοοτροπία» αποδίδει πιέσεις και παραίτηση Καν ο Τατάρ

Ως «μια νέα αντανάκλαση μιας τυραννικής ελληνοκυπριακής νοοτροπίας» και «προειδοποιητικό σημάδι για όλους όσοι πιστεύουν στη δημοκρατία και την ισότητα», αποτελούν οι πιέσεις που ασκήθηκαν στον Αφζάλ Καν, τον Βρετανό Βουλευτή, μετά την παράνομη επίσκεψή του στην «τδβκ» κατόπιν πρόσκλησής του, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Ερσίν Τατάρ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σε «τυραννική ε/κ νοοτροπία» αποδίδει πιέσεις και παραίτηση Καν ο Τατάρ

Σε «τυραννική ε/κ νοοτροπία» αποδίδει πιέσεις και παραίτηση Καν ο Τατάρ

  •  16.08.2025 - 14:10
Πολίτης κατήγγειλε ανάρμοστη συμπεριφορά από μέλος της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης 112 - Διατάχθηκε έρευνα

Πολίτης κατήγγειλε ανάρμοστη συμπεριφορά από μέλος της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης 112 - Διατάχθηκε έρευνα

  •  16.08.2025 - 19:27
«Χρυσά διαβατήρια»: Στο μικροσκόπιο 195 υποθέσεις, 26 πρόσωπα ήδη ενώπιον Δικαιοσύνης - Διακρατικά εμπόδια και περίπλοκοι φάκελοι φρενάρουν τις έρευνες

«Χρυσά διαβατήρια»: Στο μικροσκόπιο 195 υποθέσεις, 26 πρόσωπα ήδη ενώπιον Δικαιοσύνης - Διακρατικά εμπόδια και περίπλοκοι φάκελοι φρενάρουν τις έρευνες

  •  16.08.2025 - 14:15
Σύλληψη αστυνομικού: Αναμένεται η διαθεσιμότητά του - Τι διερευνάται εναντίον του

Σύλληψη αστυνομικού: Αναμένεται η διαθεσιμότητά του - Τι διερευνάται εναντίον του

  •  16.08.2025 - 12:26
Χωρίς νερό παραμένουν οι Πλάτρες: Επιδιορθώθηκε η βλάβη - Πότε θα αποκατασταθεί η υδροδότηση

Χωρίς νερό παραμένουν οι Πλάτρες: Επιδιορθώθηκε η βλάβη - Πότε θα αποκατασταθεί η υδροδότηση

  •  16.08.2025 - 18:13
Φωτιά σε δωμάτιο που διαμένουν εργαζόμενοι ξενοδοχείου - Τι κατέδειξαν οι πρώτες εξετάσεις

Φωτιά σε δωμάτιο που διαμένουν εργαζόμενοι ξενοδοχείου - Τι κατέδειξαν οι πρώτες εξετάσεις

  •  16.08.2025 - 15:03
Νέα «άφιξη» στην Αγία Νάπα - Το μπαρ που θα γίνει σημείο συνάντησης για το καλοκαίρι και όχι μόνο - Δείτε φωτογραφίες

Νέα «άφιξη» στην Αγία Νάπα - Το μπαρ που θα γίνει σημείο συνάντησης για το καλοκαίρι και όχι μόνο - Δείτε φωτογραφίες

  •  16.08.2025 - 11:45
Πας εξόρμηση στα ορεινά; Πού θα βρεις λαχταριστούς λουκουμάδες και σιάμισιη

Πας εξόρμηση στα ορεινά; Πού θα βρεις λαχταριστούς λουκουμάδες και σιάμισιη

  •  16.08.2025 - 14:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα